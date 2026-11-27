Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un sequestro di prevenzione da oltre un milione di euro è stato eseguito a carico di tre cittadini italiani. Il provvedimento, disposto dal Tribunale di Milano su richiesta congiunta delle autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza di Milano e Como, è stato adottato nei confronti di persone ritenute di spicco della locale di ’ndrangheta di Erba e Canzo.

’Ndrangheta, sequestro da oltre un milione di euro

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il sequestro finalizzato alla confisca ha riguardato tre uomini di 51 anni, 55 anni e 59 anni. Gli agenti delle sezioni Misure di Prevenzione Patrimoniali delle Questure di Milano e Como hanno eseguito gli atti: quello a carico del 59enne è stato affidato alla squadra milanese, mentre per gli altri due hanno agito i poliziotti comaschi.

I destinatari, già coinvolti nell’indagine “Hocus Pocus”, sono stati arrestati a vario titolo con accuse che comprendono associazione per delinquere di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione, usura, reati tributari e intestazione fittizia di beni. Le contestazioni sono aggravate dal metodo mafioso. La responsabilità degli indagati dovrà essere accertata in via definitiva con una sentenza irrevocabile di condanna.

Immobili e disponibilità finanziarie

Gli accertamenti patrimoniali hanno ricondotto al 59enne due immobili, uno a Seregno e l’altro a Ponsacco, oltre a saldi di diversi conti correnti per circa 600mila euro. Al 51enne sono stati sequestrati diversi saldi attivi e tutte le quote di una società immobiliare a lui intestata. La società possiede immobili a Rho, Rosarno, Turate e Gorla Minore, per un valore complessivo superiore a 320mila euro.

Per il 55enne il provvedimento ha compreso i saldi attivi dei suoi rapporti finanziari e di quelli dei familiari, per circa 150mila euro. Il Tribunale ha inoltre rilevato che due immobili e un terreno intestati ai familiari, situati a Uboldo, sarebbero stati acquistati con risorse prive di adeguata giustificazione.