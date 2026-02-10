Heraskevych alle Olimpiadi col casco con gli atleti ucraini morti, scontro col Cio che lo vieta

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Alle Olimpiadi lo skeletonista Vladyslav Heraskevych ha voluto gareggiare con un casco che ritrae i volti di atleti ucraini morti nel conflitto. Il Cio lo ha vietato per motivi di neutralità, proponendo in alternativa una fascia nera. Zelensky e Kiev criticano la decisione, mentre l’atleta ha scelto di tirare dritto e lottare per il diritto di indossare comunque l’accessorio.

Il casco di Heraskevych alle Olimpiadi

Il corridore ucraino di skeleton Vladyslav Heraskevych è il protagonista della nuova polemica attorno alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Il portabandiera dell’Ucraina e protagonista già quattro anni fa a Pechino con una protesta pacifista, si è presentato alle prove ufficiali con un casco decorato con i volti di atleti ucraini morti nel conflitto con la Russia.

L’intento dichiarato era onorare la memoria di compagni e amici caduti in guerra e tenere alta l’attenzione globale sulle conseguenze umane dell’invasione. Tuttavia, il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) ha giudicato il casco non conforme alle regole.

Le motivazioni del Cio

Secondo il Cio, il casco di Heraskevych sarebbe in contrasto con la Regola 50.2 della Carta Olimpica, che proibisce ogni tipo di dimostrazione o propaganda politica, religiosa o razziale.

Pur comprendendo il desiderio dell’atleta di rendere omaggio ai suoi colleghi caduti, il Cio ha ribadito l’importanza di mantenere le competizioni il più possibile neutrali dal punto di vista politico, proponendo l’uso di una fascia nera come simbolo di lutto invece del casco personalizzato.

Il tributo agli atleti ucraini morti

“Questo casco merita di essere qui, alle Olimpiadi” ha ribadito Heraskevich dopo la terza prova cronometrata. “Il mondo deve vedere i nostri atleti. Non credo che stiamo violando alcuna regola del Cio e ritengo che abbiamo il diritto di gareggiare con questo casco” ha proseguito, confermando che tirerà dritto con il proposito di indossarlo in gara.

L’atleta è sostenuto dalle autorità ucraine. La prima ministra Yulia Svyrydenko ha definito la decisione del Cio “profondamente sbagliata”, sostenendo che ricordare i morti non è una questione politica, ma di dignità. Ha inoltre ricordato che più di 650 atleti ucraini non potranno mai competere a causa della guerra.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso forte sostegno per Heraskevych, affermando che il tributo con i volti degli atleti uccisi “ricorda al mondo il prezzo della nostra lotta” e che lo sport, nella sua missione storica, è volto alla pace.

Chi è Vladyslav Heraskevych

Vladyslav Heraskevych è uno degli atleti più noti del panorama ucraino dello skeleton, disciplina in cui gli atleti scendono su una slitta a testa in giù su una pista ghiacciata ad altissima velocità.

L’atleta ha partecipato ai Giochi di Pechino 2022, dove si è fatto notare non solo per le prestazioni ma anche per un gesto anti-guerra, esponendo un cartello con la scritta “No War in Ukraine” pochi giorni prima dell’invasione russa del febbraio 2022.

Portabandiera dell’Ucraina anche a Milano-Cortina 2026, Heraskevych è considerato uno dei contendenti di rilievo nelle prove maschili di skeleton.