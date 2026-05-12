Hantavirus, persone senza sintomi non possono trasmetterlo: per Bassetti sarà "tutto finito" in 3-4 settimane

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tra le persone contagiate dall’hantavirus sulla nave da crociera MV Hondius c’è un cittadino americano. L’uomo è risultato positivo ai test, seppur praticamente asintomatico. Il dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti ha reso noto che il cittadino presenta lievi sintomi. Sulla vicenda si è espresso l’infettivologo italiano Matteo Bassetti, secondo cui l’emergenza epidemiologica potrebbe concludersi a breve, nel giro di circa un mese.

Sintomi Hantavirus, il caso del cittadino americano asintomatico: l’opinione di Matteo Bassetti

“Il caso del passeggero americano risultato positivo all’hantavirus – nonostante fosse asintomatico – aggiunge un punto al dibattito scientifico”, ha dichiarato Bassetti in un post social.

“Occorrerà capire se soggetti asintomatici – ha proseguito l’esperto – siano in grado di trasmettere l’infezione. Le attuali conoscenze ci dicono di no e che a trasmettere l’infezione sono quasi esclusivamente persone con sintomi respiratori”.

ANSA

“Quando potremmo dire che sarà tutto finito? Nel giro di 3-4 settimane se non ci saranno nel mondo (al di fuori dell’Argentina) nuovi casi di Hantavirus Andes slegati dal focolaio della nave. Incrociamo le dita”, ha concluso l’infettivologo genovese.

I passeggeri americani della nave da crociera trasferiti in Nebraska

La MV Hondius ospitava 17 passeggeri americani che nelle scorse ore sono stati evacuati e trasferiti in Nebraska, dove saranno tenuti sotto osservazione presso la National Quarantine Unit, situata all’interno del campus dell’University of Nebraska Medical Center di Omaha.

Si tratta di una struttura specializzata nella gestione di malattie trasmissibili ad alto rischio. Tra le persone evacuate ce n’è anche una diciottesima, un cittadino britannico residente negli Stati Uniti.

Il paziente veneto negativo al test

Nel frattempo, dall’Italia, arrivano notizie positive. È risultata negativa all’Hantavirus la persona messa in isolamento in Veneto dopo aver viaggiato sullo stesso volo della passeggera olandese della MV Hondius, poi deceduta. Lo ha reso noto durante la mattinata di martedì 12 maggio Maria Rosaria Campitello, capo del dipartimento della Prevenzione del ministero della Salute, ospite di Rai Radio 1.

“Questo non significa che non si potrebbe un domani positivizzarsi. Ma ci lascia ben sperare perché è asintomatico. Ha un test oggi negativo, ricordando che la misura di sanità pubblica è sicuramente sempre la quarantena e la sorveglianza, però ci lascia buone speranze”, ha aggiunto.

La circolare del Ministero della Salute italiano

Nella serata di lunedì 11 maggio il Ministero della Salute ha diffuso una circolare in cui ha spiegato le linee guida da adottare per far fronte agli eventuali casi di contagio e per rafforzare le misure di prevenzione legate al rischio Hantavirus, con particolare attenzione ai passeggeri della nave MV Hondius e a chi ha avuto contatti stretti con loro.

Per chi ha avuto contatti brevi o occasionali con persone potenzialmente contagiate è previsto un periodo di automonitoraggio di 42 giorni. I sintomi da controllare includono febbre, dolori muscolari, mal di testa, affaticamento e problemi respiratori.

In presenza di sintomi sospetti, il Ministero dispone l’isolamento immediato e la segnalazione alle autorità sanitarie per eseguire test e valutazioni mediche.

Le Regioni/PA e/o le aziende sanitarie in caso di riscontro di contatti ad alto rischio provvederanno ad avviare la sorveglianza attiva quotidiana dello stato di salute della persona esposta per i 42 giorni successivi all’esposizione. Inoltre provvederanno a informare le persone circa la necessità di adottare, nei 42 giorni successivi all’esposizione, le opportune cautele di carattere generale e le misure di igiene respiratoria.

Dal Ministero hanno sottolineato inoltre che l’allerta resta alta, ma che il rischio di diffusione dell’Hantavirus Andes in Italia viene considerato basso.