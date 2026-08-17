Hawaii in stato di emergenza per l'uragano Lala, inondazioni e blackout sull'isola: ci sono morti

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

L’uragano Lala si è abbattuto sull’arcipelago delle Hawaii, negli Stati Uniti, dove è stato proclamato lo stato di emergenza. Il peggio è stato evitato, l’uragano ha soltanto lambito la più grande delle isole, per poi perdere progressivamente intensità. Ma ci sono stati comunque danni consistenti causati dai forti venti e piogge: blackout, frane e inondazioni, e almeno una persona è morta in un incidente stradale.

Uragano Lala colpisce le Hawaii

Nella giornata di domenica 16 agosto l’uragano Lala si è abbattuto sulle isole Hawaii, portando con sé forti venti e piogge torrenziali.

Fortunatamente il peggio è stato evitato: l’uragano di categoria 1, la meno intensa, ha soltanto sfiorato l’isola più grande dell’arcipelago americano, senza toccare la terraferma.

IPA

Lala ha quindi perso progressivamente intensità, fino a venir declassata a tempesta tropicale.

Hawaii in stato di emergenza

Il passaggio dell’uragano Lala, le forti raffiche di vento e le intense precipitazioni ha comunque provocato danni consistenti.

I danni maggiori sono stati registrati nella parte meridionale di Hawaii, l’isola più grande dell’arcipelago.

C’è stato un massiccio blackout che ha lasciato senza corrente elettrica oltre 200 mila utenze.

Le piogge torrenziali hanno causato frane e inondazioni: a Naalehu, Waiohinu e Keauhou, sulla costa, alcune abitazioni sono state sradicate e portate via da inondazioni improvvise.

Almeno un morto

Il governatore delle Hawaii Josh Green ha proclamato lo stato di emergenza per garantire il coordinamento dei soccorsi e degli interventi di messa in sicurezza e rimozione dei detriti.

C’è almeno una vittima: una persona è morta e due sono rimaste ferite in un incidente stradale provocato dal maltempo, avvenuto nella zona di South Point.