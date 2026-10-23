I 24 Grana e il nuovo album ‘Bidonville’: “La periferia può essere anche uno stato dell'anima”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’era un tempo in cui, attraversando via San Sebastiano, nel centro storico di Napoli, si potevano ascoltare gli strumenti musicali suonare dalle botteghe. Giuseppe Fontanella 24 Grana lo ricorda bene: frequentava il liceo classico in quella strada, a pochi passi dal Conservatorio di San Pietro a Majella. Oggi, racconta, molti negozi hanno chiuso e al posto della musica si avverte soprattutto l’odore delle friggitorie e delle pizzerie. Anche gli amici che abitavano lì da una vita sono stati costretti, in alcuni casi, ad andarsene. Perché si può diventare periferici senza allontanarsi dal centro. Basta sentirsi dimenticati. È anche da questa consapevolezza che nasce Bidonville, il nuovo album dei 24 Grana, la band napoletana tornata a fare musica insieme dopo una lunga pausa. Un disco che attraversa le periferie, le difficoltà economiche, la solitudine, la rabbia e il bisogno di essere ascoltati. Ma che cerca anche una possibilità di riscatto nei luoghi in cui sembra non esserci più nulla da salvare. Come suggerisce una delle immagini del lavoro, perfino tra i rifiuti si può trovare dell’oro. Nell’intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Giuseppe Fontanella racconta il ritorno dei 24 Grana, la scelta di rimanere indipendenti e il rapporto con una città profondamente cambiata. Parla della precarietà del mestiere musicale, delle tutele negate agli artisti e dei sacrifici imposti alla vita privata. Affronta anche il significato politico delle canzoni, da Sotto San Gennaro a Gaza, senza rinunciare alla convinzione che la speranza debba nascere dalle persone, prima ancora che dalle istituzioni. E poi c’è una sorpresa che la band non si aspettava: ritrovare sotto il palco ragazzi poco più che ventenni, troppo giovani per aver assistito ai loro concerti prima dell’interruzione del progetto. Una generazione alla quale i 24 Grana sentono oggi il desiderio di trasmettere non soltanto la propria musica, ma anche gli errori commessi lungo il percorso.

Stadera è il singolo che apre la strada a Bidonville. Non raccontate Napoli attraverso i suoi simboli più riconoscibili, ma entrate nelle vite delle persone comuni: Giovanni che fatica a uscire di casa, Salvatore che ha finito lo stipendio, Ciro che non apre più le finestre. Da dove nascono questi personaggi? Sono persone che avete incontrato, ricordi trasformati in canzoni o storie immaginate?

“Siamo ragazzi di periferia, se mi concede il termine, vista la mia età. Gli altri tre componenti del gruppo hanno trascorso buona parte della loro vita nella zona ospedaliera di Napoli, ai margini della città, a pochi minuti da Scampia e Secondigliano. Ho vissuto invece i miei primi anni ancora più lontano dal centro, tra Marano e Giugliano, nel cuore della Terra dei Fuochi. Conosciamo bene le difficoltà delle periferie nel trovare una voce, conquistare spazi espressivi e vedere riconosciuti i propri diritti. Sono situazioni che abbiamo vissuto sulla nostra pelle. Per questo cerchiamo di dare voce a chi spesso è costretto a gridare per farsi ascoltare. Quanto ai personaggi, realtà e immaginazione si intrecciano. A volte partiamo da vicende realmente accadute, che poi trasfiguriamo. Ma la distinzione conta fino a un certo punto, perché sono autentiche le condizioni di vita e le relazioni umane che raccontiamo. Vorremmo offrire un megafono a una popolazione che si sente trascurata dalle istituzioni”.

Tra questi personaggi mi ha colpito soprattutto Ciro: ripara finestre per mestiere, ma non lascia entrare il sole nella propria casa. Quando avete scritto la sua storia, pensavate soprattutto alla solitudine o a quella sofferenza che, dopo una perdita, finisce per diventare un’abitudine?

“È una bella immagine quella che ha evocato. Direi entrambe. La perdita riguarda la donna di Ciro, che ora vive solo e probabilmente ha smarrito anche parte della voglia di vivere. Nella sua storia c’è tristezza, ma soprattutto malinconia. Cerchiamo sempre, anche se non so quanto ci riusciamo, di trasfigurare queste piccole vicende per trasmettere un messaggio più ampio, passando dal particolare all’universale. Le due interpretazioni si incontrano: da un lato la dimensione poetica della perdita, dall’altro la solitudine di chi non ha voce. Vorremmo trasformare un’esperienza individuale, un po’ alla Carver, in un’immagine della condizione umana, soprattutto nei luoghi più trascurati”.

