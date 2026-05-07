Hantavirus sulla nave da crociera, Matteo Bassetti è preoccupato: "In Italia si parla solo di Garlasco"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

L’infettivologo Matteo Bassetti ha espresso tutta la sua preoccupazione per il focolaio di Hantavirus registrato sulla nave da crociera MV Hondius. Stando alle analisi, i casi e i decessi sono legato al ceppo Andes, l’unica variante nota del virus capace di essere trasmesso da persona a persona. Tuttavia, secondo l’esperto, i media italiani sono eccessivamente concentrati su altre notizie, come il caso Garlasco, sottovalutando i potenziali effetti dei contagi per la salute pubblica globale.

Cosa ha detto Matteo Bassetti sul focolaio di Hantavirus

Lo sfogo del direttore della clinica di Malattie infettive del San Martino di Genova è giunto sui social, neanche 24 ore dopo aver sottolineato che il focolaio di Hantavirus “non riguarda più solo la nave”, poiché alcuni passeggeri “risultati contagiosi hanno utilizzato aerei e altri mezzi di trasporto dopo lo sbarco”.

Nel nuovo videomessaggio, Bassetti ha evidenziato che “in tutto il mondo la notizia di Hantavirus e i suoi potenziali risvolti per la salute pubblica globale è la prima nei telegiornali e su tv e giornali online. In Italia si continua a parlare solo di Garlasco. Ormai anche l’informazione libera passa quasi unicamente dai social media“.

ANSA

L’infettivologo ha sottolineato ancora una volta come ciò che è accaduto sulla nave da crociera sia estremamente preoccupante per la salute pubblica mondiale. “C’è un decesso in Sudafrica, un altro caso a Zurigo, ma in Italia nessuno parla di tutto questo. Da due anni parla solo di Garlasco”.

L’allarme sull’epidemia potenziale

Nel nuovo filmato, Bassetti ha osservato come sui siti di notizie del nostro Paese si stia sottostimando quella che “potrebbe essere un’epidemia potenziale”, soprattutto considerando la contagiosità del ceppo dell’Hantavirus responsabile della serie di contagi.

“Ma non gliene frega niente a nessuno, ormai sono due anni che si parla solo di Garlasco“, ha proseguito il medico. “Poi però i giornali non si lamentino del fatto che gli italiani passano più tempo sui social e non vedono più in notiziari”.

“L’informazione oggi passa dai social, e forse è anche giusto così. Continuate a seguire questo canale e avrete tutte le informazioni di ciò che sta succedendo con l’Hantavirus. Vi garantisco che se tutto il mondo se ne interessa, è il caso che anche l’Italia inizi a interessarsene”.