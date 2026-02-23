Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nei giorni scorsi a Caserta. Un giovane di 24 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in centro urbano e trovato in possesso di hashish e denaro contante, ritenuto provento dell’attività illecita. L’intervento è stato effettuato durante i consueti controlli del territorio.

Spaccio a Caserta

L’arresto è avvenuto a seguito di un’attività di controllo svolta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castel Volturno, nel centro urbano di Caserta. Gli operatori hanno notato un giovane aggirarsi con atteggiamento sospetto, circostanza che ha spinto i poliziotti ad approfondire la situazione.

Il giovane, già conosciuto dalle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio, ha mostrato fin da subito un atteggiamento ostile nei confronti degli agenti. Nonostante la resistenza è stato sottoposto a una perquisizione personale. Durante il controllo i poliziotti hanno rinvenuto diversi involucri contenenti hashish e varie banconote in contanti, considerate frutto dell’attività illecita.

Perquisizione domiciliare e sequestro della droga

La perquisizione è stata poi estesa anche al domicilio del giovane. Qui gli agenti hanno trovato ulteriori dosi di hashish, per un totale di circa 36 grammi.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato e il giovane è stato accompagnato negli uffici di polizia per le procedure di rito.

Al termine delle operazioni il ventiquattrenne è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo il giudizio direttissimo, il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, che la Polizia di Stato porta avanti regolarmente sul territorio di Caserta e nelle zone limitrofe, con particolare attenzione alle aree urbane più sensibili.

