Haroun Fall, l’intervista all’attore: “Il caos non va eliminato, bisogna imparare a gestirlo”

Ci sono persone che, durante un’intervista, danno l’impressione di sapere esattamente dove vogliono arrivare. Hanno risposte precise, percorsi chiari, un racconto ordinato di se stesse. Ti parlano del lavoro, dei progetti, dei successi, dei prossimi obiettivi. Tutto sembra avere una direzione definita. Poi ci sono persone che, mentre parlano, sembrano ancora attraversare le proprie domande. Come Haroun Fall. Perché la sensazione, durante questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, è stata quella di trovarsi davanti qualcuno che non stava semplicemente raccontando la propria carriera, ma che stava provando a mettere ordine dentro una serie di frammenti. Identità, paure, responsabilità, dubbi, traumi, cambiamenti. Pezzi di vita che non vengono esposti come trofei, ma osservati quasi con la curiosità di chi cerca ancora di comprenderli. Ed è una sensazione strana. Perché quando si parla con un attore si pensa sempre che, in qualche modo, il centro della conversazione finirà per essere il cinema. I film, i personaggi, i set, i progetti futuri. Qui, invece, dopo pochi minuti, diventa evidente che il cinema è sì centrale ma quasi un pretesto. O meglio: è il linguaggio attraverso cui leggere altro. Perché Haroun Fall parla di un personaggio e, poco dopo, sta parlando della paura di fallire. Parla di un film e si ritrova a riflettere sul trauma. Parla di lavoro e finisce per interrogarsi sull’identità, sulla fragilità, sul peso delle aspettative. Torna spesso su una parola: caos. E lo fa in un modo curioso, perché Haroun Fall non ne parla come di qualcosa da eliminare. Non lo considera un nemico. Lo descrive quasi come una presenza inevitabile, qualcosa che accompagna ogni essere umano e che bisogna imparare ad attraversare. Forse perché negli ultimi anni ha attraversato molti passaggi insieme. La paternità arrivata in maniera inattesa. Le difficoltà personali. Le questioni legali. La necessità di ridefinire rapporti, amicizie, prospettive. La sensazione di trovarsi davanti a eventi che non aveva scelto e che, in qualche modo, hanno obbligato una parte di lui a crescere più in fretta. E poi ci sono i trent’anni. Che nel corso della conversazione tornano continuamente. Quasi come un ritornello involontario. Trent’anni come confine. Trent’anni come presa di coscienza. Trent’anni come momento in cui smetti lentamente di chiederti cosa vuoi diventare e inizi a chiederti chi sei davvero. Perché fino a una certa età si vive con l’idea che tutto sia ancora da costruire. Poi, a un certo punto, ti guardi intorno. Guardi chi è rimasto. Chi se n’è andato. Che cosa hai perso. Che cosa hai ottenuto. E soprattutto inizi a chiederti se la direzione che stai seguendo sia davvero la tua o quella che, per anni, hai pensato di dover seguire. Forse è anche per questo che questa conversazione finisce per allontanarsi continuamente dall’idea classica di intervista. Perché qui c’è un attore che parla del proprio lavoro, certo. Ma c’è soprattutto Haroun Fall, un uomo che riflette sul significato del successo, sul rapporto con le proprie origini, sul bisogno di sentirsi rappresentato e di rappresentare altri, sul peso della fragilità e sulla paura di non essere pronti davanti ad alcuni passaggi della vita. E a un certo punto diventa chiaro che il tema non è più Haroun Fall. Il tema diventa qualcosa che riguarda tutti. Perché, in fondo, chiunque arriva a un’età in cui inizia a fare i conti con una domanda molto semplice e molto difficile allo stesso tempo: “Chi sono, quando smetto di essere tutto quello che gli altri si aspettano da me?”. Ed è forse per questo che alcune parole restano addosso più di altre. Perché non arrivano dalla sicurezza di chi pensa di aver capito tutto. Arrivano dall’onestà di chi sta ancora cercando di capirlo.

Premessa doverosa da parte mia. Sono anni che l’aspetto: il mio primo ricordo legato a lei è La prima regola, un film che ho adorato.

“Quel progetto è nato da una pièce teatrale, La classe di Vincenzo Manna: tre anni di tournée con il regista Giuseppe Marini, che mi scelse mentre frequentavo il Centro Sperimentale. Abbiamo girato molto: l’Eliseo, il Teatro Elfo Puccini di Milano e tanti altri luoghi importanti. La pièce era incentrata principalmente su un gruppo di ragazzi problematici. Successivamente Michele Placido vide lo spettacolo e se ne innamorò: suo figlio Brenno venne poi scelto per il ruolo di Nicolas, sostituendo Carmine Fabbricatore, che all’epoca era uno studente della ‘Silvio D’Amico’. Era l’ultimo anno di tournée e, mentre Brenno era in scena, Massimiliano Epiro venne a vedere lo spettacolo alla Sala Umberto. Se ne innamorò, acquistò i diritti e, insieme a Goldenart, coprodusse La prima regola, che segnava il suo ritorno alla regia dopo Polvere, realizzato nel 2009. Ero l’unico elemento di continuità tra la pièce teatrale e il film. È stata un’operazione molto bella, perché non capita spesso che un progetto nato a teatro riesca poi ad approdare al cinema, e ancora meno che un attore possa prenderne parte in entrambe le versioni. Per me è stata un’esperienza molto coinvolgente. Come cast ci siamo sostenuti molto a vicenda. C’erano Andrea Fuorto, Antonio Fotaras, Luca Chikovani e Marius Bizău. È stato interessante prendere quell’universo teatrale e di tournée e trasportarlo in un nuovo contesto, adattandolo alle esigenze del film e della visione narrativa di Massimiliano”.

Il punto di partenza oggi però è un altro: il cortometraggio Vincent. Perché tiene così tanto a questo lavoro?

“Ci tengo particolarmente perché sono stato contattato da Valerio Lo Muzio, che ne è il regista. A settembre inizieranno le riprese. È un cortometraggio con il potenziale per trasformarsi in un lungometraggio, che è proprio l’obiettivo del progetto. Abbiamo già ottenuto i finanziamenti necessari, quindi si farà sicuramente. Sono coinvolti la Regione e diversi enti; abbiamo vinto più bandi e credo che diventerà davvero un lungometraggio. Mi interessa molto perché non avevo mai lavorato a un biopic. L’idea di interpretare una persona realmente esistita comporta una responsabilità maggiore e soprattutto mi offre la possibilità di svolgere un lavoro di ricerca, un aspetto che mi appassiona molto. Ho una formazione accademica come attore: prima il Teatro Nuovo, poi il Centro Sperimentale. Credo molto nel percorso formativo dell’attore. Ho sempre guardato con interesse all’Inghilterra e agli Stati Uniti e ho avuto anche la fortuna di insegnare alla Harbor ai più giovani. Mi ha sempre colpito osservare il modo in cui preparano i personaggi e la quantità di materiale che raccolgono prima di interpretarli. Ho pensato che questa fosse un’occasione ideale per mettermi alla prova con una figura realmente esistita e comprendere fino in fondo la mia capacità di trasformazione come attore”.

La storia è quella del tiktoker suicida in diretta live, Vincent Plicchi.

