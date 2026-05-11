Hantavirus trovato nel paziente zero simile a quello trovato in Argentina nel 2018: non ci sarebbero mutazioni

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La sequenza genetica del paziente zero dell’hantavirus Andes non ha evidenziato mutazioni di rilievo rispetto al virus rilevato nel 2018 in Argentina. L’esame è stato condotto sul paziente deceduto in Svizzera. La somiglianza è del 99% e indica che il virus, nel corso degli anni, non avrebbe accumulato molte mutazioni. La sequenza è stata caricata sulla piattaforma Virological.org dal Centro nazionale svizzero per le infezioni virali emergenti.

Paziente zero, l’esame del Dna esclude quasi totalmente mutazioni

I primi riscontri scientifici sull’hantavirus Andes isolato dal paziente zero, morto a Zurigo, non evidenziano quindi grandi differenze con il virus del 2018. L’esame è stato condotto dagli universitari di Ginevra e dall’Istituto di virologia medica dell’Università di Zurigo e l’esito è stato reso accessibile anche dalla GenBank del National Institutes of Health degli Usa.

Gli esperti del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) hanno dichiarato che al momento “non ci sono prove che questa variante si diffonda più facilmente o causi una malattia più grave rispetto ad altri Andes virus”.

ANSA

Mutazioni dell’hantavirus: cosa emerge dal paziente zero

Dunque, stando ai primi esami sul paziente zero, gli scienziati dell’Ecdc credono che il virus isolato sulla nave da crociera Hondius sia collegato alla stessa fonte originaria di infezione. Non siamo quindi di fronte a una nuova variante, anche se l’allerta degli esperti rimane molto elevata.

La stessa Ecdc fa sapere che è possibile che nelle prossime settimane emergano altri casi di hantavirus legati alla nave Mv Hondius, anche a causa del lungo periodo di incubazione. “Il recente sequenziamento genetico del virus – fa sapere l’agenzia europea che ha sede a Stoccolma – suggerisce fortemente che i campioni di passeggeri analizzati e confermati siano collegati alla stessa fonte di infezione originaria”.

Al momento sono 7 i casi confermati tra i passeggeri della nave Hondius. I due italiani che si trovavano sullo stesso volo della donna olandese poi deceduta sono al momento in quarantena obbligatoria. Si tratta di due marittimi di 24 e 25 anni, residenti a Torre del Greco e Villa San Giovanni.

Vaccino contro l’hantavirus? Ipotesi ancora remota

Le autorità sanitarie, incluso il Ministero della Salute, escludono il rischio pandemia. Tuttavia, c’è già chi comincia a parlare della possibilità di sviluppare un vaccino contro l’hantavirus.

“Una strada percorribile, ma siamo confidenti che non ve ne sarà l’esigenza, perché l’attuale focolaio non diventerà una epidemia o pandemia e al momento non ci sono emergenze”, ha commentato il presidente di Farmindustria Marcello Cattani. Per il Covid, ha ricordato Cattani, il vaccino è arrivato dopo 9 mesi e oggi l’industria farmaceutica ha le capacità tecnologiche e scientifiche per dare risposte molto veloci.

Nel caso dell’hantavirus, ha sottolineato Cattani, “si tratta di un focolaio e di una situazione ben circoscritta e che, auspicabilmente, sarà gestita dai servizi sanitari dei paesi dei cittadini coinvolti”.

La nave da crociera MV Hondius dovrà attraccare nel porto di Granadilla de Abona, Tenerife, per “il tempo minimo necessario” a causa delle condizioni meteorologiche avverse, come raccomandato dall’Autorità Marittima, secondo fonti governative.