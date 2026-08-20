Harry e Meghan tornano a vivere nel Regno Unito da privati cittadini, dove e cosa faranno i duchi di Sussex

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Il principe Harry e sua moglie Meghan torneranno a vivere in Gran Bretagna. Nell’aria da mesi, il ritorno dei duchi di Sussex si concretizzerà a breve, entro la fine di agosto, ed è stato caldeggiato in un recente incontro tra il Re Carlo e suo figlio. Il riavvicinamento del principe Harry alla famiglia reale arriva a un anno dal trentennale dalla morte della principessa Diana, nel 1997, e a sei dal divorzio con la Corona.

Harry e Meghan tornano a vivere nel Regno Unito

La notizia è stata diffusa dalla Bbc e da tante altre fonti britanniche. Tra queste anche il Telegraph, tra i più autorevoli in merito ai fatti della famiglia reale. Il principe Harry del Regno Unito e la moglie, l’attrice Meghan Markle, tornano dunque nel Regno Unito dopo sei anni dal loro trasferimento negli Stati Uniti e dalla rottura con i Windsor.

I duchi di Sussex vivranno in una casa privata poco fuori Londra, i figli, Archie e Lilibet, sarebbero già stati iscritti a una scuola nelle vicinanze mentre Harry non dovrebbe svolgere incarichi reali.

Cos’era successo, perché avevano lasciato la Corona ed erano andati negli Usa

Giunge dunque al termine, dopo sei anni, la cosiddetta Megxit che, facendo il verso alla Brexit, indicava l’addio di Harry e Meghan alla Gran Bretagna, alla Corona, alla Famiglia Reale e alla Firm, la Ditta dei Windsor.

Allora i due comunicarono la rinuncia ai loro incarichi ufficiali e nel marzo dello stesso anno si trasferirono negli Stati Uniti, in California. La loro decisione arrivava dopo mesi in cui erano trapelate voci sull’insofferenza che Harry e Markle nutrivano nei confronti del loro ruolo.

Rumours che erano stati poi confermati da diverse interviste che i due avevano concesso negli States, da un documentario su Netflix e dalla pubblicazione del libro “Spare”, firmato dal secondogenito di Carlo. I rapporti tra Harry e il padre e tra lo stesso Harry e il fratello William si erano incrinati, l’attrice americana, poi, aveva parlato delle ripercussioni sulla sua salute mentale causate dall’esposizione mediatica e dall’attenzione verso la famiglia reale dei tabloid inglesi.

Le reazioni di Re Carlo e del principe William

Dopo sei anni, quindi, arriva il dietrofront e il ritorno a casa per Harry. Decisivo, secondo i media britannici, un incontro tra i due e il sovrano avvenuto poche settimane fa. Come detto, si tratta di un ritorno che lo stesso principe aveva fatto intendere di desiderare da tempo.

Informato della notizia e delle tempistiche, Re Carlo III sarebbe stato entusiasta, desideroso com’è di trascorrere più tempo con la famiglia. Anche i principi di Galles, William e Catherine, sono stati messi al corrente della decisione.

Harry e Meghan non dovrebbero tornare ad avere dei ruoli attivi nella famiglia reale, non riceveranno finanziamenti pubblici e continueranno a svolgere le loro attività imprenditoriali. Torneranno, insomma, a titolo privato e manterranno lo status di componenti non operativi della monarchia. Nel 2027, tuttavia, sono previsti gli Invictus Games di Birmingham, i giochi per militari feriti in guerra voluti dal principe Harry che torneranno per la prima volta dalla prima edizione nel Regno Unito con lo stesso Harry che avrebbe già invitato suo padre all’evento.

Dove vivranno e cosa faranno i duchi di Sussex

I duchi di Sussex si trasferiranno in una residenza non reale e, secondo il Daily Mail, Harry e Meghan avrebbero deciso di restare in Gran Bretagna per un lungo periodo, finché i figli andranno a scuola.

Tanti i temi all’ordine del giorno per i due al momento del loro rientro. Anzitutto, ci saranno da ricostruire i rapporti con la famiglia reale e in primis quello tra i fratelli William e Harry.

Altro argomento delicato e caro al più piccolo dei figli di Diana è quello della sicurezza. In passato, Harry aveva detto di aver paura a portare la moglie Meghan a Londra temendo per la sua incolumità. Dopo il distacco dalla famiglia reale, il governo aveva smesso di garantire una scorta ad Harry e alla sua famiglia e il principe aveva fatto causa al governo britannico, perdendola nel 2025.