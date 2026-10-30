Hashish nell'armadio e un coltello sporco di cocaina nella casa di una donna a Tito: arrestata
A Tito una donna è stata arrestata dopo il ritrovamento in casa di hashish, tracce di cocaina, materiale per il confezionamento e un bilancino.
Nell’armadio della camera da letto c’erano l’hashish, il bilancino e il materiale per confezionare le dosi. Poco lontano, un coltello da cucina con ancora addosso tracce di hashish e cocaina. A Tito, in provincia di Potenza, la Squadra Mobile ha arrestato una donna dopo una perquisizione nella sua casa, la mattina del 22 ottobre.
- Tito, la droga nascosta nell’armadio della camera
- Il coltello con le tracce di droga e l’obbligo di dimora
Tito, la droga nascosta nell’armadio della camera
Come riporta la Polizia di Stato, la perquisizione rientra nei controlli antidroga intensificati in provincia di Potenza. Nell’armadio gli agenti hanno trovato circa 20 grammi di hashish, un bilancino di precisione e il materiale per le dosi.
Il coltello con le tracce di droga e l’obbligo di dimora
In casa c’erano anche un contenitore con residui di polvere bianca, che la Polizia Scientifica ha confermato essere cocaina, e il coltello con le tracce di entrambe le sostanze.
La donna è stata arrestata in flagranza. Dopo la convalida, il giudice le ha imposto l’obbligo di dimora a Tito, con l’obbligo di restare in casa di notte.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.