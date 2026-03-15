Harry Styles replica all'accusa di queerbaiting, cosa significa e la risposta provocatoria del cantante

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Harry Styles è tornato. Per presentare il nuovo album e il tour, è stato ospite al Saturday Night Live. Il cantante ha affrontato apertamente l’accusa di queerbaiting, rivendicando il diritto alla privacy sulla propria vita personale. Alla fine ha dato un bacio al l comico Ben Marshall dicendo: “Questo è queerbaiting”. Durante il monologo, ha anche spiegano il nome dell’album “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”.

Harry Styles risponde alle critiche

Durante il monologo d’apertura, Harry Styles ha riflettuto sulla pausa presa dopo il “Love On Tour”. L’artista ha risposto alle accuse di aver utilizzato l’estetica queer solo per fini commerciali senza mai dichiararsi apertamente, una critica che lo accompagna da tempo.

“Forse non sapete tutto di me”, ha ribattuto Styles davanti alle telecamere, prima di scambiarsi un bacio sul palco con Ben Marshall e commentare sarcasticamente: “Ecco, questo sì che è queerbaiting“.

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Il cantante ha poi scherzato sui doppi sensi dei suoi testi, confermando che, nonostante le interpretazioni dei fan, a volte le sue canzoni parlano letteralmente di frutta.

Che cos’è il queerbaiting

Il termine “queerbaiting” indica una strategia di marketing: si allude a un orientamento non eterosessuale o a una fluidità di genere per attirare il pubblico LGBTQ+, senza però mai confermare tale identità.

Nel caso di Harry Styles, la critica si è concentrata spesso sul suo abbigliamento gender-fluid. Dati i tempi, il dibattito si divide tra chi vede in queste scelte un modo per abbattere gli stereotipi e chi, invece, vi legge un’appropriazione culturale priva di attivismo reale.

Styles ha però ribadito la sua posizione: l’estetica e la moda sono forme di espressione che non devono necessariamente coincidere con un “coming out” pubblico forzato.

La curiosità sul nome dell’album

Il nuovo lavoro discografico, intitolato “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”, è uscito il 6 marzo 2026 e rappresenta il quarto album in studio dell’ex One Direction. La vera curiosità riguarda la genesi del titolo: Styles ha rivelato di averlo generato utilizzando ChatGPT.

Il cantante avrebbe chiesto all’intelligenza artificiale di suggerirgli “la frase più italiana che esista”, ottenendo come risposta la combinazione di parole che oggi campeggia sulla copertina. L’album arriva a quattro anni di distanza dal precedente successo.