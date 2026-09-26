Hashish nascosto in un terreno a Castel Volturno vicino a Caserta, due arresti

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Due giovani sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a Caserta, dove la Polizia di Stato ha sequestrato oltre 1 chilogrammo di hashish e quasi 2 grammi di marijuana. L’operazione è stata condotta in diversi quartieri della città, nell’ambito di controlli mirati contro il traffico di droga.

Operazione antidroga: i dettagli dell’intervento

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nel pomeriggio di ieri gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castel Volturno hanno portato a termine una vasta operazione di controllo del territorio, con l’obiettivo di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. Le attività si sono concentrate inizialmente presso un esercizio commerciale, dove sono stati controllati sia il locale che i suoi avventori.

Sequestri a Ischitella: hashish e denaro contante

Durante i controlli, gli agenti hanno esteso le verifiche alla località Ischitella. Qui, un diciannovenne del posto è stato trovato in possesso di circa 650 grammi di hashish, oltre a materiale per la pesatura e il confezionamento della droga. Nel corso della perquisizione sono stati inoltre sequestrati 430 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Baia Verde: arrestato un ventitreenne già ai domiciliari

Le operazioni della Polizia sono poi proseguite nella zona di Baia Verde, dove un ventitreenne, già sottoposto agli arresti domiciliari per precedenti reati legati agli stupefacenti, è stato trovato in possesso di circa 14 grammi di hashish e quasi 2 grammi di marijuana. Il giovane è stato nuovamente arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio.

Il ritrovamento nel terreno libero: un chilo di hashish nascosto

Nel corso della stessa operazione, gli agenti hanno effettuato una perquisizione in un terreno libero situato sempre a Baia Verde. Grazie anche all’intervento dell’unità cinofila, è stata rinvenuta una busta contenente circa 1 chilogrammo di hashish e un bilancino di precisione, strumenti tipicamente utilizzati per il confezionamento delle dosi destinate allo spaccio.

Arresti e provvedimenti dell’autorità giudiziaria

I due uomini fermati sono stati arrestati su disposizione del Pubblico Ministero di turno. L’operazione, che ha visto impegnati numerosi agenti, si inserisce nel più ampio quadro delle attività di prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti nella provincia di Caserta.

IPA