È anche il filo che lega le storie del disco al titolo Bidonville? La periferia diventa una condizione che supera i confini di Napoli?

“Esattamente. Periferie e bidonville si richiamano a vicenda. Con questo disco cerchiamo di raccontare le difficoltà di chi vive ai margini, non soltanto a Napoli, ma in tutto il mondo. Mi occupo anche della direzione artistica del Festival delle Periferie, che si è svolto ad Afragola, alla Masseria Ferraioli, il più grande bene confiscato alla camorra in Campania. All’interno del festival ho organizzato una rassegna di cortometraggi in cui videomaker provenienti da diversi Paesi si confrontavano sulla propria idea di periferia. Avevano carta bianca: potevano realizzare un documentario oppure raccontare, per esempio, una storia d’amore ambientata in un quartiere periferico. Credo che queste realtà, pur così lontane geograficamente, abbiano bisogno di dialogare, confrontarsi e aiutarsi reciprocamente”.

Prima parlava della solitudine nelle periferie. Può essere anche una condizione interiore, indipendente dal luogo in cui si vive?

“La periferia può essere anche uno stato dell’anima. Vivo nel centro storico di Napoli da trent’anni e l’ho visto cambiare profondamente. Ho frequentato il liceo classico in via San Sebastiano, la strada dei negozi di strumenti musicali, vicino al Conservatorio di San Pietro a Majella. Ricordo che, uscendo da scuola per prendere l’autobus, sentivo suonare strumenti di ogni tipo. Oggi, invece, si avverte soprattutto l’odore delle friggitorie e delle pizzerie. Molte botteghe hanno chiuso. Tanti amici e residenti, alla scadenza del contratto d’affitto, sono costretti a lasciare le proprie abitazioni, destinate a diventare bed and breakfast. Così anche chi vive nel cuore di Napoli finisce per sentirsi ai margini. Ci si sente periferici quando ci si sente dimenticati. E può accadere persino a famiglie che abitano nel centro storico da generazioni”.

US: Parole e Dintorni

Perché avete scelto Bidonville come titolo del disco? Quale significato assume per voi questa parola, oltre a quello geografico?

“La parola bidonville fa pensare immediatamente alla spazzatura e, in un certo senso, richiama il modo in cui le istituzioni considerano e trattano le nostre periferie. Nel ritornello, però, cantiamo che si può trovare l’oro anche tra i rifiuti, nei luoghi in cui nessuno pensa di cercarlo. C’è tristezza, certamente, e una profonda disillusione nei confronti di chi dovrebbe occuparsi dei bisogni della popolazione. Eppure, anche nel degrado, possono spuntare fili d’erba dall’asfalto. Bidonville è una presa di coscienza delle condizioni in cui viviamo, ma anche un grido di speranza. È una riflessione che parte dalle periferie e si allarga al mondo, fino a comprendere il cambiamento climatico e la distruzione del pianeta per mano dell’uomo. Nonostante tutto, vogliamo lasciare aperto uno spiraglio. Quell’oro rappresenta la forza e la volontà di rialzarsi di chi affronta ogni giorno situazioni difficili”.

Mia nonna diceva sempre: «Chi visse di speranza, disperato morì».

“La nostra speranza, però, nasce proprio dall’esperienza vissuta nelle periferie. Non aspettiamo che le istituzioni rinsaviscano: ci hanno dato fin troppi motivi per essere disillusi. Crediamo piuttosto nel lavoro dal basso. Collaboriamo con diverse associazioni attive sul territorio. Le ho già parlato della Masseria Ferraioli, ma penso anche al GRIDAS, fondato a Scampia da Felice Pignataro, oppure al Mammut. Sono realtà che svolgono un lavoro straordinario per colmare i vuoti e riparare i danni lasciati dalle istituzioni. La nostra non è quindi una speranza astratta, ma si alimenta di quello che vediamo fare ogni giorno dalle associazioni, della bellezza e della determinazione con cui le persone cercano di risollevarsi”.

In L’ora ‘e turnà a faticà raccontate la fatica quotidiana. Dopo trent’anni, che rapporto avete con il lavoro e con la precarietà del mestiere musicale?