“E qui subentra un altro elemento che mi interessava molto: il racconto della fragilità. Oggi, nel 2026, ho l’impressione che la società stia andando in una direzione che non ammette alcuna forma di debolezza. Arrivare secondi, essere fragili o avere difficoltà psicologiche: tutto sembra ruotare intorno alla performance. Viviamo in un contesto che pretende risultati costanti e che tollera sempre meno la possibilità che qualcuno possa attraversare una fase di fragilità o non avere la forza necessaria per reagire a un trauma. Vincent, per me, è stato un esercizio di immedesimazione. Mi sono chiesto che cosa sarebbe accaduto se non fossi riuscito a reagire a determinati traumi della mia vita. In fondo avrei potuto trovarmi nella sua stessa situazione. Quando sono andato a Bologna ho incontrato Matteo Plicchi, il padre di Vincent, che ha partecipato anche al podcast di Pablo Trincia. Mi sono trovato davanti un uomo di cinquant’anni profondamente segnato da quell’evento. Una persona molto complessa, ricca di sfumature. Gli aspetti che mi hanno colpito maggiormente sono stati due. Il primo è stato il senso di fallimento come genitore. Oggi mi trovo dall’altra parte e questo mi ha portato a riflettere molto sul tema. Gli ho rivolto un’intervista molto lunga, durata quasi un’ora e mezza, con domande estremamente personali. Gli ho chiesto anche se si sentisse responsabile di quanto era accaduto e a un certo punto non siamo riusciti a proseguire, perché si è commosso fino alle lacrime. Lì ho compreso davvero quanto possa essere devastante un dramma di questo tipo. Negli ultimi cinque anni, da quando sono padre, mi sono confrontato con la nascita, che ho sempre associato alla morte. Sono gli unici due eventi che, a mio avviso, gli esseri umani non sono ancora riusciti a spiegare fino in fondo: quando una persona decide di morire, muore in circostanze inspiegabili oppure viene al mondo. Mi sono trovato davanti alla nascita con lo stesso senso di impreparazione con cui Matteo Plicchi si è trovato davanti alla morte di suo figlio. Questa immagine mi ha colpito profondamente. Ci sono stati poi aspetti della storia di Vincent che mi hanno interessato da un punto di vista psicologico”.

Ovvero?

“Vincent si è tolto la vita durante una diretta streaming. Tornando al tema della performance, mi sono chiesto quanto oggi possa pesare il giudizio degli altri, se si arriva a rendere pubblico un gesto tanto estremo. Mi colpiva anche il fatto che si fosse travestito come il suo personaggio da cosplayer. Ancora oggi, lavorando sulla sceneggiatura, continuo a pormi una domanda: ha distrutto il suo personaggio? Ha distrutto se stesso? Oppure ha impedito che fossero gli altri a distruggerlo, accusandolo di pedofilia senza alcun fondamento? Su questo resta un grande mistero. Probabilmente nessuno potrà mai conoscerne davvero la risposta. Quando sono andato a Bologna, dopo pranzo il padre di Vincent mi ha un po’ spiazzato. Mi disse che avrebbe voluto andare a salutare Vincent. Dentro di me mi chiesi che cosa intendesse. Poco dopo mi spiegò che saremmo andati al cimitero. Mi portò in macchina al cimitero di Bologna e comprai delle rose. Vincent amava molto le rose, erano il suo fiore preferito. Nel momento in cui acquistai quei fiori, per la prima volta scoppiai a piangere, perché realizzai che non stavo più raccontando una storia di finzione. Era una vicenda reale e quella persona era morta a ventitré anni. Quando mi trovai davanti alla sua tomba compresi che la vita non è fatta soltanto di successi. Soprattutto capii che la vita è fatta anche di accettazione: accettazione dei dubbi, del fallimento e del modo in cui si affrontano determinate esperienze. Ho impiegato molti anni per arrivare a questa consapevolezza, perché sono sempre stato una persona molto propositiva, estremamente competitiva e con un forte desiderio di cambiare la realtà che mi circonda, anche attraverso il mio lavoro e la narrazione politica del mio Paese. Non ho mai accettato l’idea della sconfitta o la possibilità che qualcosa potesse andare storto. Osservando la tomba di Vincent, a trent’anni e dopo dodici anni nel mondo dello spettacolo, ho compreso un aspetto fondamentale: non tutti siamo in grado di accogliere un trauma, superarlo e affrontarlo in modo consapevole. A volte può accadere che sia il trauma a prendere il sopravvento. Una sensazione che già il cinema mi aveva trasmesso”.

Come?

“Guardando The Whale. Quando ho visto quel film con Brendan Fraser ho avuto una riflessione simile. Era riuscito a trasmettermi l’idea che, a volte, la perdita di una persona possa distruggerti completamente. Nel film, la morte del suo ex compagno lo aveva trasformato radicalmente: aveva lasciato la moglie e la figlia, era diventato obeso, quasi una sorta di mostro, una balena. Ricordo che, quando vidi il film a Milano, uscii dalla sala durante il primo atto perché mi aveva colpito profondamente questo tema del fallimento, dell’inadeguatezza e della fragilità umana. Oggi credo che sia un aspetto a cui non prestiamo sufficiente attenzione. Penso che sia un tema fondamentale, soprattutto per i più giovani. Le persone più giovani stanno vivendo in una società quasi distopica, nella quale non riescono a immaginare il proprio futuro. Non credono nel futuro, nella classe dirigente e spesso nemmeno nei modelli tradizionali. Faticano a credere nella possibilità di costruire una famiglia o acquistare una casa. Questo accade perché percepiscono tutto come troppo distante. Lo noto anche nella mia generazione. Mi capita di parlare con persone della mia età che sostengono che acquistare una casa sia un traguardo troppo lontano, perché non dispongono delle risorse economiche necessarie. Lo stesso vale per l’idea di avere un figlio: molti ritengono di non poterselo permettere e si chiedono come possano prendersi cura di qualcun altro quando fanno già fatica a prendersi cura di sé stessi. Per questo la riflessione su Vincent è diventata anche una riflessione sull’incapacità di affrontare il trauma. Per me ha un valore particolare anche perché nella mia vita ho attraversato molte esperienze difficili: dalla mia adozione al percorso familiare, fino alla nascita di Adelaide e ad altri eventi personali. Per questo ho sentito l’esigenza di comprendere meglio questo aspetto. Per anni mi sono imposto di essere più forte, ripetendomi che c’era sempre qualcuno che stava peggio e che ogni situazione potesse essere gestita. La verità, però, è che può arrivare un momento in cui non si sa più come affrontare ciò che si sta vivendo e non si riesce a capire in quale direzione andare. Vincent mi porta esattamente in questo spazio: quello del dubbio. Il dubbio che Paolo Sorrentino ha cercato di raccontare in La grazia. Ed è proprio questo il punto: il valore del dubbio. E se non fossi in grado? E se non riuscissi ad affrontarlo? Quali conseguenze potrebbe avere? Vorrei che questa riflessione arrivasse anche agli altri”.

Come pensa possa riuscirci?

“Un aspetto che mi piace molto del progetto è l’idea di portarlo nelle scuole. Vorrei incontrare i ragazzi e confrontarmi con loro. Perché spesso sono proprio loro a non parlare. La storia di Vincent, raccontata da suo padre, mi ha colpito soprattutto per questo motivo: nessuno aveva compreso la gravità della situazione fino al momento in cui lui compì quel gesto. Non si era mai confidato nemmeno con il suo migliore amico. Ho intervistato il suo migliore amico e suo padre. Non ho ancora avuto l’opportunità di parlare con sua sorella, che a causa di quel trauma ha perso anche due anni di scuola. ;a Vincent era una persona che non esprimeva ciò che stava vivendo. Per questo oggi ritengo importante entrare nelle scuole e chiedere ai ragazzi come stiano davvero. Provare a offrire loro un possibile punto di riferimento. Anche perché alla base della mia carriera c’è sempre stata una forte componente sociale. Credo che, come attori, abbiamo la possibilità di dare voce a determinate storie, diventando un mezzo capace di aiutare gli altri. È uno dei motivi per cui ho scelto La prima regola e molti altri progetti con una forte dimensione sociale. Perché ritengo che oggi possa essere utile. Penso anche che il cinema italiano debba ritrovare qualcosa da raccontare. A mio avviso stiamo attraversando una grande crisi della sceneggiatura e della scrittura. Non perché manchino sceneggiatori validi, anzi. Ce ne sono molti. Sono però pochi quelli che riescono davvero a raccontare l’Italia contemporanea. Siamo frammentati e spesso cerchiamo di imitare modelli esterni. Sono convinto che, quando emerge un progetto capace di raccontare qualcosa di significativo, anche se piccolo, qualcosa che possa crescere e svilupparsi nel tempo, sia necessario dargli spazio, investirci e approfondirlo”.

