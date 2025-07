Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e il sequestro di sostanze stupefacenti sono il risultato di un’operazione antidroga condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Avellino nella serata del 18 luglio. Un cittadino gambiano di 37 anni, incensurato, è stato fermato in flagranza di reato presso l’area verde di Piazza Kennedy, dove gli sono stati trovati addosso hashish e marijuana. L’intervento, eseguito nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio, è stato finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Operazione antidroga in Piazza Kennedy: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la sera del 18 luglio gli agenti della Squadra Mobile, supportati dalle unità cinofile, hanno effettuato controlli mirati nell’area verde di Piazza Kennedy, nel cuore di Avellino. Durante l’attività, è stato fermato un uomo di 37 anni, di nazionalità gambiana e senza precedenti penali, che si aggirava con fare sospetto.

Il controllo e la scoperta delle sostanze stupefacenti

Nel corso della perquisizione personale, gli agenti hanno rinvenuto 3 pezzi di hashish per un peso complessivo di 80,6 grammi, oltre a 1 bustina contenente marijuana dal peso di 0,7 grammi. In aggiunta, sono stati trovati 395 euro in banconote di vario taglio, ritenuti dagli investigatori probabile provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale è stato immediatamente sottoposto a sequestro.

La perquisizione domiciliare e il materiale per il confezionamento

Successivamente, la polizia ha proceduto a una perquisizione presso l’abitazione dell’uomo. Qui sono stati trovati 2 taglieri e 2 coltelli impregnati di sostanza stupefacente, oltre a 69 bustine trasparenti vuote con chiusura adesiva e un rotolo di cellophane trasparente. Secondo gli inquirenti, questi strumenti sarebbero stati utilizzati per il confezionamento in dosi delle sostanze destinate allo spaccio. Anche questi oggetti sono stati sequestrati dalle forze dell’ordine.

L’arresto e le procedure giudiziarie

Il cittadino gambiano è stato arrestato in flagranza di reato e condotto in Questura. Nella mattinata di sabato 19 luglio si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto presso il Tribunale di Avellino. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere per l’indagato, che è stato trasferito presso la casa circondariale di Avellino.

Le garanzie processuali e la presunzione di innocenza

Le contestazioni mosse nei confronti dell’uomo sono, al momento, provvisorie e la misura cautelare è stata adottata nella fase delle indagini preliminari. Come previsto dalla legge, l’indagato ha diritto a impugnare i provvedimenti e, fino alla conclusione del processo, è da considerarsi presunto innocente.

L’arresto del cittadino gambiano e il sequestro di hashish e marijuana confermano l’efficacia dei servizi straordinari di controllo del territorio messi in campo dalla Polizia di Stato. Le indagini proseguiranno per accertare eventuali collegamenti con altre persone coinvolte nello spaccio e per monitorare costantemente le aree più a rischio della città di Avellino.

