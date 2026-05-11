Hantavirus, passeggero Usa della nave positivo ma asintomatico: si aggrava una francese, decine in quarantena

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Sulla nave MV Hondius c’erano anche 17 passeggeri statunitensi. Uno di essi è risultato positivo all’Hantavirus, anche se asintomatico. Per questo motivo, insieme ai suoi connazionali, verrà trasportato presso il Centro medico dell’Università del Nebraska dotato di una struttura specializzata già in uso per il contenimento del Covid-19. Nel frattempo sono peggiorate le condizioni di salute di una paziente francese, mentre arrivano notizie di altre decine di persone contagiate.

I primi numeri dopo gli sbarchi dalla nave Hondius

I rimpatri sono cominciati, e già arrivano le prime stime dopo gli sbarchi dalla nave Hondius attraccata a Tenerife la sera di domenica 10 maggio.

Fonti Usa istituzionali fanno sapere – riporta LaPresse – che dei 17 passeggeri statunitensi rimpatriati in Nebraska, uno è risultato positivo all’Hantavirus. Il gruppo verrà isolato presso il Centro medico dell’Università del Nebraska dotato di una struttura di quarantena già collaudata durante la pandemia del Covid-19.

Per quanto riguarda i passeggeri francesi, scrive Agi, il Ministro della Salute Stephane Rist ha fatto sapere a France Inter che sarebbero stati individuati "22 casi di contatto stretto o indiretto" e i relativi passeggeri attualmente "sono in isolamento" per "interrompere le catene di trasmissione del virus", aggiunge Rist. Sono peggiorate durante la notte, inoltre, le condizioni di una paziente francese rimpatriata dalla Hondius.

Anche i 26 passeggeri olandesi atterrati ad Eindhoven verranno sottoposti ad isolamento con una quarantena di almeno sei settimane.

Qual è il rischio Hantavirus in Italia

Per il momento il rischio di un’epidemia di Hantavirus in Italia non è segnalato e resta "basso", come fa notare il Ministero della Salute in una nota che riporta le informazioni dell’Ecdc. Presto il governo invierà alle Regioni un quadro della situazione con le prime misure da adottare qualora si presentassero casi di contagio.

I quattro italiani presenti sul volo KLM sul quale era presente una paziente positiva e poi deceduta risultano asintomatici e sotto sorveglianza attiva.

RTL 102.5 ha intervistato Maria Rosaria Campitiello, capo del Dipartimento Prevenzione, Ricerca ed Emergenze Sanitarie del Ministero della Salute, che ha rassicurato le persone in ascolto: "Non ci troviamo di nuovo di fronte ad un nuovo Covid. In Italia non ci sono casi positivi. È un virus che già conosciamo", e che soprattutto rispetto al Sars-CoV-2 mostra un tasso di contagio inferiore, con una trasmissione possibile solamente con un contatto prolungato e in ambienti ristretti.

Tuttavia, è già stato approvato un piano pandemico: "Abbiamo già attivato tutte le procedure previste dalla prima fase del Piano, soprattutto di coordinamento con le reti sia regionali sia con gli esperti".

Il punto di Matteo Bassetti

In un’intervista rilasciata per Quotidiano Nazionale il professor Matteo Bassetti ha fatto il punto su ciò che è dato sapere sull’Hantavirus, specialmente sui sintomi e sui tempi di incubazione.

Attualmente l’esperto conferma che non risultano rischi per l’Italia, come il suo collega Roberto Burioni, ma più informazioni potranno arrivare tra circa un mese dopo gli sbarchi dei passeggeri a Tenerife.

Il virus, infatti, ha un’incubazione che spazia dalle due alle sei settimane e si manifesta con comuni sintomi influenzali (mal di testa, raffreddore, mialgia, difficoltà respiratorie) che possono estendersi in disturbi gastrointestinali e vertigini.