US: The Rumors

Da una domanda, mi ha dato una serie di risposte molto lunghe e molto belle, dalle quali sono emersi diversi elementi. Il primo, forse il più curioso, è questo: quanto ama il suo lavoro? Quanta passione ha per il cinema?

“Sono molto legato al cinema perché, in un certo senso, ha rappresentato una riscoperta della vita. Mi ha aiutato a comprendere me stesso, a capire gli altri e soprattutto mi ha insegnato a impegnarmi il più possibile nel perseguimento di un obiettivo. Adoro andare a teatro e al cinema, mi piace approfondire la storia dei registi. Ogni anno seguo la selezione degli Oscar e quest’anno ho seguito anche parte della selezione di Cannes. L’altro giorno, per esempio, ho rivisto Una giornata particolare di Ettore Scola, perché mi interrogavo su ciò che oggi manca rispetto a quello che Marcello Mastroianni e Sophia Loren riuscivano a fare all’epoca. Non soltanto la semplicità della sceneggiatura, ma anche la forza della verità e il peso del non detto: Ettore Scola aveva una scrittura straordinaria. Mi piace esplorare sia le nostre radici cinematografiche sia comprendere quale possa essere il mio ruolo all’interno dell’industria. Allo stesso tempo mi interessa osservare i nuovi registi, i nuovi progetti, tutto ciò che può aiutarmi a confrontarmi, a comprendere meglio il mercato e a capire quale spazio potrei occupare al suo interno. Alla fine, credo di essere una persona privilegiata. Quest’anno, per esempio, sono andato in Senegal per riscoprire anche le mie origini e me ne sono reso maggiormente conto”.

Lei in Senegal non c’era mai tornato prima: la sua storia personale è molto complicata.

“Sono stato affidato all’età di otto mesi e poi sono cresciuto sempre in Italia, dove sono nato. Sono tornato una volta in Senegal quando avevo circa un anno e mezzo, accompagnato da mio padre biologico, perché all’epoca il Tribunale dei minori prevedeva alcuni tentativi di reinserimento familiare. Considero però quelle esperienze un errore, perché troppo spesso i tribunali trattano ancora i minori più come pratiche amministrative che come esseri umani. Quando vieni separato dal tuo nucleo biologico e cresci con una famiglia adottiva, quelle diventano le persone che ti crescono e i tuoi punti di riferimento. Per questo riportarti indietro successivamente diventa un passaggio poco comprensibile. Ma tornare in Senegal ora, a trent’anni, mi ha aiutato moltissimo, perché mi ha fatto comprendere il privilegio nel quale vivo. Allo stesso tempo anche loro possiedono un grande privilegio: non vivere in una società frenetica come la nostra, piena di responsabilità, dubbi, preoccupazioni e sovrastrutture psicologiche tipiche del pensiero occidentale, come depressione o paranoia. Lì non esiste il tempo per tutto questo. Esiste un tempo diverso, il tempo dell’Africa, più dilatato. Gli obiettivi sono più concreti e più essenziali. Da un lato questo permette di vivere pienamente il rapporto con sé stessi e con la propria esistenza: è un aspetto che mi ha colpito profondamente. Dall’altro lato, però, ci si rende conto che avere acqua potabile è difficile e che persino l’elettricità rappresenta un privilegio. Comprendi che quando accendi tutte le luci di casa c’è qualcuno che quella possibilità non ce l’ha. Come attore afrodiscendente vivo una condizione molto particolare e privilegiata. Rappresento una percentuale minima della popolazione e sento che, se non svolgessi questo lavoro con passione e impegno artistico, cercando di comprendere e migliorare qualcosa, farei un torto a me stesso e a chi non ha avuto le mie stesse opportunità. È questo il motivo per cui amo il mio lavoro”.

Il suo non è soltanto un lavoro: è il centro attorno al quale ruota la sua esistenza. Lei scopre la recitazione anche come forma di compensazione di piccoli o grandi traumi che tutti attraversiamo. Nel suo caso si trattava di esperienze molto profonde, accompagnate anche da una forte inquietudine di fondo. La recitazione, come forma di compensazione del proprio disordine interiore, è riuscita a colmare completamente quel vuoto oppure dentro di lei c’è ancora qualcosa che continua a ribollire?

“Ogni anno scopro che una fase diversa della mia vita porta con sé nuove sfide o nuovi traumi da affrontare. Quest’anno, per diverse vicende, mi sono trovato a comparire in tribunale quattro volte per vicende legate alla mia paternità. Anche questo fa parte del mio caos. Ancora oggi sto cercando di comprendere e dare un senso a quanto è accaduto. Non ho mai desiderato diventare padre. A differenza di altre persone, mi sono trovato davanti a una situazione che ho dovuto accettare e della quale ho dovuto assumermi la responsabilità. Per la mia storia personale è stato qualcosa di molto traumatico. Mi sono ritrovato quasi a rincorrere la mia stessa vicenda e mi è tornato in mente Shakespeare e il tema dell’errore tragico: ripetere gli errori dei propri genitori o ritrovarsi all’interno di dinamiche che appartengono alle proprie origini. Ho pensato fosse incredibile quanto Shakespeare fosse riuscito a raccontare i suoi personaggi con precisione, perché quelle storie esistono davvero. Mi sono ritrovato dentro una di quelle narrazioni. Il caos fa parte della natura umana e non credo debba essere eliminato. Credo piuttosto che debba essere gestito. Perché può generare due esiti: smarrimento oppure una scoperta straordinaria. Molti artisti, filosofi e scienziati hanno trovato nel caos intuizioni capaci di cambiare la storia. Vengono in mente figure come Thomas Edison e Steve Jobs. Se però il caos non viene equilibrato, può diventare distruttivo. Può condurre alla depressione e può ferire anche le persone che hai accanto. Per questo è necessario trovare un equilibrio tra vita personale, emozioni, lavoro, gestione economica e possibilità concrete. Quando si arriva ai trent’anni si inizia anche a fare un bilancio di ciò che si è realizzato e di ciò che si sarebbe voluto realizzare. Ci si rende conto di appartenere a un Paese, a un ecosistema, a una struttura economica e a un’industria cinematografica. Per questo oggi il caos è ancora molto presente nella mia vita. Cerco semplicemente di gestirlo nel miglior modo possibile, attraverso le riflessioni che la società, i traumi e gli eventi mi impongono. Uno degli elementi più significativi è stata sicuramente la paternità. È arrivata in maniera inaspettata. L’ho accettata, ma ha portato conseguenze molto più complesse di quanto immaginassi. Speravo in una gestione più semplice, ma non è stato così. Da un lato questo mi dispiace, perché costringe a confrontarsi con il fallimento. E il fallimento fa parte della condizione umana. A volte bisogna guardarsi allo specchio e riconoscere che qualcosa non ha funzionato. Anche quando la responsabilità non è completamente tua, una parte ti appartiene comunque. E c’è anche un’accettazione di questo. Poi ci sono stati altri eventi che hanno aumentato ulteriormente il caos nella mia vita”.

Del tipo?

