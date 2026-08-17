Heather Parisi fa infuriare Matteo Bassetti sui vaccini e Anthony Fauci: "Tempo perso a fare la ballerina"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Heather Parisi, che in più occasioni si è scagliata contro l’obbligo dei vaccini, ha attaccato Anthony Fauci, dopo che la commissione per la Sicurezza interna e gli Affari governativi del Senato statunitense ha votato per dichiarare l’immunologo colpevole di oltraggio al Congresso. Ha inoltre votato per deferirlo al Dipartimento di Giustizia per un’eventuale azione penale a seguito del suo rifiuto di rispondere alle domande durante un’audizione tenutasi la scorsa settimana e incentrata sulla sua gestione della pandemia di Covid-19. Le parole dell’ex ballerina hanno fatto infuriare Matteo Bassetti.

Heather Parisi contro i vaccini e Anthony Fauci

L’11 agosto Parisi, su X, ha interpretato così quanto emerso su Fauci: “Fatemi capire: i messaggi scoperti sul telefono di Anthony Fauci dimostrano che sapeva che i vaccini contro il Covid causano l’aborto. Quindi Fauci, pur sapendo che il vaccino causava aborti, si rifiutò di rivelarlo perché temeva che avrebbe provocato “esitanza nei vaccini””.

“Quindi – ha aggiunto – oltre a non essere un vaccino, era una droga abortiva. Fauci avrà un posto speciale all’inferno, ma assieme a lui lo avranno anche tutti i medici e tutti i politici che hanno promosso e continuano a promuovere questo vaccino da criminali. Nessuna pietà per questi infami”.

ANSA

Il giorno successivo, sempre su X, Parisi ha scritto un altro tweet al vetriolo: “Chiunque sia contrario alla libertà vaccinale non potrà mai avere la mia stima. Non è questione di non rispettare le idee altrui. La libertà di scelta per la propria salute, al pari di altre libertà fondamentali, come la libertà di pensiero e di parola, non è negoziabile. MAI”.

“Chi non rispetta quel confine invalicabile, non merita il mio rispetto. E tantomeno lo merita chi, in maniera criminale, usa l’etichetta no vax per negare quel diritto. Quindi, o stai di qua o stai di là, e se stai di là, io ti combatterò fino alla fine”.

Nella giornata odierna l’ex ballerina ha spostato il focus sull’Italia: “Non è stato solo Fauci a mentire. In Italia lo hanno fatto anche i cosiddetti esperti che passano il tempo a intasare tv e X con la loro propaganda pro-vaccino finanziata da Big Pharma. Curioso: nel resto del mondo, nessun medico è corso a coprire Fauci, anzi tutti hanno preso le distanze.

E ancora: “Solo due virologi italiani difendono l’indifendibile. Perché? Forse perché in Italia le istituzioni lasciano che gli interessi farmaceutici facciano il bello e il cattivo tempo. Ma un Paese che permette tutto questo, alla fine, dà l’impressione di non contare nulla”.

Matteo Bassetti contro Heather Parisi

Matteo Bassetti, dopo aver letto quanto scritto da Parisi, su Facebook ha scritto un lungo post contro l’ex danzatrice.

“Heather Parisi non ha alcuna competenza scientifica o medica in materia di virologia, immunologia e malattie infettive, eppure continua a intervenire sui vaccini e su autorevoli scienziati – come Anthony Fauci – con affermazioni che alimentano odio e disinformazione”, ha esordito Bassetti.

“Continuare a pontificare su temi così delicati, dal basso del suo analfabetismo scientifico, dimostra ancora una volta come la disinformazione sanitaria sia diventata uno strumento di lotta politico-sociale”, ha continuato l’infettivologo.

E ancora: “Fatemi dedicare un pensiero molto forte e doloroso alla Signora Parisi: capire a 66 anni di aver sbagliato strada e di non aver seguito il proprio sogno di diventare virologa, può portare a un grande peso interiore. Non è solo imbarazzo, è un profondo dispiacere per il tempo perso a fare la ballerina e la cantante”.

“Mi spiace che non possa mettere il camice bianco, ma potrà sempre studiare medicina per passione, leggere o, eventualmente, fare la volontaria in ospedale”, ha concluso il medico.

La controreplica di Parisi a Bassetti: “Lei parla di scienza, ma io parlo di verità”

Il post di Bassetti ha catturato l’attenzione di Parisi, che è passata al contrattacco: “Sig. Bassetti, lei dice che ho “perso tempo” a fare la ballerina? E io le dico: meglio una pirouette onesta che un camice bianco indossato per coprire sei anni di prese per il c*lo alla gente. Medici, giornalisti, politici: tutti in fila, tutti colpevoli. Per ignoranza, per paura, per denaro, non importa. Il risultato è lo stesso”.

“E il vero problema – ha proseguito – non è la mia carriera, è l’impunità di tutte queste persone. Lei disprezza chi non ha il suo titolo, ma evita il confronto con chi ha i suoi stessi titoli e la pensa diversamente. Preferisce attaccare me, perché sa che il like del gregge di pecore lobotomizzate le costa meno ed è più facile di una risposta a un collega scomodo”.

“Lei parla di scienza, ma io parlo di verità. E la verità, al pari della scienza, non si persegue con l’arroganza. Si cerca. Ma per cercarla, bisogna prima smettere di sentirsi intoccabili – ha aggiunto – Il problema non è che io abbia ballato. È che lei ha giurato di curare e invece ha scelto di fare da spalla a un sistema che ha reso malati anche i sani”.

“La verità non la cerca chi ha il camice, ma chi ha il coraggio di toglierselo. E lei, quel coraggio, non ce l’ha mai avuto”, ha concluso Parisi.