“Ormai siamo abituati a una certa instabilità. Dipende dalla scelta che abbiamo fatto, ma anche da come viene considerato il lavoro artistico in Italia. Quando abbiamo deciso di trasformare la nostra passione in una professione, sapevamo di intraprendere una strada incerta. Non so che cosa significhino uno stipendio fisso, la tredicesima, le ferie pagate o le tutele in caso di malattia. C’è però un aspetto spiacevole, a volte persino umiliante: sentirsi chiedere “Sì, ma di lavoro che fai?” quando dici di essere un artista. È una domanda che rivela quanto poco venga riconosciuto il nostro mestiere. Lo abbiamo visto chiaramente durante il Covid. I concerti si concentrano soprattutto d’estate, mentre d’inverno le occasioni diminuiscono. Pubblicare nuovi dischi significa continuare a esprimersi, ma anche creare opportunità professionali. Una certa discontinuità è inevitabile. Quello che pesa maggiormente è la mancanza di tutele, insieme allo scarso riconoscimento istituzionale”.

Durante la pandemia è emersa con particolare evidenza la fragilità del settore musicale. C’è un episodio che le ha fatto capire quanto sia diverso il trattamento riservato agli artisti in Italia rispetto ad altri Paesi?

“Le faccio un esempio. Mi occupo della direzione artistica di Sofar, un circuito internazionale di concerti segreti. Poco prima del Covid avevo invitato Sandro Joyeux, un musicista con legami familiari e culturali con la Francia, l’Africa e l’Italia, a esibirsi durante uno di questi eventi. Sono appuntamenti organizzati in maniera informale, non necessariamente attraverso contratti tradizionali. Quando il concerto fu annullato a causa della pandemia, mi chiese di inviargli una mail in cui spiegassi che la cancellazione era avvenuta per ragioni indipendenti dalla sua volontà. Mi raccontò che, grazie a quella comunicazione, lo Stato francese gli avrebbe riconosciuto un indennizzo. Rimasi sorpreso. Mi sembrava incredibile che venisse tutelata persino una prestazione organizzata in modo così informale. Quell’episodio mi ha fatto comprendere quanto sia diverso il riconoscimento del lavoro artistico in Francia. Le nostre professioni non seguono sempre gli schemi dell’occupazione tradizionale e avrebbero bisogno di una visione più aperta e trasversale da parte dello Stato. In Italia, invece, le istituzioni spesso faticano a inquadrarle e finiscono per lasciare gli artisti soli. La Francia avrà certamente i suoi limiti, ma sotto questo aspetto ha sviluppato un rispetto maggiore per il nostro mestiere”.

In Overdose criticate i bisogni indotti dal consumismo. Vi è mai capitato di inseguire un’idea di successo che non vi apparteneva?

“Per fortuna, o forse per sfortuna, direi di no. Siamo sempre stati una band indipendente. Abbiamo avuto la fortuna di nascere negli anni Novanta, quando i centri sociali erano fucine creative e spazi di espressione fondamentali. Abbiamo cercato di costruire un’etica del lavoro che ci permettesse di mantenere i piedi per terra. E poi abbiamo fatto tanta gavetta, costruendo il nostro percorso un passo alla volta. Senza voler fare il boomer, credo che oggi il rischio sia maggiore per un ragazzo che scrive una canzone nella propria stanza, la pubblica su YouTube, raggiunge sei milioni di visualizzazioni e diventa improvvisamente una star. Non è un giudizio di valore, ma senza il tempo necessario per sviluppare gli anticorpi con cui affrontare la notorietà, è più facile lasciarsi trascinare da certe dinamiche. Overdose è anche una critica al capitalismo e alla creazione di bisogni artificiali. Si innesca un circolo vizioso: gli amici indossano una maglietta firmata o possiedono l’ultimo iPhone e finisci per desiderarli anche tu, pur di sentirti accettato. Sono desideri indotti, spesso superflui, che servono soprattutto ad alimentare il sistema”.

E voi quando vi siete sentiti accettati dal settore musicale italiano?

