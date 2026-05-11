Hantavirus, per Burioni "non siamo di fronte a una nuova epidemia" ma c'è il nodo dell'incubazione

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Non siamo di fronte a una nuova epidemia“. Così il professor Roberto Burioni a Che tempo che fa invita tutti alla calma sul caso Hantavirus, dopo il focolaio a bordo della nave da crociera Hondius arrivata a Tenerife. Resta però, spiega il virologo, il nodo dei tempi di incubazione molto lunghi della malattia, fino a 50 giorni. Per questo bisogna monitorare, attendere e sperare che nessun altro diventi positivo.

Hantavirus, Burioni: “Non siamo di fronte a una nuova epidemia”

Ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che fa sul Nove, Roberto Burioni ha portato la sua analisi sul focolaio di Hantavirus sulla nave da crociera Hondius, invitando tutti a non parlare di nuova epidemia.

Il virologo ha spiegato che il virus sembra essere poco contagioso per le persone, ma anche che le conoscenze disponibili si basano su piccoli episodi, il più grande finora di 31 casi.

Quindi “quello che sappiamo è relativamente poco“, ha detto. “Per quello che noi sappiamo, non siamo di fronte a una nuova epidemia”.

Il nodo dei tempi di incubazione

Burioni chiede però prudenza, perché l’Hantavirus ha “un’incubazione molto lunga“, che può arrivare fino a 50 giorni.

Quindi bisogna aspettare, “deve esserci una quarantena di almeno una cinquantina di giorni”.

Se poi tra 50 giorni “non c’è stato, come io spero, nessuno positivo, perlomeno al di fuori di quelli della nave, potremo tirare un sospiro di sollievo”.

Sintomi e cure

Le persone esposte devono restare isolate o monitorate, ha spiegato Burioni, anche perché i sintomi iniziali, come febbre e difficoltà a respirare, sono molto vaghi.

Si tratta però di una malattia “molto grave, che ha una mortalità superiore al 30%”.

Al momento, ha ricordato, non ci sono cure per l’Hantavirus e non c’è neanche un vaccino. O meglio, ha aggiunto, “c’è, ma hanno deciso di non svilupparlo perché non aveva un mercato sufficiente”.