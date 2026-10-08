Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una vasta operazione della Polizia di Stato tra Bologna, Anzola dell’Emilia e Sirmione ha portato a sei arresti e al sequestro di 420 chilogrammi di hashish. La droga, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato circa 5 milioni di euro. L’azione, scattata il 6 ottobre 2026, ha permesso di smantellare un’organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, con il coinvolgimento di insospettabili custodi settantenni e giovani pregiudicati.

L’osservazione e il blitz ad Anzola dell’Emilia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito None, la Squadra Mobile di Bologna ha dato il via all’operazione pochi giorni dopo un altro maxi sequestro di cocaina, che aveva già portato al rinvenimento di 250 chilogrammi di droga per un valore di 25 milioni di euro. In questa nuova operazione, l’attenzione degli investigatori si è concentrata su due fratelli residenti ad Anzola dell’Emilia, sospettati di essere al centro di una fiorente attività di spaccio di hashish.

Le indagini sono partite da una serie di informazioni raccolte nei giorni precedenti, che hanno portato la Squadra Mobile a predisporre un servizio di osservazione nei pressi dell’abitazione dei due fratelli. La mattina del 6 ottobre 2026, alle 10:25, uno dei due, nato nel 2001 e già pregiudicato, è stato visto aggirarsi a piedi vicino alla sua residenza in via XXV Aprile ad Anzola dell’Emilia. Poco dopo, alle 10:30, un furgone Fiat bianco, guidato da un giovane moldavo incensurato, classe 2005, lo ha raggiunto e fatto salire a bordo.

Il veicolo si è poi diretto in via Terremare, per tornare successivamente in via XXV Aprile e fermarsi in un parcheggio. Gli agenti, ritenendo che fosse in corso una cessione di sostanza stupefacente, sono intervenuti prontamente. Il conducente moldavo, accortosi della presenza della polizia, ha tentato la fuga con il furgone, andando a collidere con le auto di servizio, ma è stato subito bloccato.

Il sequestro della droga e del denaro

Durante la perquisizione del furgone, gli agenti hanno trovato lo zaino dell’italiano contenente mazzette di banconote sottovuoto, sulle quali era indicata la cifra di 63.000 euro. Il moldavo aveva invece con sé 420 euro. Nel vano posteriore del mezzo, nascosto in un doppiofondo sotto un finto scaffale di legno, sono state rinvenute numerose buste termiche contenenti panetti di hashish termosaldati, per un peso complessivo di 101,15 chilogrammi.

Inoltre, nel furgone è stato trovato un mazzo di chiavi con telecomando, di cui il giovane moldavo non ha saputo fornire spiegazioni plausibili.

Le perquisizioni domiciliari e i nuovi sequestri

L’attività investigativa si è poi spostata presso l’abitazione dell’italiano, dove era presente la madre, nata nel 1978 e incensurata. Poco dopo è arrivato anche il fratello minore, classe 2003, anch’egli pregiudicato. La perquisizione ha permesso di trovare, nascosti nel frigorifero tra gli alimenti, numerosi panetti e frammenti di hashish per un peso lordo di 5,794 chilogrammi. Nelle camere da letto sono stati rinvenuti 5.760 euro in contanti.

Il collegamento con Sirmione e il maxi sequestro

Le indagini sono proseguite grazie al mazzo di chiavi con telecomando trovato nel furgone. Analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza, la polizia ha scoperto che il veicolo, prima di arrivare a Bologna, era passato per il Comune di Sirmione, in provincia di Brescia.

La Squadra Mobile di Bologna, con il supporto dei colleghi bresciani, ha raggiunto l’indirizzo individuato. Utilizzando il telecomando, gli agenti hanno aperto un cancello automatico e sono entrati nello stabile. La successiva perquisizione di una cantina e di un appartamento ha portato al rinvenimento di altri 305,67 chilogrammi di hashish.

Gli arresti e le conseguenze dell’operazione

In seguito al maxi sequestro, sono stati arrestati i proprietari dell’abitazione di Sirmione, nati nel 1953 e nel 1956, entrambi incensurati. In totale, l’operazione ha portato a sei arresti per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Tutti gli arrestati sono stati condotti presso le rispettive case circondariali, in attesa dell’udienza di convalida davanti al GIP.

Secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, la droga sequestrata, se immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare all’organizzazione criminale una cifra stimata in 5 milioni di euro.

Un duro colpo al traffico di droga

L’operazione rappresenta un nuovo e importante successo per la Squadra Mobile di Bologna, che in pochi giorni ha inferto due colpi decisivi al traffico di sostanze stupefacenti nella regione. Il sequestro di 420 chilogrammi di hashish, insieme ai precedenti 250 chilogrammi di cocaina, testimonia l’efficacia delle attività investigative e la capacità di colpire duramente le organizzazioni criminali dedite allo spaccio e alla detenzione di droga.

L’operazione ha inoltre messo in luce la varietà dei soggetti coinvolti, dai giovani pregiudicati ai cosiddetti “insospettabili custodi settantenni”, a dimostrazione di come il fenomeno del traffico di droga coinvolga persone di età e profili diversi.

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