“Uno di questi riguarda Luca Rubenni, il mio agente, la persona che mi ha scoperto dopo la vittoria del Roma Creative Contest nel 2015. Per undici anni abbiamo costruito insieme il mio percorso umano e artistico. Quest’anno sono stato molto felice per lui, soprattutto per la sua nuova esperienza come padre. Allo stesso tempo, però, per me è stato un cambiamento molto forte, perché era l’agente e l’amico con cui avevamo costruito un progetto preciso: cercare di scardinare un sistema che nel nostro Paese non aveva mai visto un attore afrodiscendente affermarsi in un determinato modo. Lui aveva compreso questa prospettiva e insieme abbiamo realizzato passi importanti. Ora la gestione è passata ad Alessia, una nuova agente molto giovane, che ha la mia stessa età. Spero di riuscire a costruire con lei un rapporto professionale caratterizzato dallo stesso livello di intesa. Tendo a essere molto fedele ai percorsi e alle persone con cui costruisco qualcosa, perché credo che i legami nati attraverso esperienze condivise siano difficili da ricreare. Avevo persino pensato di interrompere tutto e andare via. Alessia, però, è molto giovane e credo che tra noi possa esserci una visione simile. Lavorare con persone molto più grandi di te significa spesso confrontarsi con prospettive differenti. Non perché siano sbagliate, ma semplicemente perché cambiano i riferimenti, i desideri e gli obiettivi. Devo adattare il mio percorso artistico al 2026 e alla fase della vita che sto attraversando, quella dei miei trent’anni. Per questo sento il bisogno di avere accanto qualcuno con una sensibilità vicina alla mia: il divario generazionale è qualcosa che percepisco persino nel rapporto con i miei genitori quando affrontiamo, per esempio, il tema della paternità. Mio padre, che è un economista, nel 1995 prese una decisione estremamente innovativa adottando un bambino italo-senegalese. Oggi però, quando provo a spiegargli la mia situazione, quella di attore e di artista, mi scontro con un forte divario generazionale. È difficile spiegare una condizione, quella di genitore, che, in fondo, non ho scelto. Questa difficoltà nel dialogo familiare si riflette anche sulle difficoltà professionali. Anche questo genera caos. Eppure, tutto può essere gestito. Perché altrimenti si rischia di smarrirsi. E non bisogna smarrirsi. Credo molto in una visione positiva della vita, anche nei momenti più complessi. Spesso mi ritrovo da solo. Sono una persona che vive molti momenti di solitudine. Adesso ho dovuto fare ritorno a Torino per questioni legate a mia figlia. Non è stata una decisione presa per desiderio personale, ma una necessità. Sarei rimasto a Roma, perché lì ho vissuto per dieci anni. Anche questo, però, fa parte del percorso e va affrontato nel modo giusto”.

Tra l’altro mi ha fatto venire in mente un episodio: Rubenni è stato così gentile che, quando ha deciso di cambiare vita, ha mandato un messaggio anche a me. Avevamo un ottimo rapporto e la notizia mi ha lasciato completamente spiazzato, perché non me l’aspettavo.

“Allora immagini cosa possa aver significato per me, dopo undici anni trascorsi a lavorare insieme. Anche in questo periodo sto riscoprendo l’idea che sia possibile mostrarsi emotivi e fragili di fronte a determinate notizie. Quando me lo disse, scoppiai a piangere. Più in generale, in questo momento stanno accadendo molte situazioni contemporaneamente e alcune mi stanno mettendo a dura prova. Eppure, ne sono contento, perché credo che il pianto rappresenti una forma di liberazione e una presa di coscienza di ciò che si sta attraversando. Molto spesso, invece, le persone si impongono di resistere e combattere a ogni costo, per poi esplodere in seguito o non riuscire più a gestire ciò che provano. Mi ha colpito molto anche la notizia che riguarda Artem, il giovane attore di Mare Fuori. Non ho avuto modo di conoscerlo personalmente, ma mi ha portato a riflettere su una generazione molto giovane che spesso riceve qualcosa troppo presto, senza essere preparata a gestire un’esposizione così improvvisa. Il mercato italiano può diventare anche un meccanismo molto duro. Può trasformarsi in una sorta di centrifuga: vieni scelto per un progetto perché in quel momento funzioni, poi magari, dopo qualche anno, vieni dimenticato e finisci nuovamente all’interno dello stesso meccanismo. Non sempre esiste la possibilità di esplorare percorsi differenti o costruire una vera versatilità. Anche questa è una dinamica complessa da gestire”.

Ma il mercato italiano è difficile anche per un’altra ragione: non soltanto tende a sfruttarti per un progetto e poi a lasciarti da parte, ma rischia anche di etichettarti. Ti identifica con un solo ruolo o con una sola immagine.

“Esattamente. Per questo quest’anno sono stato molto contento di aver fatto una lunga tournée con L’Iliade di Alessio Boni. Ho concluso a dicembre e da allora sono fermo, ma sono molto contento di aver avuto l’opportunità di tornare così intensamente al teatro. Ho studiato teatro per anni, ho iniziato dal musical e ho trascorso molto tempo sul palcoscenico. C’è un aspetto che considero fondamentale, anche se mi rendo conto che oggi è sempre più difficile andare in scena, perché il teatro è sempre più distante dal cinema e dalla televisione. Eppure, il teatro mi offre qualcosa di essenziale. Mi capita spesso di sostenere provini o di essere contattato da registi. Per esempio, nel 2024 ho sostenuto alcuni provini con Roberto Andò per Clitennestra, anche se poi non sono stato scelto. Nonostante questo, sono grato di poter tornare spesso sul palco, perché mi permette di avere una percezione diretta dell’Italia che stiamo vivendo. Vai a Verona e trovi un pubblico con una determinata sensibilità. Vai a Palermo e ne incontri un’altra. Vai a Trieste e ne trovi ancora una diversa. Diventa una sorta di termometro culturale del Paese. Inoltre, aiuta a non essere etichettati e rappresenta una palestra continua. Altrimenti un attore rischia di perdere allenamento, sia sul piano emotivo sia su quello pratico. Molti attori, quando non hanno più risorse economiche da investire nella formazione, restano a casa in attesa di nuovi progetti. Ma questo può renderti meno elastico e più rigido. Quando poi arriva un lavoro o un provino, rischi di non avere più fantasia o libertà espressiva. Ed è proprio questo che, secondo me, dovremmo continuare ad alimentare”.

Mentre parla, c’è un elemento che ritorna: ha ripetuto più volte ‘trent’anni’. Che soglia psicologica rappresentano i trent’anni?

“Sono davvero molto soddisfatto del percorso compiuto fino a oggi. Sono sempre stato una persona molto orientata verso il desiderio di fare di più e di migliorarsi costantemente. L’anno scorso è stato straordinario. Ho partecipato a una tournée teatrale, alla serie Una nuova vita per Mediaset e al film Le Leonesse di Massimo Spano. Lo definisco il mio ‘triplete’. Mi è successo soltanto due volte nella mia carriera: nel 2020 e nel 2025.Quest’anno, invece, è più complesso per diverse ragioni. Allo stesso tempo, però, mi rendo conto di aver avuto un percorso molto fortunato come attore afrodiscendente nel panorama italiano. Credo che io, Alberto Malanchino e Miguel Gobbo Diaz siamo tra coloro che hanno avuto percorsi simili. I trent’anni rappresentano una presa di coscienza. Mi rendo conto di stare entrando in una fase diversa, quasi in una sorta di imbuto dei protagonisti. Cominciano a diventare determinanti le scelte professionali e, soprattutto, il modo in cui affronti la vita. Per me i trent’anni hanno rappresentato una svolta. Da più giovane ero molto più orientato all’idea di essere sempre presente ovunque. Invece il trasferimento a Torino mi ha dato maggiore equilibrio e centralità. Posso lavorare anche vivendo altrove e spostarmi solo quando i progetti lo richiedono. Allo stesso tempo questa situazione mi ha fatto comprendere quante persone siano realmente presenti nella mia vita. Chi rimane quando non sei presente nei luoghi, negli eventi e nelle occasioni. Chi resta quando attraversi momenti difficili. Chi resta quando non tutto funziona come dovrebbe. Questa è stata una presa di coscienza molto forte. Ho compiuto una selezione importante tra persone che consideravo amici e che invece si sono rivelate piuttosto superficiali. Molti rapporti erano legati alle convenienze del momento, all’appartenenza allo stesso ambiente o semplicemente al fatto che fosse considerato interessante frequentarsi. È stata una consapevolezza molto forte. Ho pensato a quanto sia sorprendente che il passare del tempo possa portare maggiore responsabilità, ma anche una centralità personale che credo sarà fondamentale nei prossimi dieci anni. Mi aiuterà a raccontare meglio le storie che mi verranno proposte e a proseguire il mio percorso artistico. Un percorso che vedo sempre più complesso, non soltanto per gli attori, ma per l’intero mondo dello spettacolo italiano. Ci sono stati molti problemi: le vicende legate al Ministero della Cultura, il tax credit, il numero ridotto di ruoli disponibili, alcune difficoltà della scrittura e un certo indirizzo politico che il cinema sta assumendo, aspetti che mi preoccupano. A questo si aggiunge una scarsa coesione all’interno del settore. Gli attori, vivendo costantemente con l’idea di dover essere scelti, spesso non hanno un reale potere decisionale. E anche quei nomi che immaginiamo possano averlo, nella realtà molto spesso non lo possiedono. Sono pochissimi quelli in grado di incidere davvero sulle scelte di una produzione. Alla fine, il controllo resta quasi sempre nelle mani dei produttori. Noi attori, invece, rischiamo spesso di ragionare in termini individuali, pensando più al nostro spazio personale che a una visione collettiva. Questo, arrivati ai trent’anni, diventa molto evidente. Ed è triste, perché non ho mai considerato il mio lavoro una competizione individuale. Ho sempre pensato che esista spazio narrativo per tutti e che ognuno possieda caratteristiche differenti. Registi, produttori e cinema potrebbero essere molto più diversificati. Non tutti, però, condividono questa visione. Per questo i trent’anni portano con sé una grande consapevolezza. Non significa più vivere il mestiere dell’attore con la leggerezza di un tempo. Significa avere una percezione molto più chiara del mercato in cui si vive e del ruolo che si occupa al suo interno”.