“In realtà siamo sempre stati degli outsider. Lo dico senza amarezza né rimpianti. Anche la scelta di lavorare con La Canzonetta, un’etichetta indipendente molto particolare, legata soprattutto al repertorio napoletano antico, ci ha tenuti lontani dai circuiti tradizionali. Con Metaversus ci fu una breve parentesi: il disco venne concesso in licenza alla CGD East West per circa un anno. Ci siamo divertiti, ma ci sentivamo un po’ pesci fuor d’acqua. Vivevamo con distacco anche le cene e le occasioni mondane di quell’ambiente. Poi siamo tornati nel nostro habitat naturale. Naturalmente speriamo sempre di ottenere qualche risultato in più, ma l’affetto e la considerazione li abbiamo ricevuti soprattutto dal basso: dagli amici musicisti, dai giornalisti e dal pubblico. Ancora oggi incontriamo persone che hanno legato una nostra canzone a un ricordo importante. Quando accade, anche a distanza di tanti anni, penso che quella sia la vera immortalità. Per il resto, continuiamo a convivere con le difficoltà del mestiere. E va bene così”.

Il napoletano è una lingua che può risultare difficile da leggere persino per chi lo parla. Quanto è complesso lavorare sulla sua forma scritta, soprattutto quando scegliete di recuperare parole arcaiche?

“La scrittura del napoletano è molto complessa. Per questo ci affidiamo spesso a un autore e scrittore legato alla nostra etichetta, che conosce a fondo le regole ortografiche. Ci piace recuperare termini arcaici e mescolarli con il dub, la psichedelia e le altre influenze della nostra musica. È una combinazione nata spontaneamente, che speriamo abbia contribuito a renderci riconoscibili. Naturalmente dipende anche dalle intenzioni dell’artista. Basta guardare il booklet di Geolier, che sceglie di discostarsi dalla grafia tradizionale. Ricordo le polemiche sui social, con persone indignate per il modo in cui aveva scritto determinate parole. Mi sembrano discussioni sterili. Un artista deve essere libero di scegliere il proprio linguaggio, considerando il pubblico a cui si rivolge, ma soprattutto il messaggio che vuole trasmettere. Se quella grafia è funzionale alla sua espressione, non vedo perché dovrebbe rinunciarvi”.

In Buono a se fa piglià la raggia sembra una forza vitale. Quale rabbia vi ha aiutati ad andare avanti?

“Il napoletano è bellissimo perché possiede parole capaci di racchiudere significati molto complessi. A volte basta un termine per esprimere un concetto che in italiano richiederebbe un’intera perifrasi. Mi è capitato di trovare qualcosa di simile studiando il greco al liceo. Ricordo che, per tradurre certi verbi, dovevo ricorrere a frasi intere, senza riuscire comunque a restituirne tutte le sfumature. La rabbia di cui parliamo nel brano è, in realtà, la raggia. È una parola che evoca il fuoco, l’ardore, la voglia di agire. Può nascere dalla delusione o dalla collera, ma racchiude soprattutto l’energia necessaria per raggiungere un obiettivo. Quando diciamo che qualcuno ha la raggia, intendiamo che ha il fuoco dentro, che vorrebbe mangiarsi il mondo a morsi”.

Potremmo quindi tradurre raggia con «ardore». Ma qual è stato, concretamente, quello che ha tenuto in piedi i 24 Grana?

“Abbiamo sempre vissuto un po’ in trincea, per indole ma anche per necessità, considerando l’instabilità del nostro mestiere. La raggia ci ha accompagnati lungo tutta la carriera. Non c’è stato un episodio preciso in cui abbiamo dovuto tirarla fuori all’improvviso. È sempre stata parte di noi, insieme alla volontà di restare sinceri e fedeli a quello che volevamo comunicare”.

Questa esigenza di sincerità ha influito anche sulla decisione di interrompere il progetto dei 24 Grana?

“Sì. Quando abbiamo deciso di mettere in pausa il progetto, eravamo sfibrati. Avevamo la sensazione di non riuscire più a esprimere come avremmo voluto quello che sentivamo. Credo che, quando non si ha più nulla da comunicare, sia meglio fermarsi. È una forma di rispetto verso se stessi e verso chi ci ascolta. Abbiamo continuato a vivere le nostre vite, rimanendo tutti, chi più chi meno, legati all’attività artistica. Poi, senza particolari ragionamenti o aspettative, ci siamo ritrovati insieme”.

In E si e già è vero emerge una voce che lavora continuamente, non trova il tempo di chiamare, si muove nel buio e non riesce a sentirsi davvero al sicuro. Sembra raccontare anche la difficoltà di mantenere i rapporti personali quando il lavoro assorbe completamente la vita. Vi è capitato di sacrificare gli affetti per continuare a inseguire la vostra idea di libertà?

