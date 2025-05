Hashish, cocaina e chili di marijuana tra Monza e Milano: arrestate tre persone nel blitz della Polizia

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre cittadini italiani sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti a Monza e Milano il 24 maggio 2025. L’operazione, condotta dalla Squadra mobile della Polizia di Stato, è stata avviata a seguito di una segnalazione confidenziale.

Dettagli dell’operazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è iniziata nelle prime ore del mattino di sabato, con un servizio di osservazione nei pressi dell’abitazione di un 38enne residente a Monza. L’uomo, privo di pregiudizi di polizia, è stato visto prelevare un involucro dalla sua abitazione e partire per Milano, dove ha consegnato il pacco a una donna attraverso le inferriate di una recinzione condominiale.

Perquisizioni e sequestri

Un equipaggio della Squadra Mobile ha fermato l’uomo, mentre un altro ha seguito la donna fino al suo appartamento, dove è stata eseguita una perquisizione. All’interno sono stati trovati 5 panetti di hashish per un totale di 486 grammi, 10 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento, un’agenda con nominativi e importi legati all’attività di spaccio, e 480 euro.

Ulteriori scoperte

Successivamente, gli investigatori hanno perquisito l’abitazione del 38enne a Monza, dove sono stati sequestrati 2 kg di marijuana, 42 grammi di cocaina, tre bilancini di precisione, una macchina conta soldi e un libro contabile.

Conseguenze legali

All’esito dell’attività, i tre sono stati arrestati per violazione dell’art. 73 dpr 309/90. Il cittadino monzese è stato posto in custodia in carcere a Monza in attesa della convalida. Gli altri due arrestati a Milano sono stati associati presso le camere di sicurezza della Questura di Milano, con giudizio direttissimo fissato nella mattinata odierna. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari presso l’abitazione della sorella, mentre nessuna misura è stata applicata alla donna, poiché priva di pregiudizi di polizia.

Fonte foto: IPA