Lei decide di voler diventare attore da giovanissimo. Ma quando, per la prima volta, ha pensato di esserlo davvero? Quando ha capito che quel desiderio si era trasformato in realtà?

“Il giorno in cui entrai al Centro Sperimentale. Avevo diciotto anni, ero molto giovane. In realtà, dentro di me, mi consideravo già un attore. Avevo fatto parte della Compagnia dell’Arancia, lavorato nel musical e collaborato con la Rai già nel 2009, con Trebisonda e altri programmi. Frequentavo il liceo teatrale. Seguivo tutte le materie tradizionali e, in più, rimanevo fino a sera per le produzioni di Torino Spettacoli. Lavoravo già da allora. Proprio l’altro giorno stavo guardando l’INPS e ho ritrovato il mio primo compenso Rai, risalente al 2009. Verso contributi nel settore dello spettacolo da quel periodo. Per questo, nella mia percezione, mi sentivo già parte di quel mondo. Il Centro Sperimentale, però, rese tutto ufficiale: rappresentava un riconoscimento nazionale. Ero stato ammesso anche alla Bernstein di Bologna, ma pensavo che in Italia il musical non avesse ancora raggiunto il livello dell’Inghilterra, della Francia o degli Stati Uniti. Col senno di poi, credo sia stata la scelta giusta. Il mio desiderio più grande, però, era entrare alla ‘Silvio d’Amico’. Quando arrivai alla seconda fase della selezione fui escluso. Portai Otello, che avevo già interpretato a teatro a Torino, e mi dissero che ero troppo giovane per affrontare un personaggio simile. Avevano ragione. In quel momento ebbi la sensazione di aver perso la mia occasione. Poi, al Centro Sperimentale, fu Giancarlo Giannini a chiudere idealmente il cerchio. Mi disse che per loro contava la mia identità, ciò che ero come persona. Mi mostrò anche una fotografia di Denzel Washington e scherzò sulla nostra somiglianza. Quando mi comunicarono di essere stato ammesso al Centro Sperimentale ebbi la sensazione di aver raggiunto qualcosa di storico. In Italia, dalla fondazione dell’istituto, non era mai entrato un attore afrodiscendente. Fu in quel momento che pensai: da oggi sono davvero un attore. Ho vissuto i tre anni al Centro come una gigantesca palestra. Arrivavo prima di tutti. Le lezioni iniziavano alle nove e alle sette e mezza ero già lì, appena aprivano. Mi allenavo, facevo riscaldamento. Per me era fondamentale preparare il corpo prima delle lezioni di voce, danza o yoga. Ho vissuto quei tre anni con la consapevolezza di trovarmi davanti a un’opportunità enorme. Continuavo a ripetermi che avevo trentasei mesi da sfruttare fino in fondo. Adesso sei un attore; tra tre anni entrerai nel mercato del lavoro”.

Torna spesso a sottolineare le sue origini. Ha mai vissuto la recitazione come una forma di riscatto sociale? Di solito il riscatto sociale nasce da una situazione economica o personale difficile e dal desiderio di affermare il proprio valore. Nel suo caso, invece, mi sembra una storia diversa.

“Sempre, assolutamente. Nel mio caso, è effettivamente diverso. Ho avuto la fortuna di crescere in una famiglia borghese, una famiglia normale: non milionaria, ma certamente privilegiata sotto molti aspetti. Per ottenere un affidamento in Italia sono necessarie precise condizioni socioeconomiche, ma anche valutazioni psicologiche. I genitori devono essere considerati in grado di accompagnarti nel percorso di crescita e di aiutarti ad affrontare un trauma. Ho fatto psicomotricità, seguito percorsi psicologici e avuto la possibilità di lavorare con specialisti fin dall’infanzia. Ho avuto una fortuna enorme. Tuttavia, il mio desiderio di riscatto nasce soprattutto dal confronto con le mie origini, con mio padre biologico, ma anche dal modo in cui il mondo ti guarda. Sono una persona nera che attraversa il mondo e il rapporto con il mio background culturale resta sempre lo stesso. Mi è successo, per esempio, durante la Fashion Week di Milano. Ero vestito molto bene, con un abito Armani, ed ero appena uscito da un evento. Due ragazze si spaventarono vedendomi e si rifugiarono rapidamente in un ristorante, convinte che stessi per derubarle. Anch’io stavo entrando nello stesso locale: ero invitato a una cena. Successivamente si scusarono, perché avevano capito di essersi sbagliate. Quell’episodio, però, mi fece riflettere. Attraverso il mondo non come Haroun attore, ma prima di tutto come Haroun, persona afrodiscendente. Il colore della pelle arriva prima della persona. E il mio riscatto sociale riguarda soprattutto chi verrà dopo di me. Non riguarda me direttamente. Riguarda le generazioni future. Negli anni non ho mai avuto un vero punto di riferimento artistico italiano nel quale riconoscermi e pensare che avrei potuto seguire un percorso simile. Ho sempre dovuto guardare all’estero. I miei riferimenti sono stati Sidney Poitier, Denzel Washington, Samuel L. Jackson, Jamie Foxx e Will Smith. Successivamente anche Daniel Kaluuya, Damson Idris e Michael B. Jordan. Guardavo queste figure e pensavo di riconoscermi in loro e che, forse, avrei potuto costruire un percorso simile. Per molto tempo ho cercato un’identità che non fosse italiana. E contemporaneamente mi sono trovato davanti a un confronto inevitabile. Negli Stati Uniti esiste un’industria enorme, con una tradizione molto più consolidata. Io invece avverto una responsabilità diversa. Lì si è arrivati a Michael B. Jordan, cioè a una ventesima generazione pienamente inserita nel tessuto culturale. Qui, invece, mi sento quasi come Sidney Poitier. Se un giorno dovessi vincere un David di Donatello, sarei il primo attore afrodiscendente nella storia italiana a riuscirci. Questa responsabilità, per me, significa dare voce a chi non ne ha avuta una. Non soltanto sul piano artistico, ma anche su quello sociale. Guardo il mondo intorno a me e vedo che oggi si discute di reimmigrazione, cittadinanza e revoca della cittadinanza in relazione a determinati reati. Si discute se integrare o meno persone straniere all’interno del tessuto sociale. Se accendo la televisione e osservo i principali canali italiani, faccio fatica a trovare giornalisti afrodiscendenti. Se guardo il Parlamento, raramente vedo parlamentari afrodiscendenti. È raro incontrare persone afrodiscendenti in ruoli pubblici. Questo accade anche perché per alcune professioni servono cittadinanza, percorsi universitari e opportunità che non tutti possiedono. Io, invece, ho avuto un privilegio enorme. Sono cittadino italiano per ius sanguinis, perché mia madre biologica è italiana. Faccio quindi parte di quella piccolissima percentuale di persone fortunate. E questa fortuna comporta anche una responsabilità. Il mio lavoro può trasformarsi in un megafono. Può raccontare esperienze e dare spazio a determinate realtà. Oggi lei sta intervistando me, ma potrebbe non avere l’opportunità di ascoltare un ragazzo senza cittadinanza che sogna di diventare medico. Io ho la possibilità, anche attraverso il suo articolo, di dare voce a chi non ce l’ha. Anche se…”.

