Hantavirus, tra le morti sospette sulla nave da crociera anche marito e moglie: quanti sono i casi confermati

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Sono tre le morti accertate sulla nave da crociera MV Hondius che, attualmente, si trova al largo di Capo Verde, nell’Oceano Atlantico, come indicato dal sito di tracciamento navale Marine Traffic. Secondo una dichiarazione dell’operatore Oceanwide Expeditions diffusa domenica sera, “non è stata concessa alcuna autorizzazione” dalle autorità capoverdiane per lo sbarco dei passeggeri che hanno bisogno di cure mediche. I decessi sarebbero stati causati da un focolaio di hantavirus. Secondo quanto reso noto dall’Oms, due delle tre vittime sono una coppia olandese di 70 e 69 anni.

Hantavirus, morti sulla nave da crociera MV Hondius: la situazione

La nave da crociera al centro della vicenda è partita dall’Argentina con circa 150 passeggeri e attualmente è ancorata al largo della capitale di Capo Verde.

Finora è stato confermato un solo caso in laboratorio, quello di un cittadino britannico di 69 anni ricoverato in terapia intensiva a Johannesburg, in Sudafrica. Altri cinque casi sospetti sono sotto indagine, secondo quanto riferito dall’Oms alla BBC.

Sulla nave sono stati registrati tre decessi. La compagnia di crociere Oceanwide Expeditions ha inoltre riferito che due membri dell’equipaggio necessitano di cure mediche urgenti, ma non hanno ottenuto l’autorizzazione a sbarcare a Capo Verde.

Il parere degli esperti

L’epidemiologo Michael Baker ha spiegato alla BBC che i passeggeri con sospetto hantavirus sarebbero stati contagiati prima di salire a bordo della nave, a causa del lungo periodo di incubazione del virus.

Baker ha rimarcato che si tratta di un’infezione rara nell’uomo e che è “molto insolito” che si manifesti a bordo di una nave da crociera.

“È il posto peggiore in assoluto per ammalarsi gravemente”, ha chiosato lo studioso, aggiungendo che chiunque manifesti sintomi a bordo dovrebbe essere “evacuato rapidamente” e trasferito in ospedale.

L’hantavirus non è un virus diffuso, ma può avere conseguenze letali. Lo ha riferito Paul Griffin, direttore delle malattie infettive presso il Mater Health Services in Australia, all’emittente ABC.

L’esperto ha evidenziato che ogni anno si registrano nel mondo tra i 150mila e i 200mila casi. La trasmissione da persona a persona è “estremamente rara” e il contagio avviene di solito da una fonte comune, come urina o escrementi di roditori.

Griffin ha quindi rimarcato che quanto sta avvenendo sulla nave appare “un po’ sospetto”, lasciando ipotizzare una possibile trasmissione tra individui.

La microbiologa Siouxsie Wiles ha spiegato alla BBC che l’hantavirus è presente in diverse aree del mondo e che i focolai tendono a essere sporadici e di piccole dimensioni, spesso destinati a esaurirsi rapidamente.

Non è ancora chiaro come sia avvenuta l’esposizione al virus. “La trasmissione da uomo a uomo è molto rara, al punto che nella letteratura scientifica si discute persino sulla sua effettiva esistenza”, ha affermato.

Quante persone si trovano a bordo della nave

La MV Hondius è una nave da crociera lunga 107,6 metri, con una larghezza di 17,6 metri e un pescaggio — ossia la profondità a cui lo scafo si trova sotto il livello dell’acqua — di 5,3 metri.

A bordo sono presenti 80 cabine, che possono ospitare fino a 170 passeggeri. L’equipaggio è formato da 57 membri, a cui si aggiungono 13 guide e un medico, secondo quanto riferito dalla compagnia Oceanwide Expeditions.

Le indagini dell’Oms

L’Oms ha fatto sapere che sono in corso “indagini approfondite”, inclusi ulteriori test di laboratorio e il sequenziamento del virus.

L’organizzazione sta coordinando gli sforzi tra gli Stati coinvolti e la compagnia di navigazione per l’evacuazione medica delle persone sintomatiche e per la valutazione del rischio sanitario per gli altri passeggeri.