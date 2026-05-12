Hantavirus, previsione di Ilaria Capua sul rischio di contagio in Italia: "Numero quanto più vicino allo zero"

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Il rischio di contagio da hantavirus in Italia è molto basso. È quanto ha affermato la virologa Ilaria Capua parlando dell’infezione e di come la diffusione uomo a uomo sia difficile. Per la docente alla Johns Hopkins University Sais Europe di Bologna, la possibilità che si registrino casi nel nostro Paese “è quasi pari a zero”.

Ilaria Capua sull’hantavirus

Ilaria Capua, intervistata all’interno del programma “Radio anch’io“, ha sottolineato che l’hantavirus è noto da diversi anni, almeno una settantina e che ci sono già stati focolai negli Usa, nel Sudamerica e anche in Europa, in particolare in Finlandia.

Il virus si trasmette tramite il contatto con i topi, ma il contagio tra le persone è molto più difficile rispetto al Covid-19.

La virologa ha spiegato che “chi si ammala per infezione di hantavirus ha bisogno di cure importanti, non basta un po’ di riposo. Ma ricordiamo che sono virus che difficilmente si contagiano da uomo a uomo”.

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Sulla nave Hondius, attualmente, si sono registrati una decina di casi. “C’è stata la vicenda tragica della morte dell’ornitologo e della moglie, i quali però dormivano insieme nella stessa cabina della nave”, ha evidenziando Capua aggiungendo che su un’imbarcazione è più semplice la diffusione a causa del confinamento in un ambiente ristretto.

La previsione di Capua sull’hantavirus in Italia

Riguardo ai timori che l’hantavirus possa diffondersi nel nostro Paese, Ilaria Capua ritiene che “il rischio per l’Italia, visto che lo zero in biologia non esiste, mi sento di dire un numero quanto più vicino allo zero“.

“Giustamente – ha ammesso l’esperta – i cittadini entrano nel panico perché abbiamo fresco il ricordo della pandemia Covid ma ci sono virus e virus, questi virus non hanno capacità di far partire un’emergenza pandemica“.

Capua ha ricordato che “di recente ci sono stati focolai in Argentina e non hanno destato attenzione, nonostante mancassero misure di sicurezza”.

I passeggeri scesi dalla nave, inoltre, “sono stati presi e portati in ospedale a bordo di veicoli protetti ed erano senza sintomi”, quindi la virologa ha ribadito che “il rischio di contagio è praticamente zero”.

Quanti sono i casi di hantavirus

Intanto il direttore generale dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha fornito un aggiornamento sui casi di hantavirus a seguito dell’epidemia scoppiata sulla nave da crociera MV Hondius.

Parlando in conferenza stampa con il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, ha affermato che ci sono 11 casi sospetti collegati all’epidemia, nove dei quali confermati, e altri due che “probabilmente” verranno confermati.

È però da notare che “questi dati non sono cambiati molto nell’ultima settimana grazie agli sforzi di molti governi, e non ci sono stati decessi dal 2 maggio”.

Il direttore generale dell’OMS ha fatto sapere che “tutti i casi sospetti e confermati sono stati isolati e vengono gestiti sotto stretta supervisione medica, minimizzando così il rischio di un’ulteriore trasmissione” e che “al momento, non c’è nulla che suggerisca che ci sarà un’epidemia più ampia”. Non è comunque esclusa la possibilità che “la situazione possa cambiare”.

La circolare del Ministero della Salute

A Radio Anch’io, la direttrice della prevenzione al ministero della Salute, Mara Campitiello, ha parlato della circolare con la quale sono stati allertati “gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (Usmaf)”.

Il documento ha alzato “il livello di allerta, proprio perché il ministero ha agito nel principio di massima cautela” ma si sottolinea che “il rischio di diffusione in Europa, come dice l’Ecdc, il centro europeo per la prevenzione, è basso”.

Il testo è nato “dall’esigenza di aggiornare tempestivamente tutte le istituzioni sanitarie nazionali sulla situazione relativa all’hantavirus” e di dare delle indicazioni precise alle Regioni.

Negli aeroporti, ha precisato Campitiello, “esistono già tutta una serie di procedure”. In caso di sintomi da virus, “il comandante, quindi la compagnia aerea, avvisa gli operatori del settore. Questi a loro volta avvisano il ministero della Salute, che ha delle sedi periferiche in ogni aeroporto, e noi chiaramente mettiamo in allerta tutto un sistema di sorveglianza. Nella circolare abbiamo semplicemente ricordato queste misure e alzato il livello di allerta”.