“Certamente. Trovare un equilibrio tra la vita professionale e gli affetti è importante, ma anche molto complicato. Il nostro mestiere è croce e delizia, perché coincide in gran parte con la nostra esistenza. La musica finisce per entrare in ogni ambito della quotidianità. Le faccio un esempio personale: ho avuto spesso difficoltà a conciliare il lavoro con la vita sentimentale. La mia ultima ex compagna aveva un impiego d’ufficio. Era libera nei fine settimana e, una volta terminata la giornata lavorativa, verso le cinque o le sei del pomeriggio, poteva dedicarsi ai propri interessi. Per me, invece, erano proprio quelli gli orari di lavoro, tra concerti, serate, fine settimana ed estati trascorse in tournée. Senza contare la preparazione dei dischi e tutte le attività che ruotano intorno alla musica. Avevamo ritmi completamente diversi e per lei non era semplice comprenderli. Quando la passione diventa una professione, finisce per permeare ogni aspetto della vita. Questo comporta sacrifici, talvolta importanti, anche sul piano personale. Non voglio farne una tragedia, naturalmente. Si tratta di trovare un equilibrio, ma non è affatto semplice. A volte il lavoro ti chiede di rinunciare a qualcosa e sta a te decidere fino a che punto sei disposto a farlo”.

In Sotto San Gennaro raccontate una città in cui si spara, si mente e si esercita il potere sugli altri. Eppure ritorna l’affermazione che siamo tutti uguali. Dopo tanti anni, quanto è difficile continuare a credere nell’uguaglianza quando la realtà sembra smentirla ogni giorno?

“L’uguaglianza deve rimanere un punto di riferimento, un traguardo da tenere sempre davanti agli occhi, anche quando incontriamo persone che non condividono questo principio o ci accorgiamo che qualcuno è più uguale degli altri. Credo significhi cercare di essere non soltanto persone perbene, ma belle persone. È faticoso mantenere la barra dritta di fronte ai soprusi e alle ingiustizie. Bisogna però chiarire che cosa intendiamo per uguaglianza. Si parla spesso del self-made man, dell’uomo che si è costruito da solo, come se tutti avessero le stesse possibilità e ogni risultato dipendesse esclusivamente dal merito individuale. Ma non partiamo affatto dalle medesime condizioni. Se una persona diventa ingegnere nucleare dopo tanti sacrifici, è giusto riconoscerle il merito. Dobbiamo però considerare che un figlio di operai potrebbe non disporre delle risorse economiche necessarie per affrontare gli studi e raggiungere lo stesso obiettivo. Esistono ancora percorsi di fatto preclusi a determinate classi sociali. Parlare di uguaglianza senza considerare le condizioni di partenza rischia quindi di essere un esercizio retorico. Non può esserci una vera parità senza la volontà di ridurre queste distanze. Bisognerebbe mettere tutti nelle condizioni di partire dallo stesso punto e dimostrare le proprie capacità”.

Nel brano fate riferimento anche alle stese, una delle manifestazioni più violente della camorra. Quanto conta il contesto sociale nelle scelte dei ragazzi che finiscono coinvolti nella criminalità?

“Le stese sono una realtà che abbiamo conosciuto da vicino. Ripensando anche alla mia esperienza legata a Peppino Impastato, vorrei ribadire che la camorra è una montagna di merda. Detto questo, senza voler giustificare chi partecipa a queste azioni né sollevarlo dalle proprie responsabilità, bisogna provare a comprendere il contesto in cui cresce. Quando le istituzioni non offrono alternative, i ragazzi possono essere facilmente attratti dai soldi facili e dai modelli di successo che la criminalità propone. È un ragionamento delicato, perché comprendere non significa assolvere. Torniamo al discorso dell’uguaglianza: se un giovane nasce in una condizione di forte svantaggio, trova continuamente porte chiuse e ha sempre meno opportunità di costruirsi un futuro diverso, aumenta il rischio che finisca nelle grinfie della camorra, che è sempre più tentacolare. Per questo dobbiamo interrogarci sulle possibilità negate a questi ragazzi, senza cancellarne le responsabilità individuali”.

Perché avete sentito il bisogno di scrivere Gaza? Avete temuto che qualcuno potesse considerarla una scelta opportunistica?

