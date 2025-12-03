HBO Max in Italia il 13 gennaio da 5,99 euro al mese: come abbonarsi e quali sono i dispositivi compatibili
HBO Max arriva in Italia il 13 gennaio 2026 con tre diversi piani: come abbonarsi e quali sono i dispositivi compatibili
HBO Max arriva in Italia il 13 gennaio 2026 con tre piani: base con pubblicità, standard e premium. È disponibile anche l’opzione Sport con un prezzo mensile aggiuntivo. Per abbonarsi, sarà necessario utilizzare il sito ufficiale del provider o scaricare l’app: tuttavia, non sono ancora disponibili maggiori informazioni. I contenuti saranno visibili da tv, PC, smartphone, tablet e console da gioco.
- HBO Max arriva in Italia il 13 gennaio: i piani disponibili
- Come abbonarsi
- Quali sono i dispositivi compatibili
HBO Max arriva in Italia il 13 gennaio: i piani disponibili
Tra poche settimane arriverà anche in Italia HBO Max, la piattaforma di streaming che consentirà di accedere ai contenuti Warner Bros.
L’arrivo è fissato per il 13 gennaio, giorno in cui anche gli utenti italiani potranno abbonarsi e utilizzare la nuova piattaforma.
Uffici HBO a New York
Secondo le informazioni disponibili sul sito ufficiale, i piani di abbonamento disponibili sono tre:
- base con pubblicità da 5,99 euro al mese, che permetterà la riproduzione contemporanea su due dispositivi e una risoluzione Full HD
- standard da 11,99 euro al mese, che alle funzioni base aggiungerà anche la possibilità di effettuare fino a 30 download
- premium da 16,99 euro al mese, che consentirà la riproduzione contemporanea su 4 dispositivi, con risoluzioni 4K UHD e Dolby Atmos, con 100 download disponibili.
Ai tre piani, con un costo di 3 euro, sarà possibile aggiungere il pacchetto Sport, che consente la visione di Eurosport 1 e Eurosport 2.
Come abbonarsi
Per gli utenti italiani che vogliono sapere come abbonarsi alla piattaforma, basterà collegarsi al sito ufficiale HBO Max o scaricare l’app ufficiale sul proprio dispositivo.
Non sono tuttavia disponibili maggiori dettagli, dato che la registrazione potrà essere effettuata a partire dal 13 gennaio.
Sappiamo, comunque, che gli abbonati avranno accesso non soltanto a celebri contenuti targati HBO, ma ci sarà anche la possibilità di vedere contenuti inediti.
I contenuti di proprietà HBO attualmente su altre piattaforme dovrebbero comunque continuare ad essere trasmessi da entrambi i provider.
Ad esempio, House of the Dragon e The Last of Us dovrebbero essere disponibili sia dal nuovo portale che da Sky.
Le nuove serie, come Harry Potter, diventeranno invece esclusive della piattaforma HBO Max.
Quali sono i dispositivi compatibili
HBO Max sarà fruibile mediante applicazione ufficiale, la quale verrà supportata da diverse tipologie di dispositivi.
Si potrà accedere ai contenuti mediante tv e dispositivi di streaming, ma anche da smartphone, tablet e PC. Sarà inoltre possibile accedere da console da gioco.