Heather Parisi critica Bassetti e lo segnala via social a Trump, medico furioso: "Ci vediamo in tribunale"

Potrebbe finire in tribunale la lite via social tra Heather Parisi e Matteo Bassetti. La showgirl ha segnalato il medico a Donald Trump, provocando la risposta dell’infettivologo che ha preannunciato che la disputa non finirà lì. A far nascere l’alterco sono state le parole di Bassetti che criticava le ultime scelte degli Stati Uniti nel campo sanitario.

Heather Parisi contro Matteo Bassetti, la segnalazione a Donald Trump

Botta e risposta pepato tra Heather Parisi e Matteo Bassetti.

La showgirl ha segnalato l’infettivologo a Donald Trump per alcune sue recenti esternazioni. E il medico ha rincarato la dose minacciando la ballerina di una querela.

L’attacco della showgirl

Tutto è avvenuto su X, teatro di una curiosa discussione tra i due che promette di avere una scia lunga.

“Presidente Trump, mentre lei, con determinazione, si occupa di dittatori Sudamericani e dei loro loschi traffici, e mentre guarda con occhio vigile ai fanatismi mediorientali, dall’Italia, nostro alleato, un certo professor Bassetti arruolato dal governo Italiano addirittura in un ruolo ufficiale al ministero della sanità, aizza folle di webeti contro il nostro Ministro della Salute, Kennedy, che lui definisce, ‘ex tossicodipendente’ e ‘terrapiattista’”, attacca Parisi.

Ma il suo post prosegue con nuove accuse e consigli al Potus. “Presidente, metta sul radar questo professore italiano con la lingua troppo lunga e il curriculum troppo breve. Valuti le opzioni, anche le più dure. Lo metta al confino su Substack come ha fatto con il suo collega di merende” (il riferimento è a Roberto Burioni, ndr). Lo affidi agli spietati servizi sociali Italiani, lo assegni a fare supplenza all’asilo. L’America non si ferma ai grandi scenari. Sa guardare anche ai particolari più nauseanti”, chiosa la ballerina.

La risposta e la minaccia del medico

Non è tardata la risposta di Matteo Bassetti che, anzi, le ha risposto per le rime preannunciando di adire le vie legali.

“Una ballerina in pensione che critica il curriculum di un Professore Universitario. Non è uno scherzo ma la realtà di Heather Parisi. Mi auguro, per lei, che abbia guadagnato abbastanza per permettersi un buon avvocato qui in Italia. Cara Signora Parisi ci vediamo in tribunale“, ha scritto il professore.

Non si tratta, tra l’altro, della prima volta che i due si trovano a discutere, ma cosa aveva scatenato l’ira di Heather Parisi questa volta? A far infuriare la showgirl erano state le critiche mosse da Bassetti alla decisione con cui gli Stati Uniti avevano comunicato di aver ridotto le vaccinazioni raccomandate per i bambini. Nel mirino del medico era finito soprattutto il segretario alla Salute, Robert Kennedy jr, definito “no vax terrapiattista”.