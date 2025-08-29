Harry torna a Londra a 3 anni dalla morte della Regina Elisabetta, cosa si sa sull'incontro col Re Carlo

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Harry potrebbe incontrare Re Carlo III nel giorno in cui ricorre il terzo anniversario della morte della Regina Elisabetta II. Un incontro, questo, che potrebbe suggellare definitivamente una riconciliazione tra il duca di Sussex e il padre. Le basi del riavvicinamento erano state gettate in un incontro tra gli emissari delle due parti le quali, secondo le indiscrezioni, avrebbero messo a punto il percorso di pace tra padre e figlio.

Verso l’incontro tra Harry e Re Carlo

L’8 settembre Harry e Re Carlo potrebbero incontrarsi. La data non è certo casuale: esattamente nello stesso giorno, nel 2022, si spense la longeva sovrana Elisabetta II. In quella data il duca di Sussex arriverà a Londra per partecipare alla charity WellChild di cui il fratello di William è patrono. Si tratta di una realtà dedicata ai bambini gravemente ammalati.

Quel giorno, quindi, Harry potrebbe incontrare Re Carlo III e insieme potrebbero porre fine al lungo silenzio e alle tensioni scoppiate nel 2020 con la Megxit, ovvero quel momento in cui il duca e la moglie Meghan Markle decisero di rinunciare all’appartenenza alla famiglia reale britannica per presunte ostilità e razzismo da parte della stampa nel primo caso, da parte della royal family nell’altro.

Secondo il Corriere della Sera, a gettare le basi di questo possibile incontro tra padre e figlio sarebbe stato un incontro segreto tra gli emissari di Harry e Carlo in club privato a Pall Mall, poco distante da Buckingham Palace.

Durante quell’incontro le parti avrebbero cercato un punto di riavvicinamento “attorno a un drink senza un’agenda formale di discussione”, secondo quanto trapelò come riporta il Corriere. Non resta che attendere, dunque, ciò che potrebbe avvenire l’8 settembre 2025, una data che potrebbe passare alla storia per un nuovo motivo.

Megxit

L’inizio della Megxit, termine che fonde le parole Meghan (Markle) e Exit – un po’ una versione ironica di Brexit – e coniato dalla stampa britannica, si individua l’8 gennaio 2020. In quel giorno Harry e Meghan pubblicarono su Instagram un post in cui annunciavano la loro intenzione di “fare un passo indietro come membri ‘senior’ della famiglia reale e lavorare per diventare finanziariamente indipendenti, continuando a sostenere pienamente Sua Maestà la Regina”.

Nella sostanza, la coppia motivò la scelta come dovuta a una presunta ostilità di una certa stampa scandalistica britannica nei confronti di Meghan Markle – contro la quale, secondo Harry, la famiglia reale non avrebbe mai preso una posizione – ma soprattutto per un presunto razzismo nei confronti della duchessa.

La nuova vita di Harry e Meghan

Oggi il duca e la duchessa di Sussex vivono in una villa nella California meridionale, che durante i grandi roghi che hanno colpito Los Angeles nel gennaio 2025 ha dato ospitalità a diversi personaggi famosi ritrovatisi improvvisamente senza una dimora.

Secondo un articolo pubblicato da AD Italia la magione di Montecito – questa la località su cui sorge la residenza dei Sussex – si estende su circa 3 ettari e comprende un home theatre, una palestra, una piscina. Prima di trasferirsi a Montecito la coppia viveva presso il Frogmore Cottage, la residenza reale del Regno Unito che Harry e Meghan hanno lasciato dopo il caso Megxit.