HBO blocca commenti su Instagram dopo le polemiche sul cast di Harry Potter per proteggere i giovani attori

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un cast quasi perfetto quello della nuova serie tv basata sui libri di Harry Potter. In particolare i tre giovani protagonisti, Ron, Harry ed Hermione, risultano molto fedeli al racconto di J.K. Rowling. HBO però è stata costretta a bloccare la sezione commenti per proteggere i giovani attori dai molti commenti negativi.

Cast di Harry Potter

Da quando è stata annunciata la serie tv di Harry Potter, non sono mancate polemiche. Tra il prodotto e le fasi che precedono le riprese, c’è la fase delicata del casting.

Harry Potter è una saga di film iconica, diventata un vero e proprio cult per la generazione dei millennials, che tiene ancora molto al prodotto. Tante infatti le polemiche per i diversi annunci degli attori scelti, in particolare per l’attore che interpreterà Severus Piton.

Fonte foto: ANSA In foto parte del cast di Harry Potter

Il ruolo nella saga cinematografica è stato interpretato da un indimenticabile Alan Rickman. Si tratta di uno dei personaggi più amati dal pubblico, e l’attore scelto per la serie tv non è stato altrettanto apprezzato. La scelta infatti è ricaduta su Paapa Essiedu. Il problema è che non è un attore bianco.

Il casting del magico trio

Il magico trio dei protagonisti, però, sembra aver preso un’altra direzione: meno “token” e più aderente al libro. Il problema, infatti, con l’attore Essiedu, oltre al velato razzismo di alcuni commenti, sarebbe legato al concetto di tokenismo. In altre parole, prendere un attore o un’attrice per rappresentare una categoria solitamente esclusa durante i casting e non per la loro bravura o per l’aderenza al libro o ad altro progetto di riferimento.

Invece, il trio di Harry, Ron ed Hermione sarà interpretato da attori che, alla luce delle descrizioni nei libri, appaiono perfetti. Saranno interpretati rispettivamente da: Dominic McLaughlin (per Harry Potter), Arabella Stanton (per Hermione Granger) e Alastair Stout (per Ron Weasley).

I tre giovani attori si uniscono a un cast che in generale è piaciuto molto, soprattutto per alcune scelte più azzeccate di altre.

La scelta di HBO

Anche se molti fan hanno accolto con sincera soddisfazione e felicità la scelta dei tre attori protagonisti, molti altri hanno invece riempito l’annuncio social con commenti da “leoni da tastiera”.

Un modo gentile, in realtà, per descrivere quello che è un accanimento verso tre giovani attori che, è vero dovranno fare i conti con i loro colleghi precedenti, ma che non hanno ancora avuto modo di dimostrare di poter fare bene.

Per via dei troppi commenti negativi, che comparavano gli attori tra loro e inserivano odio e insulti, la piattaforma HBO ha deciso di limitare i commenti sotto al post che annunciava i protagonisti della serie reboot di Harry Potter.