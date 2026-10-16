Hyron Andrews trovato morto nel box doccia dell'hotel a La Rochelle, infarto prima della partita di rugby

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Dramma nel mondo del rugby. Hyron Andrews, giocatore della squadra sudafricana dei Lions, è stato trovato morto nella camera d’albergo in cui alloggiava a La Rochelle, in Francia. Il rugbista, 31 anni, si trovava in Francia con la sua squadra in vista dell’esordio in Champions Cup contro la formazione locale. Stando ai primi accertamenti, sarebbe stato colto da un malore improvviso, probabilmente un infarto, mentre era sotto la doccia.

Hyron Andrews trovato morto in hotel a La Rochelle

Mondo del rugby sotto choc per la prematura scomparsa di Hyron Andrews, trovato morto nella giornata di venerdì 16 ottobre nella sua camera d’albergo in Francia. Aveva 31 anni.

Il giocatore sudafricano si trovava a La Rochelle con i compagni di squadra dei Lions, pronti all’esordio in Champions Cup contro la formazione locale.

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Un appuntamento sportivo di primo piano che si è trasformato in una tragedia, con la partita, prevista per sabato, che verrà molto probabilmente rinviata.

Malore sotto la doccia

Stando a quanto riportato dai media locali, Andrews sarebbe stato trovato privo di vita nella sua camera, sotto la doccia.

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, il 31enne sarebbe stato colto da un malore improvviso, probabilmente un infarto.

I compagni e i membri dello staff hanno immediatamente allertato i soccorsi, che hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare.

Per chiarire le cause del decesso, le autorità francesi hanno avviato un’inchiesta e disposto l’autopsia.

La carriera di Hyron Andrews

Seconda linea della squadra sudafricana dei Lions, Hyron Andrews in passato aveva giocato con i Kzn Sharks in patria e con i Sale Sharks in Inghilterra.

Aveva anche vestito la maglia della nazionale sudafricana Under 20 nel 2015. Andrews lascia la moglie, Maighlin.

Il cordoglio della Federazione sudafricana

“È una notizia terribile e sconvolgente. Il nostro pensiero va alla famiglia di Hyron e a tutta la comunità rugbistica dei Lions”.

Così il presidente della Federazione rugbistica sudafricana, Mark Alexander, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Andrews.

“Non ci sono parole adeguate per esprimere il nostro choc. Hyron era un membro rispettato della comunità rugbistica e il suo contributo al gioco e l’impatto che ha avuto su chi gli stava intorno saranno ricordati con grande affetto”, ha detto.

“La sua scomparsa prematura è una perdita devastante e condividiamo il dolore di tutti coloro che lo conoscevano e gli volevano bene”.