Hitler Mussolini Simeón Flores vince le elezioni a Queropaca in Perù, è il nuovo sindaco di centrosinistra

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il quarantacinquenne Hitler Mussolini Simeón Flores ha vinto le elezioni comunali nel distretto di Queropalca, in Perù, venendo eletto sindaco con il 34,54% dei voti. Candidato con la formazione di centrosinistra Ahora Nación, la sua affermazione ha attirato la curiosità dei media internazionali per la singolare combinazione dei suoi nomi di battesimo.

Hitler Mussolini Simeón Flores vince le elezioni a Queropaca e diventa sindaco

Con un totale di 229 voti a favore, pari al 34,54% delle preferenze complessive, Hitler Mussolini Simeón Flores è emerso come vincitore delle elezioni amministrative nel distretto di Queropalca, situato nella provincia peruviana di Lauricocha.

Il quarantacinquenne, un imprenditore locale originario dello stesso territorio, si è imposto al termine di uno spoglio particolarmente serrato staccando di soli 25 voti il candidato di Renovación Popular Perú, giunto secondo con 204 preferenze.

A trasformare una consultazione locale in una notizia ripresa dalle testate di tutto il mondo è stata la clamorosa combinazione anagrafica del neo-sindaco, il cui nome unisce i cognomi di Adolf Hitler e Benito Mussolini. La curiosità è accentuata dall’appartenenza politica dell’eletto, candidato ed esponente di Ahora Nación, una forza democratica di centrosinistra del tutto distante dalle ideologie totalitarie del Novecento.

Il fenomeno dei nomi di battesimo stranieri e storici in Perù

L’attribuzione di un nome che richiama il Führer e il Duce non rappresenta un caso del tutto isolato nel Paese sudamericano. In Perù, infatti, la scelta di battezzare i figli ispirandosi a personaggi noti della storia globale, dello spettacolo o della cultura straniera è una pratica sociale consolidata, spesso legata al fascino per la sonorità esotica della parola piuttosto che a una reale adesione ideologica.

Secondo le rilevazioni ufficiali del Registro nazionale di identificazione e stato civile (Reniec), sono quasi quattromila i cittadini peruviani registrati con il nome “Hitler”, di cui circa un centinaio porta il nome completo “Adolfo Hitler”.

Molti genitori scelgono tali combinazioni senza conoscere il contesto storico di riferimento, come raccontato in passato da altri amministratori locali chiamati allo stesso modo che hanno conservato l’anagrafica unicamente per rispetto verso la decisione paterna.

Gli altri nomi assurdi registrati nei registri civili latinoamericani

Il caso del neo-sindaco di Queropalca non può non far pensare alla curiosa passione latinoamericana relativa all’assegnazione dei nomi di battesimo, dove personaggi storici coesistono nei registri con marchi commerciali, frasi di uso comune o termini stravaganti.

In diverse regioni dell’America Latina, e in particolare nei registri civili dell’Ecuador, si riscontrano registrazioni di cittadini battezzati con nomi come Burger King, Vick Vaporup o Ford Chevrolet.

Ma le autorità anagrafiche locali hanno censito negli anni anche cittadini chiamati Conflicto Internacional, Cien Pies, Puro Aguardiente, Sostenes, Everguito Coito, Sony e persino Perfecta Heroína, dimostrando come la creatività nell’attribuzione dei nomi superi di gran lunga i confini della tradizione e della politica.