Hasan Uzun e l'attentato contro Papa Francesco sventato, presunto membro Isis arrestato e trasferito a Trieste

Un presunto possibile attentato contro Papa Francesco dietro l’arresto di Hasan Uzun, cittadino turco sospettato di legami con l’Isis K. L’uomo è stato rintracciato in Olanda ed estradato in Italia: durante la visita del Pontefice a Trieste, aveva abbandonato in stazione un trolley con pistola e munizioni. Gli inquirenti indagano su complici e rete jihadista in Europa.

Papa Francesco, il possibile attentato

A ricostruire gli scenari preoccupanti emersi a un anno dalla visita di Papa Francesco a Trieste è stato Il Piccolo. Un cittadino turco di 46 anni, Hasan Uzun, sarebbe al centro di un piano per effettuare un attentato contro il Pontefice.

L’inchiesta è condotta dalla Procura di Trieste insieme all’intelligence italiana e all’Interpol. Su mandato europeo firmato dal gip Marco Casavecchia, Uzun è stato catturato in Olanda ed estradato in Italia.

Il presunto attentato risale alla visita di Papa Francesco a Trieste nel luglio 2024

Sospettato di legami con l’Isis K, l’uomo è recluso in isolamento nel carcere del Coroneo. L’accusa formale a suo carico, al momento, è porto e detenzione di arma da fuoco in concorso, ma le indagini restano aperte.

Il trolley di Hasan Uzun a Trieste

Il 6 luglio 2024, alla vigilia della visita papale, l’uomo avrebbe lasciato un trolley in un bar della stazione, contenente una pistola CZ calibro 9 Luger con caricatore e 14 proiettili. Il bagaglio, probabilmente destinato a un complice, fu scoperto da una dipendente.

Le immagini delle telecamere di sicurezza mostrano Hasan Uzun con una maglietta nera raffigurante una tigre, mentre abbandona il trolley. Poco dopo si notano due individui avvicinarsi alla valigia.

In seguito, Uzun distrusse la propria Sim, ne acquistò una nuova e partì verso Milano, proseguendo poi per la Svizzera. Durante i movimenti era spesso insieme a un soggetto con camicia celeste.

Il possibile piano terroristico

Gli investigatori hanno ricostruito gli spostamenti e, notando la coincidenza con l’arrivo del Papa, hanno attivato l’allerta antiterrorismo.

Una nota dei servizi di sicurezza ha parlato di un “possibile progetto di attentato”, collegato a una cellula radicale turca vicina all’Isis. L’inchiesta cerca ora di chiarire l’eventuale rete di complici.

Durante la celebrazione del 7 luglio 2024 in Piazza Unità d’Italia, Papa Francesco tuttavia non accennò mai al pericolo sventato. Davanti a oltre 8mila fedeli invitò invece a coltivare una “fede inquieta”, condannando consumismo e indifferenza, definiti “cancro della democrazia”.

La precisazione della Questura

Dopo la diffusione della notizia dell’arresto di Hasan Uzun, la Questura di Trieste ha tenuto a precisare che “nessuna evidenza è emersa” tra eventuali “progettualità ostili o omicidiarie nei confronti del Santo Padre” e il cittadino turco arrestato.

Piuttosto l’uomo “sembrerebbe essere inserito in circuiti criminali non correlati al terrorismo di qualsivoglia matrice”.