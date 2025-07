Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una donna di 29 anni è stata arrestata dalla Digos di Padova con l’accusa di truffa aggravata ai danni di un sacerdote anziano. L’arresto è avvenuto a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla procura di Padova, dopo che la donna aveva sottratto circa 100mila euro al religioso. L’indagine è iniziata nel giugno 2024 quando la diocesi di Padova ha segnalato il comportamento sospetto della giovane.

La scoperta della truffa

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’indagine è partita grazie alla segnalazione della diocesi di Padova, che aveva notato come il sacerdote fosse stato ingannato dalla donna con storie inventate di urgenze e bisogni impellenti. Il prete, nel tentativo di aiutare la donna, era arrivato a chiedere prestiti ai parrocchiani, finendo in una situazione di povertà e debiti significativi.

I sospetti dei parrocchiani

I parrocchiani, preoccupati per il loro stimato sacerdote, hanno espresso i loro sospetti immaginando che fosse vittima di un elaborato raggiro orchestrato dalla giovane donna. Questa aveva ripetutamente ricevuto migliaia di euro da lui. In un’occasione, aveva chiesto 2mila euro per l’affitto e in un’altra, aveva falsamente affermato di essere ricoverata in ospedale e di aver bisogno di denaro. La donna aveva anche riferito la necessità di pagare l’ambasciata per sbloccare il suo conto bancario.

Le indagini e i precedenti

Le indagini hanno rivelato che tra il 2012 e il 2019 la donna ha sottratto circa 37mila euro dal conto corrente del sacerdote tramite ripetuti e sofisticati trasferimenti di denaro. Successivamente, tra maggio e novembre 2024, ha continuato il suo raggiro riuscendo a ottenere altri 55mila euro. Gli investigatori hanno scoperto che la donna aveva già precedenti per truffa e estorsione ai danni di persone anziane e vulnerabili e le indagini avevano fornito indizi di colpevolezza gravi, precisi e concordanti che sono stati raccolti in una informativa finale inviata alla procura di Padova che ha emesso il provvedimento.

L’arresto

Nel frattempo la donna si era trasferita nell’area balcanica ma appena rientrata in Italia è stata rintracciata e arrestata. L’arresto è avvenuto grazie alla collaborazione tra le forze dell’ordine italiane e quelle internazionali, che hanno monitorato i suoi spostamenti fino al suo ritorno nel paese. Ora la donna dovrà rispondere delle accuse di truffa aggravata davanti al tribunale di Padova.

IPA