Hantavirus, scatta l'isolamento per uno dei francesi sbarcati a Tenerife che presenta sintomi: cosa succede
Uno dei francesi sbarcati a Tenerife ha accusato i sintomi dell'hantavirus a bordo dell'aereo: l'annuncio sull'isolamento del premier Lecornu
Uno dei cinque francesi rimpatriati da Tenerife dopo essere sbarcati dalla nave Hondius, focolaio dell’hantavirus, ha iniziato a presentare i sintomi della malattia. Ad annunciarlo è stato il primo ministro francese, Sebastien Lecornu, in un post su X. Sono scattate le misure e le procedure di isolamento.
- Un francese isolato con sintomi
- L'annuncio di Lecornu sull'isolamento
- La nave Hondius a Tenerife
- Le condizioni degli italiani a bordo
Un francese isolato con sintomi
Uno dei cinque passeggeri francesi che sono stati rimpatriati dopo essere sbarcati dalla nave Hondius, focolaio dell’hantavirus, presenta sintomi della malattia.
L’imbarcazione è arrivata domenica mattina a Tenerife nonostante le proteste del governo delle Canarie.
Per il passeggero in questione sono state adottate tutte le misure necessarie per l’isolamento.
L’annuncio di Lecornu sull’isolamento
L’annuncio è stato fatto dal primo ministro francese, Sebastien Lecornu, tramite un post su X.
“Uno dei passeggeri ha presentato sintomi a bordo dell’aereo durante il rientro”, ha scritto, precisando che tutti e cinque i passeggeri saranno posti “in isolamento stretto fino a nuovo ordine”.
Il premier ha poi spiegato che “adotterò un decreto per consentire misure di isolamento adatte per i casi contatto e in grado di proteggere tutta la popolazione“.
La nave Hondius a Tenerife
La nave da crociera Hondius è entrata nel porto di Granadilla, sull’isola di Tenerife, domenica mattina.
A imporre l’attracco è stato il ministero spagnolo dei Trasporti, dopo il tentativo in extremis del presidente delle Canarie, Fernando Clavijo, di impedirlo.
A bordo della nave sono salite le squadre di Sanità: lo sbarco è iniziato dopo che hanno verificato che tutti i passeggeri a bordo continuavano a essere asintomatici.
Sullo sbarco si è espresso anche Papa Leone XIV: “Desidero ringraziare per l’accoglienza che caratterizza il popolo delle Isole Canarie, per aver permesso l’arrivo della nave da crociera Hondius con i malati di hantavirus”, ha detto.
Le condizioni degli italiani a bordo
Mara Campitiello, capo del Dipartimento prevenzione del Ministero della Salute, ha confermato che “non c’è nessun allarme e soprattutto parliamo di un virus che è molto diverso rispetto a quello del Covid”.
“Parliamo di un virus a basso contagio – ha aggiunto – abbiamo sicuramente un periodo di incubazione piuttosto lungo, quindi è assolutamente giusto consigliare l’isolamento fiduciario”.
Per quanto riguarda gli italiani, la Campitiello ha confermato che “i quattro passeggeri non presentano alcun sintomo”.