Cosa?

“Mi sono reso conto, anche dopo essere stato in Senegal, che una riflessione a favore di alcune posizioni più conservatrici è giusto farla. L’integrazione non è un processo semplice. Quando sono stato in Senegal ho capito quanto il tessuto culturale possa essere diverso. Cambiano i modi di vivere, di pensare e di organizzare la società. Ricordo una conversazione con un ragazzo molto giovane conosciuto lì. Gli chiesi di immaginare che fossi riuscito a portarlo in Italia attraverso un percorso complesso di ingresso e accoglienza e gli domandai quanto tempo avrebbe realmente impiegato a integrarsi nel nostro contesto sociale e a confrontarsi con un ragazzo italiano cresciuto in una famiglia borghese, con un percorso scolastico e universitario lineare. Secondo me almeno dieci anni. Questa è una riflessione che può avere una sua legittimità. Allo stesso tempo, però, non siamo nemmeno pronti a valorizzare pienamente i nostri giovani. Il problema supera il tema dell’immigrazione. Riguarda la crescita complessiva del Paese. Le persone immigrate rappresentano una percentuale minima della popolazione. Città come Palermo hanno probabilmente sviluppato una maggiore familiarità con l’incontro tra culture anche per una questione geografica. Credo però che la migrazione faccia parte della storia dell’essere umano. L’Italia stessa ha conosciuto grandi flussi migratori verso gli Stati Uniti. Oggi vediamo arrivare gli ucraini a causa della guerra. È un fenomeno che è sempre esistito. Va governato politicamente. Non sono un politico e non credo di dover fare politica attraverso il mio lavoro. Penso però di avere il diritto di esprimere un’opinione. Ritengo anche che sia sbagliato attribuire agli attori il compito di fare politica. Gli attori sono artisti. Possono avere un megafono, ma restano artisti. Anche durante questi David di Donatello ci sono stati interventi molto politici. Matilda De Angelis si è esposta molto: lo ha fatto con intenzioni positive sul piano dell’idea di cinema, ma resta una posizione delicata, la situazione è molto complessa. Ciò che avverto personalmente è una responsabilità che riguarda soprattutto i miei genitori biologici. Loro hanno già compiuto un gesto straordinario trasferendosi qui. Faccio sempre questo esempio: è come se oggi un ragazzo italiano si trasferisse in Cina senza denaro e senza conoscere la lingua. Il divario culturale sarebbe enorme. Loro parlavano francese e wolof e sono arrivati qui. Faccio parte della seconda generazione, anche se la presenza afrodiscendente in Italia esiste da molto più tempo. La differenza è che apparteniamo tra i primi realmente integrati nel tessuto sociale. Ed è questo l’elemento centrale. Perché oggi io e lei condividiamo lo stesso linguaggio, gli stessi riferimenti culturali e psicologici. Siamo cresciuti nello stesso Paese. In fondo abbiamo mangiato la stessa pasta per molti anni”.

Non ho mai amato l’espressione “seconda generazione”. Seconda generazione rispetto a cosa? Rispetto a quale parametro?

“Anche i miei figli, tecnicamente, rientrerebbero nella definizione di seconda generazione. Dipende dal modo in cui si interpreta il concetto di integrazione all’interno del tessuto sociale. Per questo motivo, in realtà, è un’espressione discutibile anche dal punto di vista storico, perché le generazioni sono state molte di più. Continuerò però a rispondere a domande di questo tipo con la massima libertà ogni volta che mi verranno poste. Ogni anno cerco di leggere libri che possano aiutarmi ad ampliare la mia consapevolezza rispetto a chi sono, alle mie origini e alle possibilità che ho davanti. Per esempio, L’ospite inquietante di Umberto Galimberti mi ha aiutato molto. Negli ultimi tempi ho letto e riletto diversi testi, tra cui Dramma della piantagione di Grada Kilomba. Sono letture che mi hanno aiutato a osservare alcuni temi da una prospettiva più etimologica, storica e articolata. Perché esistono molti aspetti che non conosciamo fino in fondo e sui quali, a volte, rischiamo di esprimerci in modo superficiale o impreciso”.

Alla luce di tutto quello che ci siamo finora detti, come definirebbe oggi il successo? Nella sua carriera, in qualche modo, il successo è arrivato, ed è evidente. Ma per Haroun Fall che significato assume davvero questa parola?

“Dipende. Perché il successo è arrivato, ma soltanto in parte. Per esempio, la serie Zero, paradossalmente, l’ho vissuta come un grande insuccesso. Non per responsabilità di qualcuno in particolare, ma perché l’ho percepito come un’occasione mancata. Credo ci sia stata una difficoltà generale, sia sul piano della scrittura sia su quello produttivo, nell’affrontare alcuni temi in modo diretto. In Inghilterra era appena uscita Top Boy, che raccontava il mondo dei roadman in modo molto duro e realistico. Quando portai il libro di Antonio Dikele Distefano e dissi che finalmente esisteva la possibilità di raccontare davvero vite ai margini e problematiche concrete, mi venne risposto che non si trattava di una serie politica, ma di una serie di supereroi. In quel periodo il contesto sociale era molto delicato: c’era stato l’omicidio di George Floyd e tutto ciò che ne era seguito. Ho avuto la sensazione che Netflix Italia non volesse assumersi fino in fondo la responsabilità di prendere una posizione così netta su determinate tematiche legate all’esperienza afrodiscendente. Per questo il mancato rinnovo della serie ha rappresentato, per me, un insuccesso. Credo che si sia cercato di aggirare il nucleo reale del problema introducendo l’elemento del supereroe. Con il tempo ho riflettuto molto su questo aspetto. Se all’interno di una narrazione realistica viene inserito un elemento fantastico, si corre il rischio che anche tutto ciò che appartiene alla realtà finisca per essere percepito come parte della finzione. E questo, a mio avviso, può diventare problematico. Quando ho riguardato la serie e riletto le sceneggiature, mi sono reso conto che gran parte della costruzione narrativa ruotava proprio attorno a quell’elemento fantastico. Di conseguenza, tutto ciò che veniva raccontato sul piano concreto finiva inevitabilmente per esserne condizionato. Da questo punto di vista l’ho vissuto come un insuccesso; allo stesso tempo, però, è stato anche un successo personale, perché mi ha dato una maggiore visibilità. Oggi, invece, definisco il successo in modo diverso. Credo che il successo più grande sia riuscire a trovare una pace interiore. Riuscire a comprendere le proprie capacità e realizzare, passo dopo passo, il proprio sogno. A una certa età ci si rende conto che il successo può essere temporaneo. Può arrivare all’improvviso e scomparire con la stessa rapidità. Per questo riuscire a costruire continuità attorno a ciò che si ama e vivere del proprio lavoro rappresenta qualcosa di enorme. Significa aver costruito intorno a sé condizioni e relazioni che permettono di essere davvero un artista. E oggi, nel 2026, credo sia una delle conquiste più difficili da raggiungere. La forma più alta di successo, per me, resta il David di Donatello. Ma non per una ragione personale. Per una ragione storica. Perché quel momento potrebbe trasformarsi in un’occasione per esprimere idee che considero importanti”.

È anche per questo motivo che negli ultimi tempi è cambiato così tanto anche il suo modo di comunicare sui social?

