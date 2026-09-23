Hayden Panettiere morta per un'overdose di fentanyl, i risultati dell'autopsia sull'attrice di Heroes

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Sono stati resi pubblici i risultati dell’autopsia sul corpo di Hayden Panettiere, attrice famosa per il suo ruolo nella serie tv Heroes, morta a 36 anni. Gli esami medici hanno confermato l’ipotesi di un’overdose. La sostanza responsabile sarebbe il fentanyl, potentissimo oppiaceo diventato un problema negli Usa. Panettiere aveva parlato spesso dei suoi problemi di dipendenza.

Cosa dicono i risultati dell’autopsia di Hayden Panettiere

Oltre ad aver stabilito che Panettiere è morta per overdose, il medico legale della contea di Greenville, in South Carolina, ha anche dissipato i dubbi sulla dinamica del decesso dell’attrice, affermando che si è trattato di un incidente.

L’interpretazione è coerente anche con le dichiarazioni di Panettiere, che negli ultimi mesi aveva parlato pubblicamente della sua dipendenza da oppiacei e alcool.

ANSA

Nell’autopsia vengono citati anche alcuni altri farmaci, ma il principale responsabile della morte dell’attrice sarebbe il fentanyl.

La morte di Hayden Panettiere

Panettiere era stata trovata morta lo scorso 16 agosto da alcuni soccorritori che erano entrati nel suo appartamento di Greenville.

L’attrice era già in arresto cardiaco quando i sanitari sono entrati in casa e non avevano registrato alcuna circostanza sospetta.

Nonostante questo, la madre di Panettiere aveva accusato l’ex compagno dell’attrice, Brian Hickerson, affermando che l’uomo sarebbe stato con la figlia al momento della sua morte.

Cos’è il fentanyl e perché è un problema negli Usa

Il fentanyl, l’oppiaceo che ha causato la morte di Hayden Panettiere, è da anni un grosso problema negli Stati Uniti. Nel 2025 i morti causato da questa sostanza sono stati 70.000.

Si tratta di un oppiaceo estremamente potente che quindi può mandare molto facilmente una persona in overdose. Dietro alla sua diffusione c’è la cosiddetta crisi degli oppioidi.

All’inizio del millennio, negli Usa, si è diffuso un eccesso di prescrizione di oppioidi, tra cui l’ossicodone, per curare dolori per cui, in precedenza, non venivano mai utilizzati farmaci simili.

Diverse persone, a causa di questi eccessi di prescrizione da parte dei medici, svilupparono una dipendenza da oppioidi. Finita la validità delle ricette mediche, però, non hanno più avuto un modo per ottenere i farmaci legalmente e hanno fatto ricorso al traffico illegale.

In altri Paesi, in particolare in Europa, non c’è stata una crisi degli oppioidi simile e quindi il fentanyl non si è diffuso come negli Usa.