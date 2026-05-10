Hantavirus, nave da crociera Hondius a Tenerife: sbarco blindato, quattro italiani in quarantena fiduciaria

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

La nave da crociera MV Hondius, colpita da un focolaio di hantavirus, è arrivata al porto di Granadilla a Tenerife. Sono in corso le operazioni speciali per garantire in sicurezza lo sbarco dei passeggeri e dell’equipaggio. È massima l’attenzione delle autorità sanitarie spagnole e dell’Organizzazione mondiale della sanità. In ogni caso viene ribadito che non esiste il rischio che l’hantavirus si trasformi in un’altra pandemia globale come quella da Covid-19. Tutti i passeggeri sarebbero asintomatici.

Lo sbarco della nave Hondius

Le operazioni di attracco ed evacuazione vengono gestite con protocolli straordinari. Lo scopo è quello di mantenere isolate le persone a bordo ed evitare ulteriori contagi da hantavirus.

Le autorità hanno deciso di organizzare lo sbarco per nazionalità: i primi a scendere saranno 14 cittadini spagnoli. Fra di loro c’è una donna di Alicante che aveva avuto un contatto con l’olandese morta. Gli spagnoli saranno messi in quarantena per almeno sette giorni.

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I 13 passeggeri olandesi faranno una quarantena di sei settimane nelle loro abitazioni. E i 22 britannici andranno in isolamento in un ospedale. I 5 francesi saranno rimpatriati nella giornata del 10 maggio con un volo sanitario. E così via.

Tre morti e diversi casi sospetti

L’emergenza sanitaria è esplosa durante la crociera organizzata dalla compagnia olandese Oceanwide Expeditions. La MV Hondius era partita il 1° aprile dal Sud America diretta a Capo Verde per una traversata dedicata soprattutto agli appassionati di birdwatching.

Il primo passeggero colpito dal virus, un olandese di 70 anni, aveva manifestato febbre, mal di testa e diarrea pochi giorni dopo la partenza. Le sue condizioni sono peggiorate in fretta, fino al decesso.

Nei giorni successivi altri passeggeri hanno accusato sintomi compatibili con l’hantavirus: una donna tedesca è morta a bordo, mentre un cittadino britannico è stato ricoverato in Sudafrica.

Il 2 maggio è arrivata la conferma che il focolaio era dovuto all’Andes hantavirus, una variante relativamente rara. Complessivamente si contano almeno tre morti e diversi infetti, mentre sono molti i passeggeri considerati a rischio contagio.

Quattro italiani in quarantena

Tra le persone monitorate ci sono anche quattro italiani rientrati il 25 aprile all’aeroporto di Fiumicino con un volo proveniente da Amsterdam. I quattro hanno raggiunto Firenze, Padova, Napoli e Reggio Calabria. Fra gli italiani c’è anche un ragazzo di 25 anni: “Sto bene, non ho sintomi”, ha detto.

I quattro faranno una quarantena di 30 giorni in totale (15 giorni di quarantena sono già stati fatti). Si tratta di una misura di tipo fiduciario e volontario dal momento che la loro condizione considerata ad alto rischio.