“Sì, ed è ancora collegato al discorso dei trent’anni di cui parlavamo prima. All’inizio mi esponevo molto. Mi piaceva raccontarmi e, nel 2015, nessuno aveva ancora compreso davvero il potenziale di Instagram. Lo utilizzavo quasi come un portfolio personale. Poi mi sono reso conto che il mercato stava andando in una direzione diversa. L’iperesposizione stava diventando centrale. Poteva trasformarsi in una fonte di guadagno, ma anche rinchiuderti all’interno di un’immagine precisa. Ricordo una bellissima intervista di Denzel Washington. Diceva a un conduttore che la differenza tra loro era che il giornalista entrava quotidianamente nelle case delle persone, mentre lui faceva cinema: erano gli spettatori a dover scegliere di uscire, acquistare un biglietto e raggiungerlo. Quella riflessione mi colpì profondamente. Mi portò a pensare a qualcosa che negli anni Novanta era molto più presente: il mistero dell’artista. Non si conosceva ogni dettaglio della vita di Michael Jordan. Non si conosceva ogni dettaglio della vita di Madonna. C’erano alcune interviste e poche apparizioni pubbliche. Non esisteva un racconto continuo della quotidianità. Credo che questo abbia sottratto parte del mistero che un tempo circondava gli artisti. Recentemente ho parlato con una persona che lavora nel settore digitale e mi spiegava una strategia comunicativa basata su contenuti quotidiani e diversi post ogni settimana. A un certo punto mi sono fermato e mi sono posto una domanda: che cosa avrei davvero da raccontare tre volte a settimana? Al di là del mostrare ciò che mangio, come mi vesto o con chi trascorro il mio tempo, quale contenuto avrebbe davvero valore? Raccontare di aver pianto quel giorno? Condividere un momento di rabbia? Esprimere un’opinione politica? Parlare delle mie riflessioni sul tema dell’identità afrodiscendente? Mi sono chiesto se quella fosse davvero la direzione giusta. Perché il rischio è quello di scivolare nella banalità e produrre contenuti privi di significato. Allora ho pensato che il mio percorso dovesse esprimersi soprattutto attraverso i progetti e attraverso la moda, che considero una forma d’arte. Anche la moda, infatti, rappresenta un linguaggio espressivo. Le collaborazioni con marchi come Armani o Missoni sono sempre state legate a un’idea precisa. Per esempio, associare il mio volto a valori come eleganza, italianità e una determinata tradizione culturale. Dietro c’era sempre una riflessione artistica e sociale. Avevo però il timore che questo potesse produrre un effetto distorto. Molte persone vedono soprattutto un’immagine estetica, mentre mi considero una persona molto riflessiva, sensibile e profondamente analitica. Non vorrei quindi che strumenti come Instagram o i social finissero per restituire una rappresentazione parziale di ciò che sono. Arrivato ai trent’anni ho deciso di fare un piccolo passo indietro. Vorrei che fossero soprattutto i miei progetti a parlare per me. E che l’esposizione personale arrivi soltanto quando sarà pienamente coerente con il percorso che ho costruito. Perché a quel punto sarà il lavoro stesso ad aver parlato per te e, quando qualcuno ti chiederà chi sei, avrai una direzione chiara attraverso cui raccontarti. Questo è il motivo per cui la mia comunicazione è cambiata. Però, volevo aggiungere un’ultima riflessione sulla mia idea di successo…”.

Prego.

“Quando parlavo del David di Donatello, ciò che non avevo spiegato è che, per me, quel tipo di riconoscimento avrebbe soprattutto un valore storico. Servirebbe ad aprire una porta, a creare uno spazio per le generazioni successive. Penso ai tanti giovani attori che stanno iniziando oggi il loro percorso, da Malich Cissè a Enrico Tajani, e che potrebbero contribuire alla costruzione di un’industria realmente inclusiva, una mescolanza autentica di esperienze e sensibilità. E non mi riferisco soltanto alle persone afrodiscendenti. Penso anche alla comunità asiatica e, più in generale, a tutto ciò che può contribuire a creare un mercato capace di riflettere un Paese che, nella realtà, è già profondamente composito. Penso ad esempio a Justin De Vivo, che si è rivelato un ottimo interprete pur essendo alla sua prima esperienza in 40 secondi. La prima cosa che ho fatto è stata chiamarlo. Gli ho detto di fare molta attenzione, di studiare dizione, di continuare a formarsi, di mantenere grande umiltà e di non pensare di aver già raggiunto un traguardo. Perché il percorso comincia proprio da lì. Bisogna entrare nell’idea che un attore debba essere in grado di interpretare qualsiasi ruolo: un avvocato, un medico, un ragazzo romano o qualsiasi altro personaggio. Non è ancora successo nulla. Forse qualcosa accadrà tra dieci anni, dopo aver lavorato a lungo e con continuità. Forse. Ma non è affatto scontato. Stavo riflettendo proprio sul concetto di number one on the call sheet. Esiste un documentario molto interessante che racconta che cosa significhi essere da afrodiscendente il primo nome all’interno di una produzione. In Italia questa realtà praticamente non esiste ancora. Ci sono stati pochissimi casi. Uno è stato Zero, ma in quel caso si trattava di uno street casting. Un altro è stato Io Capitano, ma anche lì il protagonista non proveniva dal sistema industriale cinematografico italiano. Per il resto, è molto raro che il protagonista assoluto di una produzione sia un attore afrodiscendente. Spesso arriviamo fino alla fase finale, ma il primo nome è quasi sempre qualcun altro. Nel caso de Il Clandestino, per esempio, il protagonista era Edoardo Leo, di Nero a metà Claudio Amendola, di Doc Luca Argentero, di 40 secondi Francesco Gheghi e Francesco Di Leva… Nel mio caso, con Le Leonesse, è stata la prima volta in cui mi sono trovato al centro di un progetto, ma si tratta di un film indipendente, di piccole dimensioni, che deve ancora uscire. E tutto questo è arrivato soltanto nel 2025, dopo più di un decennio di lavoro. Per questo ai più giovani vorrei dire che il successo si costruisce nel tempo”.

Senza poi parlare della catalogazione dei ruoli offerti…

“Chi produce in Italia tende a considerare più realistico un determinato tipo di rappresentazione. Si pensa che sia improbabile vedere un primario nero e, di conseguenza, si conclude che una figura del genere non sia credibile. Abbiamo commesso questo errore anche con Noi, il remake di This Is Us. Ricordo che all’epoca si decise di modificare una coppia afroamericana presente nella versione originale. Negli Stati Uniti quella coppia aveva un significato preciso, legato a una determinata storia e a una specifica condizione sociale. Nella versione italiana venne modificata perché una coppia afrodiscendente benestante sembrava poco credibile. Questa scelta suscitò molte critiche perché si era completamente perso il significato originario del racconto. Molto spesso commettiamo errori di questo tipo perché non siamo ancora pronti ad accettare alcune figure in ruoli di responsabilità o di potere. L’altro giorno Umberto Galimberti, al Salone del Libro di Torino, ha espresso una riflessione che mi ha colpito molto. Diceva che una delle ragioni per cui continuiamo ad avere atteggiamenti razzisti è che molte persone temono che chi arriva da fuori possa occupare posizioni considerate proprie. Fece un paragone con l’Impero Romano e mi spinse a riflettere profondamente. Perché in fondo è vero che chi parte da una situazione più difficile spesso sviluppa una forte spinta a costruire qualcosa. Allo stesso tempo, però, penso che la nostra generazione italiana sia in parte disincentivata a compiere alcuni passi. Esistono problemi, certamente, ma non viviamo una guerra e non soffriamo la fame; spesso manca quella necessità assoluta di cambiamento. È una riflessione che mi ha colpito molto. Probabilmente anche la difficoltà del cinema nel raccontare determinate figure nasce dalla paura di un cambiamento degli equilibri consolidati”.

Cosa la attende adesso?

