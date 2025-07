Hotel Raganelli a Roma evacuato per fuga di monossido di carbonio, 7 persone ricoverate: caldaia sequestrata

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Momenti di paura nella notte per un centinaio di persone per una fuga di gas in hotel. È accaduto a Roma, all’Hotel Raganelli, dove 96 ospiti sono stati evacuati per una fuga di monossido di carbonio. Sette le persone ricoverate in ospedale per le esalazioni tossiche. In corso le indagini per capire il perché della fuga di gas, la caldaia della struttura alberghiera è stata sequestrata. La struttura è stata dichiarata agibile qualche ora dopo.

Hotel Raganelli a Roma evacuato per fuga di monossido di carbonio

L’episodio è avvenuto nelle prime ore di oggi, lunedì 14 luglio, all’Hotel Raganelli a Roma, in via Aurelia.

L’allarme è scattato verso le 4.30, quando il personale della struttura alberghiera a quattro stelle ha chiesto l’intervento urgente dei vigili del fuoco per una fuga di gas. Lo riferisce il Corriere della Sera.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e le forze dell’ordine.

Stando a quanto riferito dai pompieri, la fuga di monossido di carbonio ha interessato quasi tutte le stanze dell’hotel, 44 su 46.

In via precauzionale sono stati evacuati i 96 ospiti che stavano soggiornando in albergo.

Esalazioni tossiche, 7 in ospedale

A causa dell’inalazione delle esalazioni tossiche, sette persone sono finite in ospedale per intossicazione.

Si tratta di sei ospiti dell’hotel e di un operatore del 118 intervenuto per i soccorsi.

Gli accertamenti e la riapertura

Dopo l’intervento dei vigili del fuoco, l’hotel tornato agibile e aperto.

Lo ha riferito la struttura all’Adnkronos: “L’emergenza è stata circoscritta, i vigili del fuoco stanno lavorando per appurare quanto accaduto, ma siamo operativi”.

Restano quindi aperte le indagini per capire il perché della fuga di monossido di carbonio: la caldaia è stata sequestrata, in corso gli accertamenti del caso.

Cos’è il monossido di carbonio e perché è pericoloso

Il monossido di carbonio (CO) è un gas che viene prodotto dalla combustione degli idrocarburi presenti in carburanti e combustibili. Viene emesso ad esempio dai motori a benzina, dai fornelli e dalle stufe.

È un gas inodore, incolore e leggermente meno denso dell’aria. Ed è tossico, l’esposizione al monossido di carbonio può portare alla morte.

Questo gas è pericoloso soprattutto ad alte concentrazioni, cioè quando si accumula in spazi completamente o parzialmente chiusi.

I sintomi più comuni dell’avvelenamento da monossido di carbonio sono:

mal di testa,

vertigini,

debolezza,

nausea,

vomito,

dolori al petto,

stato confusionale.