Hantavirus sulla nave da crociera, una paziente morta ha preso un volo: Oms cerca i passeggeri di quell'aereo

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’Oms ha annunciato di aver avviato le procedure per rintracciare i passeggeri del volo con cui una donna olandese, infetta da hantavirus, è stata evacuata dall’isola di Sant’Elena a Johannesburg, in Sudafrica, dove è morta in ospedale. Suo marito è deceduto a bordo della nave da crociera dove sono stati confermati due casi di hantavirus, oltre a cinque sospetti.

L’annuncio dell’Oms sul caso hantavirus

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha reso noto che la passeggera olandese infetta da hantavirus è sbarcata a Sant’Elena il 24 aprile “con sintomi gastrointestinali” e si è imbarcata il giorno successivo per Johannesburg.

La donna, di 69 anni, il cui marito 70enne è morto a bordo della nave da crociera, è deceduta il 26 aprile e la sua positività all’hantavirus è stata confermata nelle scorse ore. “È stata avviata una ricerca per rintracciare i passeggeri di quel volo“, ha aggiunto l’Oms in un comunicato riportato da ANSA.

ANSA

I casi di hantavirus sulla nave da crociera

L’Oms ha comunicato che due casi di hantavirus sono stati confermati e altri cinque sono sospetti tra le persone a bordo della nave da crociera MV Hondius bloccata al largo di Capo Verde.

Il messaggio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: “Al 4 maggio sono stati identificati sette casi (due casi di hantavirus confermati in laboratorio e cinque casi sospetti), tra cui tre decessi, un paziente in condizioni critiche e tre persone che hanno riportato sintomi lievi”.

Il destino della nave da crociera

La nave da crociera, stando a quanto dichiarato dall’Oms, sarà “accolta” dalla Spagna.

La direttrice dell’Oms per la preparazione e la prevenzione delle epidemie e pandemie, Maria Van Kerkhove, ha comunicato che la nave si dirigerà verso le Isole Canarie e ha aggiunto: “Stiamo collaborando con le autorità spagnole che hanno affermato che accoglieranno la nave per condurre un’indagine epidemiologica completa e una disinfezione completa della nave e per valutare il rischio per i passeggeri che si trovano a bordo”.

Come si contrae l’infezione da hantavirus

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha segnalato che l’infezione da hantavirus nell’uomo “si contrae principalmente tramite il contatto con urina, feci o saliva di roditori infetti“. Ancora l’Oms: “Sebbene non comune, in precedenti epidemie di virus Andes (una specie specifica di hantavirus) sono stati segnalati casi limitati di trasmissione da uomo a uomo“.

L’Oms l’ha definita “una malattia rara, grave, potenzialmente mortale“.

A proposito del caso della nave da crociera Maria Van Kherkove ha fatto sapere: “Considerata la durata del periodo di incubazione dell’hantavirus, che può variare da una a sei settimane, presumiamo che siano stati infettati al di fuori della nave. Riteniamo che possa esserci stata una trasmissione da uomo a uomo tra coloro che sono stati a stretto contatto”.