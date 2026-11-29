Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il principe Harry ha incontrato in segreto il padre re Carlo nella tenuta scozzese di Balmoral lo scorso 17 ottobre 2026. Il faccia a faccia tra il sovrano e il duca di Sussex si è svolto lontano dai riflettori e senza la presenza di Meghan Markle né dei figli Archie e Lilibet, segnando il primo colloquio di persona dal ritorno della coppia nel Regno Unito.

Incontro segreto a Balmoral tra re Carlo e Harry, senza Meghan e i figli

Re Carlo e il principe Harry si sono incontrati faccia a faccia in gran segreto nella tenuta scozzese di Balmoral, precisamente nella residenza privata di Birkhall, durante il fine settimana del 17 ottobre 2026. A rivelare il colloquio riservato, non smentito né da Buckingham Palace né dall’entourage del duca di Sussex, è stato il quotidiano britannico The Sun.

Il sovrano settantottenne e il figlio cadetto quarantaduenne hanno trascorso del tempo completamente soli: né Meghan Markle né i figli Archie, di sette anni, e Lilibet, di cinque, hanno preso parte al viaggio in Scozia, così come era assente anche la regina Camilla, impegnata quel giorno a quattrocento miglia di distanza per il Champions Day al Royal Ascot.

Si tratta del primo incontro di persona tra padre e figlio dal rientro della famiglia Sussex nel Regno Unito avvenuto alla fine dello scorso agosto e appena della quarta occasione in cui i due si sono visti dall’incoronazione del maggio 2023.

Disgelo dopo la lettera di Buckingham Palace e l’intervista a GQ

Sebbene i portavoce di entrambe le parti abbiano rifiutato di commentare i contenuti della conversazione, fonti vicine alla corte parlano della volontà comune di mantenere buoni rapporti familiari.

Il faccia a faccia è arrivato dopo la nota ufficiale diffusa a fine estate tramite il Lord Ciambellano, con cui re Carlo aveva chiarito che il ritorno in patria non modificava lo status istituzionale del duca e della duchessa di Sussex, rimasti privati cittadini con il titolo di Altezza Reale sospeso.

Pochi giorni dopo la visita a Balmoral era inoltre uscita un’intervista concessa da Harry alla rivista GQ, nella quale il principe aveva ribadito l’urgenza di ricucire lo strappo: “Con tutto quello che succede nel mondo, la cosa più importante è riconciliarsi. Le cicatrici restano per sempre, ma lasciarsi il passato alle spalle è qualcosa che incoraggerei tutti a fare”.

I programmi per Natale lontano da Sandringham

Nonostante i segnali di distensione con il padre e l’incontro allargato avvenuto a luglio ad Highgrove alla presenza di Camilla e dei nipoti, Harry non trascorrerà le festività natalizie insieme alla famiglia reale a Sandringham.

Ospite del programma televisivo britannico This Morning, il duca di Sussex ha infatti confermato che passerà il Natale in famiglia insieme a Meghan e alla suocera Doria Ragland, lasciando a loro la preparazione del pranzo tra tacchino e gumbo, mentre restano ancora gelidi i rapporti con il fratello maggiore William.