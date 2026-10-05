Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È scattato un arresto a Torino dove un giovane italiano di 24 anni è stato fermato per detenzione di sostanze stupefacenti e detenzione e porto illegale di armi. Gli agenti hanno scoperto un vero e proprio arsenale e oltre 4 chili di droga nascosti in un garage. L’operazione è stata condotta nei giorni scorsi dagli agenti del Commissariato di P.S. “San Secondo”.

Le indagini e l’arresto a Torino

Stando a quanto reso noto dalla Polizia di Stato, l’indagine ha preso il via dopo che gli investigatori hanno raccolto alcune segnalazioni sulla possibile presenza di un giovane, residente nella zona Mirafiori Sud di Torino, che sarebbe stato coinvolto nella vendita di armi da fuoco illegali. Gli agenti hanno quindi organizzato servizi di osservazione e appostamento nei pressi dell’abitazione del sospettato, monitorando attentamente i suoi movimenti.

Una volta accertata la presenza del 24enne nei pressi della sua abitazione, gli operatori hanno deciso di intervenire. Il giovane è stato fermato mentre stava entrando nello stabile e, subito dopo, è stata eseguita una perquisizione nella sua stanza. All’interno di un comodino, gli agenti hanno trovato una somma di 19.500 euro in contanti e una cartuccia completa di ogiva di piccolo calibro. Il giovane, visibilmente nervoso, non è riuscito a fornire spiegazioni convincenti sul possesso di questi oggetti.

Il garage e il ritrovamento della droga

Le indagini sono poi proseguite con una perquisizione in un garage di via Oberdan, sempre nella disponibilità del sospettato. Qui, nascosti all’interno di un frigorifero, sono stati rinvenuti circa 3,7 chili di hashish, oltre 75 grammi di marijuana, 42 grammi di cocaina e quasi 560 grammi di anfetamina. In totale, il quantitativo di sostanze stupefacenti sequestrate supera i 4,3 chilogrammi. Nel garage sono stati trovati anche materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione, elementi che fanno pensare a un’attività di spaccio organizzata.

Armi e altri oggetti sequestrati

Durante la stessa perquisizione, gli agenti hanno recuperato all’interno di un cassetto tre pistole, due delle quali sono risultate essere provento di furto. Sono stati inoltre sequestrati tre tirapugni dotati di Taser abbinato e un machete. Tutto il materiale, insieme al denaro e al telefono cellulare in uso al giovane, è stato posto sotto sequestro.

Le accuse e la situazione giudiziaria

Alla luce degli elementi raccolti, il 24enne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti e detenzione e porto illegale di armi. Inoltre, è stato denunciato per ricettazione e detenzione abusiva di armi o munizioni. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il giovane è stato condotto presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino. Attualmente, il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari.

IPA