“Una delle notizie che mi rende particolarmente fiero in questo periodo è la conferma del mio coinvolgimento nella prossima produzione di Alessandro Tonda, Linea di difesa – Gaza. È un regista che affronta spesso il tema della guerra. Ha realizzato Il Nibbio, The Shift e altri lavori che ruotano attorno a questi argomenti. Credo che oggi sia necessario tornare a parlarne, perché non ci rendiamo conto di quanta guerra ci circondi. Quest’anno ho riflettuto molto su questo tema anche attraverso L’Iliade, che è in fondo la guerra delle guerre: un conflitto nel quale, alla fine, nessuno vince davvero. Mi colpisce quanto il mondo della Grecia classica sia ancora attuale. Quando sento parlare di restituzione dei corpi, di territori contesi e di conflitti contemporanei, il pensiero corre subito ad Achille e alla restituzione del corpo di Ettore. Abbiamo portato L’Iliade in scena per 184 repliche e continuo ad averla molto presente: mi impressiona la modernità della tragedia. Tonda vuole tornare a raccontare la guerra attraverso una prospettiva diversa, della quale però non posso ancora rivelare molto. Sono molto entusiasta di far parte di questo progetto, perché lo stimo profondamente come regista e credo esista un reale bisogno di raccontare l’inquietudine e il dramma della guerra. Perché si tratta di qualcosa di enorme. Oggi le persone muoiono sotto le bombe: quando vedo immagini di corpi mutilati o devastati dalla guerra e mi rendo conto che tutto ciò è reale, mi domando come siamo diventati così disumani. Forse la tecnologia, la robotica e l’intelligenza artificiale ci stanno progressivamente allontanando dalla nostra umanità. Ed è una prospettiva che mi inquieta molto, soprattutto perché svolgo un lavoro che va nella direzione opposta. Sono molto contento anche per un altro progetto che potrebbe partire: tra un paio di settimane dovremmo ricevere risposte sui finanziamenti. È un lavoro tratto da un manga di Tatsui: una storia asiatica reinterpretata in Italia. Racconta di due ragazzi che fondano una startup. Interpreto un programmatore di nome Ade. Mi ha interessato molto anche perché ho un rapporto piuttosto complicato con la tecnologia. Non possiedo nemmeno un computer. Le riprese sarebbero dovute iniziare tra marzo e aprile, ma alcune questioni legate al tax credit hanno comportato uno slittamento. Spero di iniziare tra giugno e luglio”.

Lo ha sorpreso il successo di Una nuova vita su Canale 5?

“Ne sono particolarmente contento. Era un prodotto televisivo semplice, ma mi ha dato l’opportunità di conoscere Fabrizio Costa, che considero un regista straordinario e una persona di grande umiltà. Sul set si respirava un clima molto familiare. Abbiamo ottenuto ascolti altissimi, superiori al 24% di share, un risultato che sinceramente non mi aspettavo. Probabilmente torneremo nel 2027. Questa esperienza mi ha portato a riflettere su un aspetto. Forse, a volte, le storie più semplici riescono ad arrivare più rapidamente a un pubblico che non è stato abituato a una narrazione più complessa. Penso che un film molto sofisticato, con un linguaggio più articolato, potrebbe risultare meno immediato per una parte del pubblico televisivo”.

Però, anche una narrazione semplice ha il suo valore, se costruita bene.

“Certamente. Mi capita però di riflettere spesso su questa distanza culturale. Per esempio, quando esco dalla visione di un film molto complesso come Bugonia mi domando: se lo trasmettessimo in prima serata su Rai Uno, a chi arriverebbe davvero? Anche Sara, la serie per Netflix con Teresa Saponangelo a cui ho preso arte, per esempio, aveva una struttura più articolata. Era tratto da Maurizio De Giovanni, aveva una scrittura più complessa, una dimensione politica e un lavoro narrativo più stratificato. Gli attori erano bravissimi. Eppure, penso che l’Italia non sia ancora pronta a una vera educazione del pubblico verso un livello artistico più complesso”.

In chiusura, umanamente, che cosa le ha lasciato davvero quel viaggio in Senegal?

“È stata un’esperienza straordinaria. Sono cresciuto dentro una sorta di paradosso identitario. Sono nato in un Paese occidentale, in una famiglia bianca, all’interno di una cultura bianca, ma io sono nero. Tornare in Senegal è stato strano, perché non era realmente la mia cultura e, allo stesso tempo, lo era profondamente. Loro mi percepivano come una persona estremamente occidentalizzata. È stato un confronto diretto con la mia storia. Sono andato a Isola di Gorée, ho visitato i luoghi della tratta degli schiavi e ho ripercorso la storia che ha contribuito alla nascita degli Stati Uniti. Entrare in quelle stanze in cui le persone venivano legate prima di essere imbarcate sulle navi mi ha fatto comprendere la resilienza che porto dentro di me. Mi ha aiutato a capire anche perché oggi mi trovo qui. Mio padre ha dovuto emigrare da una realtà segnata anche dalle conseguenze del colonialismo. Quando si è costretti a lasciare il proprio Paese si arriva altrove senza condizioni favorevoli. Quando nacqui, mia madre biologica, italiana, non mi riconobbe per una questione razziale. Alla sua famiglia venne detto che, se avesse tenuto un figlio avuto con un uomo senegalese, avrebbe dovuto lasciare casa. Mio padre non possedeva gli strumenti economici o culturali necessari per crescermi. Probabilmente l’adozione è stata la scelta più intelligente che abbia compiuto. Perché mi ha dato la possibilità di avere una nuova vita. Il Senegal ha significato osservare la mia storia da una prospettiva etnica e storica. Mi ha mostrato un altro modo di vivere, di mangiare, di guardare al futuro e al tempo. Mi ha arricchito profondamente. Al punto da spingermi a mettere tutto in discussione. Persino il mio lavoro. Mi sono chiesto se ciò che faccio fosse davvero necessario. Se avessi bisogno di ricollocarmi e di imparare nuovamente aspetti che ancora non conosco. Poi ho ritrovato le motivazioni per continuare, perché credo che il mio lavoro possa avere un valore anche per gli altri. Ma quell’esperienza mi ha portato a riconsiderare molte delle mie certezze occidentali. L’idea della casa, dell’automobile, del possesso materiale. Ricordo due ragazzi che, al tramonto, stavano lavando un cavallo nell’acqua. Li osservavo e mi chiedevo quale rapporto avessero con il tempo e quali fossero le loro priorità. È stato in quel momento che mi sono reso conto di aver perso quella genuinità del tempo. Qui c’è sempre qualcosa da fare, un obiettivo da raggiungere, un impegno da rispettare. Quando forse il vero obiettivo è stare bene con gli altri e con se stessi, facendo anche attenzione alle persone di cui ci si circonda. Ed è una sfida molto più complessa di quanto si immagini”.

Le è mai capitato di chiedersi che cosa volessero da lei le persone che la circondavano o quale ruolo lei rappresentasse nelle loro vite?

“Fortunatamente non sono ancora arrivato a quel punto. Forse mi è successo nel 2020, durante il periodo di Zero. Oggi, con la consapevolezza che ho maturato, ci sono persone che avrei completamente allontanato dalla mia vita. Perché non rappresentavano minimamente il mio modo di vedere il mondo o il mio sistema di valori. Questo ambiente può confondere molto. Può portarti a sottovalutare le persone che hai accanto. Invece è fondamentale imparare a comprenderle davvero. Perché possono condizionarti e spingerti verso decisioni capaci di cambiare la tua vita in modo permanente. Anche senza intenzione. Per questo, se potessi tornare indietro di cinque anni, presterei molta più attenzione alle persone di cui mi circondavo. Sono una persona molto riflessiva e ho dovuto affrontare tutto questo cercando di comprendere chi fossi davvero. Non in senso astratto, ma come individuo fragile. Una persona che, a un certo punto, si guarda allo specchio e si domanda come andare avanti. Perché quando si è molto giovani si è anche profondamente disarmati e impreparati a ciò che può arrivare dopo. Per questo sostengo che ogni decisione vada valutata con attenzione. Ogni azione genera una conseguenza. Ogni scelta apre una direzione diversa. Più si cresce, più si deve essere consapevoli del fatto che ogni decisione modifica il percorso che si sta intraprendendo. Che avvenga in modo consapevole oppure no. È la ragione per cui, quando penso ai ragazzi molto giovani che ottengono improvvisamente successo e visibilità, continuo a credere che sia fondamentale per loro capire chi abbiano accanto. Perché alcune decisioni, prese in momenti particolari, possono tornare indietro come un boomerang e influenzare un’intera esistenza”.