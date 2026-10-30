Hashish nell'armadio e un coltello sporco di cocaina nella casa di una donna a Tito: arrestata

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Nell’armadio della camera da letto c’erano l’hashish, il bilancino e il materiale per confezionare le dosi. Poco lontano, un coltello da cucina con ancora addosso tracce di hashish e cocaina. A Tito, in provincia di Potenza, la Squadra Mobile ha arrestato una donna dopo una perquisizione nella sua casa, la mattina del 22 ottobre.

Tito, la droga nascosta nell’armadio della camera

Come riporta la Polizia di Stato, la perquisizione rientra nei controlli antidroga intensificati in provincia di Potenza. Nell’armadio gli agenti hanno trovato circa 20 grammi di hashish, un bilancino di precisione e il materiale per le dosi.

Il coltello con le tracce di droga e l’obbligo di dimora

In casa c’erano anche un contenitore con residui di polvere bianca, che la Polizia Scientifica ha confermato essere cocaina, e il coltello con le tracce di entrambe le sostanze.

La donna è stata arrestata in flagranza. Dopo la convalida, il giudice le ha imposto l’obbligo di dimora a Tito, con l’obbligo di restare in casa di notte.

IPA