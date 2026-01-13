Hbo Max arriva in Italia con abbonamenti base da 5,99 euro al premium a 16,99 euro per sfidare Netflix
Debutto in Italia del canale Hbo Max con i contenuti della piattaforma streaming di Warner Bros. Discovery: il costo degli abbonamenti dei 3 piani
Sbarca anche in Italia il canale targato Hbo Max. Dal 13 gennaio 2026 gli appassionati di film e serie Tv potranno contare sull’offerta della piattaforma del gruppo Warner Bros. Discovery, già presente in oltre 100 Paesi. In streaming tramite il sito, app e disponibile per i clienti Timvision, il catalogo di produzioni originali ed eventi sportivi si potrà vedere con abbonamento anche con il servizio Amazon Prime Video.
L’arrivo di Hbo Max
Hbo Max fa il suo debutto in Italia a poche settimane dalle Olimpiadi di Milano-Cortina anche per sfruttare l’occasione dei Giochi invernali, che la piattaforma trasmetterà in diretta indipendentemente dal piano scelto dagli abbonati.
Oltre a racchiudere le serie Tv Hbo original, le produzioni Max Original, la Warner Bros. Television, i film Warner Bros. Pictures e i contenuti del DC Universe, l’offerta prevede infatti le gare live di Eurosport.
I piani di abbonamento
Insieme al grande evento delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, il pacchetto sport di Hbo Max include tante altre manifestazioni trasmesse in diretta, dai primi due tornei del Grande Slam di tennis (Australian Open e Roland-Garros) ai tre Grandi Giri e le Classiche del ciclismo, dai Mondiali delle discipline invernali all’atletica, fino ai motorsport.
Il tutto al costo di 3 euro da aggiungere ai tre abbonamenti mensili, con rinnovo automatico, previsti da Hbo Max:
- Il piano base a 5,99 euro al mese con pubblicità, due dispositivi in contemporanea e senza download;
- Il piano standard a 11,99 euro al mese senza pubblicità, due dispositivi in contemporanea e fino a 30 download offline;
- Il piano premium a 16,99 euro al mese senza pubblicità, quattro dispositivi in contemporanea e fino a 100 download offline.
L’accordo con Amazon e le serie di successo
Grazie all’accordo con Amazon, il nuovo canale sarà disponibile in Italia con un abbonamento aggiuntivo anche sulla piattaforma Prime Video.
Oltre a un ricco catalogo cinematografico che comprende Superman, The Batman e Dune, la serie di Harry Potter, e insieme alle serie di successo firmate da Hbo come The Last of Us, The White Lotus, Euphoria, Task e House of the Dragon, è in arrivo anche la seconda stagione di The Pitt, il medical drama premiato ai Golden Globe.