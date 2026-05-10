Hantavirus, scatta l'isolamento per uno dei francesi sbarcati a Tenerife che presenta sintomi: cosa succede

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Uno dei cinque francesi rimpatriati da Tenerife dopo essere sbarcati dalla nave Hondius, focolaio dell’hantavirus, ha iniziato a presentare i sintomi della malattia. Ad annunciarlo è stato il primo ministro francese, Sebastien Lecornu, in un post su X. Sono scattate le misure e le procedure di isolamento.

Un francese isolato con sintomi

Uno dei cinque passeggeri francesi che sono stati rimpatriati dopo essere sbarcati dalla nave Hondius, focolaio dell’hantavirus, presenta sintomi della malattia.

L’imbarcazione è arrivata domenica mattina a Tenerife nonostante le proteste del governo delle Canarie.

Per il passeggero in questione sono state adottate tutte le misure necessarie per l’isolamento.

L’annuncio di Lecornu sull’isolamento

L’annuncio è stato fatto dal primo ministro francese, Sebastien Lecornu, tramite un post su X.

“Uno dei passeggeri ha presentato sintomi a bordo dell’aereo durante il rientro”, ha scritto, precisando che tutti e cinque i passeggeri saranno posti “in isolamento stretto fino a nuovo ordine”.

Il premier ha poi spiegato che “adotterò un decreto per consentire misure di isolamento adatte per i casi contatto e in grado di proteggere tutta la popolazione“.

La nave Hondius a Tenerife

La nave da crociera Hondius è entrata nel porto di Granadilla, sull’isola di Tenerife, domenica mattina.

A imporre l’attracco è stato il ministero spagnolo dei Trasporti, dopo il tentativo in extremis del presidente delle Canarie, Fernando Clavijo, di impedirlo.

A bordo della nave sono salite le squadre di Sanità: lo sbarco è iniziato dopo che hanno verificato che tutti i passeggeri a bordo continuavano a essere asintomatici.

Sullo sbarco si è espresso anche Papa Leone XIV: “Desidero ringraziare per l’accoglienza che caratterizza il popolo delle Isole Canarie, per aver permesso l’arrivo della nave da crociera Hondius con i malati di hantavirus”, ha detto.

Le condizioni degli italiani a bordo

Mara Campitiello, capo del Dipartimento prevenzione del Ministero della Salute, ha confermato che “non c’è nessun allarme e soprattutto parliamo di un virus che è molto diverso rispetto a quello del Covid”.

“Parliamo di un virus a basso contagio – ha aggiunto – abbiamo sicuramente un periodo di incubazione piuttosto lungo, quindi è assolutamente giusto consigliare l’isolamento fiduciario”.

Per quanto riguarda gli italiani, la Campitiello ha confermato che “i quattro passeggeri non presentano alcun sintomo”.