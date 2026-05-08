Hantavirus non è paragonabile al Covid, quali sono i sintomi, come ci si contagia e quanto è mortale

Giornalista professionista dal 2001, ha esperienze in radio, tv, giornali e periodici nazionali. Conduce l’annuale Festival internazionale della Geopolitica europea. Su Virgilio Notizie si occupa di approfondimenti e interviste, in particolare su Salute, Esteri e Politica.

Col passare delle ore e dei giorni l’attenzione resta altissima e cresce il timore che possano verificarsi nuovi casi di contagio da hantavirus dopo quelli a bordo della nave da crociera MvHondius, in viaggio dall’Argentina a Capo Verde, al largo dell’Africa. Al momento il bilancio è di tre decessi e 8 casi segnalati. A perdere la vita sono stati una coppia di turisti olandesi e una hostess di bordo della compagnia aerea Klm, che aveva prestato assistenza alla donna rimasta infettata col marito dopo una escursione di birdwatching su un’isola dell’Oceano Atlantico, al largo dell’Argentina, nei pressi di una discarica. È lì che i due potrebbero essere stati infettati da un topo. Secondo le autorità argentine, l’itinerario dei coniugi olandesi sarebbe compatibile con un contagio avvenuto in una delle zone endemiche del ceppo andino dell’hantavirus. La coppia, infatti, era stata in Cile, Uruguay e Argentina, prima di imbarcarsi sulla nave MvHondius.

Intanto è arrivato il riscontro sui test ai quali è stata sottoposta l’assistente di volo della compagnia aerea Klm, che presentava sintomi lievi di hantavirus e poi è morta, che però ora risulta negativa. L’Agenzia britannica per la sicurezza sanitaria ha segnato un nuovo caso sospetto di contagio in un cittadino britannico sull’isola di Tristan da Cunha, dove era stata anche la coppia olandese, mentre un caso sospetto si è registrato anche per un cittadino israeliano, come riferito dal Jerusalem Post. Ma a preoccupare maggiormente sono i passeggeri della nave sbarcati a Sant’Elena, isola sudafricana, provenienti da 12 Paesi, Italia esclusa. Per l’Organizzazione Mondiale della Sanità, comunque, non si tratta di Covid: “Questo non è il coronavirus. Si tratta di un virus molto diverso”, ha precisato il direttore generale dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

L’intervista a Massimo Ciccozzi, epidemiologo dell’Università Campus Biomedico di Roma, tra i massimi esperti di virus.

Cosa sappiamo ad oggi dei casi di contagio umano da hantavirus?

“Purtroppo sappiamo poco e in modo confuso. Ciò che è chiaro è che si tratta di un ceppo di hantavirus, che sappiamo che può essere trasmesso anche da persona a persona, ma solo in caso di contatto stretto e per via respiratoria. Occorre, quindi, trascorrere del tempo con la persona infetta, a distanza ravvicinata, un po’ come accade con il meningococco per la meningite. Questo spiegherebbe il contagio tra marito e moglie, ma meno quello di altri passeggeri della nave da crociera”.

Come possono essersi contagiati, quindi?

“Le risposte possono essere dettate dal buon senso e dalle conoscenze al momento in nostro possesso. Per esempio, la hostess che ha assistito la donna, poi deceduta. Si temeva che fosse stata contagiata proprio nel prestare soccorso alla passeggera, perché era stata a stretto contatto con lei, per via respiratoria o per aver maneggiato oggetti infetti, come gli indumenti della donna (potevano esserci tracce organiche, come gocce di saliva). Ma il fatto che sia risultata negativa rimescola le carte. Rimangono ovviamente dubbi riguardano gli altri passeggeri del volo”.

C’è il rischio che, a loro volta, possano trasmettere il virus, specie nel caso dei passeggeri già sbarcati e tornati nei Paesi d’origine?

“Sì, esatto. Il problema è duplice: in primo luogo, a livello epidemiologico, ne abbiamo perso i contatti, non è più possibile o è estremamente molto difficile tracciarli. Non sappiamo con chi sono entrati in contatti durante il viaggio di ritorno in aereo e poi una volta atterrati, né per quanto tempo, ecc. In secondo luogo, ci sono domande tutt’oggi senza risposta: per esempio, il virus si trasmette solo quando la malattia è conclamata oppure anche in fase di incubazione? Questo può fare una grande differenza”.

Perché?

“Perché dobbiamo ricordare che l’incubazione può durare da 1 a 8 settimane, che è un periodo lunghissimo. Non è come il Covid, che aveva una finestra di 5/7 giorni. Se una persona fosse asintomatica, dunque, non sapremmo se può infettare le persone con le quali ha contatti stretti. Inoltre non sappiamo quale sia la carica virale necessaria per un contagio, perché finora non sono stati condotti test su questo”.

Sembra di poter dedurre che, ancora una volta, si sia stati colti impreparati…

“È così e la dimostrazione è che manca un piano pandemico, nello specifico per i viaggi in crociera, che sono già soggetti a focolai di infezioni di altra natura. Dobbiamo renderci conto, invece, che in un’epoca di globalizzazione occorre pensare agli aspetti di sanità ambientale: in assenza di piani pandemici specifici, dovrebbero esserci quantomeno delle linee guida messe a punto dal ministero della Salute e dei Trasporti dei Paesi dai quali parte la crociera. Questo permetterebbe non solo di tutelare i passeggeri, ma di fornire indicazioni al personale di bordo, come equipaggio, infermieri e medici, su come comportarsi in caso di emergenza sanitaria.

In questo caso la crociera è partita dall’Argentina, che è zona endemica per l’Andes, il ceppo dell’hantavirus che sarebbe responsabile dei contagi. È un caso?

“No, infatti in Argentina si sta registrando una importante crescita di contagi proprio da Andes, tra gli oltre 30 ceppi di hantavirus, perché è zona endemica. Questo dovrebbe farci riflettere su due aspetti: è possibile che il topo, che è il serbatoio e vettore del virus, sta cambiando abitudini e si sta avvicinando dalle campagne – dove ha vissuto finora – alle città; in questo caso potrebbe diventare “urbano” e le conseguenze per l’uomo potrebbe essere maggiori e più serie. L’altra ipotesi è che sia il virus a evolversi”.

In ogni caso, è plausibile parlare di nuova epidemia o, addirittura, pandemia?

“Al momento sarei molto cauto: non è una pandemia e tenderei a dire che non dovrebbe diventare tale, per ciò che sappiamo ad oggi, ma non si può escludere. Occorre attende di avere maggiori informazioni”.

Ricordiamo quali sono i sintomi del contagio?

“All’inizio compaiono febbre, dolori articolari e mal di testa, accompagnati da nausea. Dopo circa una settimana possono iniziare i problemi respiratori e urinari, con difficoltà di escrezione, per poi comparire la polmonite, perché si forma liquido nei polmoni, e un’insufficienza respiratoria. Teniamo comunque presente che è un virus dall’elevata mortalità: in Argentina è del 50%. Questa è un’altra differenza rispetto al Covid, che aveva un tasso di letalità molto più basso, ma una diffusione molto più rapida. Questo dovrebbe farci pensare che non si trasmetta molto facilmente, perché in genere con i virus funziona così. È quanto accade, per esempio, con l’ebola (anch’essa con alto tassi di mortalità, ma diffusione minore). Purtroppo non ci sono cure specifiche – ma un vaccino c’è – perché la polmonite è virale. Si può solo ricorrere a trattamenti sintomatici. In ogni caso la minore trasmissibilità dovrebbe tranquillizzare da un punto di vista epidemico, ma – ripeto – occorre la massima cautela”.