“Non le nego che ci abbiamo pensato. Ci siamo chiesti come sarebbe stata accolta l’uscita di Gaza, in un periodo in cui sembrano essere diventati tutti filopalestinesi. Un po’ come durante il Covid, quando erano tutti medici, o quando chiunque si trasforma in allenatore di calcio. Ma il nostro impegno sociale è riconoscibile fin dagli inizi. I centri sociali hanno avuto un ruolo fondamentale nella nostra formazione negli anni Novanta e quella sensibilità attraversa tutta la discografia. Non siamo mai stati una combat band. Anche grazie alla capacità di Francesco di costruire una poetica intorno alle piccole storie, abbiamo cercato di raccontare esperienze nelle quali chiunque potesse riconoscersi, passando dal particolare all’universale. Per questo ci dispiace sentire ancora affermare che i musicisti dovrebbero limitarsi a suonare. È una posizione espressa anche da nomi importanti della musica italiana. Abbiamo una voce e una visione del mondo. In un certo senso, ogni disco è politico, perché racconta il modo in cui guardiamo la realtà. Se un artista ha qualcosa da dire, deve poterlo fare. Altrimenti torneremmo alle corti dei signorotti del Cinquecento, dove eravamo considerati soltanto saltimbanchi chiamati a intrattenere i potenti. Non credo che il nostro ruolo debba ridursi a questo”.

Nella vostra canzone dedicata a Gaza, quale significato assume la speranza di cui abbiamo parlato a proposito delle periferie?

“Anche in Gaza ritroviamo quella stessa idea di speranza concreta. È un grido di sofferenza e di empatia nei confronti della popolazione, ma c’è un passaggio in cui diciamo che Gaza continua a chiamarci. Non possiamo limitarci a esprimere il nostro dolore davanti a quello che accade. Le persone che vivono sotto le macerie continuano a resistere e, attraverso la loro testimonianza, ci chiedono di parlare di loro. È da questa resistenza che nasce la speranza, la stessa che vediamo crescere dal basso nelle periferie. Al di là delle posizioni dei governi, che considero vergognose, vogliamo guardare alle persone e alle loro esperienze. Proprio come, quando raccontiamo i quartieri abbandonati, scegliamo di concentrarci sulle associazioni che vi operano anziché sulle istituzioni che li hanno trascurati. Il principio è lo stesso. Alla fine, anche le canzoni del disco si richiamano e si rafforzano a vicenda”.

In Je songo comme so’ il titolo sembra una dichiarazione d’identità. Nel brano, però, ci sono anche esitazioni, appuntamenti dimenticati e rapporti lasciati scorrere. Dopo tanti anni, quanto è difficile dire davvero «sono fatto così» o «siamo fatti così», senza usare queste parole come una scusa per non cambiare?

“Non so se conosce un nostro brano abbastanza famoso, Vesto sempre uguale, contenuto in Metaversus. Credo che prendere coscienza dei propri limiti sia fondamentale, purché questa consapevolezza non diventi una giustificazione. Riconoscere le proprie fragilità permette di affrontarle e, possibilmente, superarle. Non significa rassegnarsi, ma imparare a conoscersi. Solo così possiamo comprendere perché ci comportiamo in un determinato modo, compiamo certe scelte o decidiamo di schierarci da una parte anziché dall’altra. Dire «sono fatto così» non dovrebbe essere una scusa per rimanere immobili, ma il punto di partenza per acquisire maggiore consapevolezza”.

In Nino il tono diventa quasi quello di una confidenza, di un consiglio affettuoso. Sembra voler dire a qualcuno di aspettare, perché prima o poi, per citare Eduardo De Filippo, «ha da passà ‘a nuttata». Quale parte di questa canzone avrebbe voluto sentirsi dire quando era più giovane?

“Nino è il figlio di Francesco, che ha compiuto diciotto anni il mese scorso. Dopo trent’anni insieme, noi quattro siamo diventati quasi un organismo unico. Condividiamo esperienze e un certo modo di intendere la vita. Francesco è la nostra voce. Quando abbiamo ripreso a suonare, senza dare nulla per scontato, ci siamo accorti che sotto il palco c’erano moltissimi giovani. Ragazzi di ventidue, ventitré, ventiquattro anni, troppo piccoli per averci visto dal vivo prima della pausa. È stata una sorpresa bellissima, una dimostrazione di affetto inaspettata. Forse sarà l’età, ma abbiamo sentito il desiderio di condividere con loro le nostre esperienze, compresi gli errori. In Nino il messaggio è affettuoso: vai con calma, prenditi il tuo tempo, gioca le tue carte quando sarai pronto. Mi avrebbe fatto piacere ricevere certi consigli da ragazzo? Probabilmente sì. E forse qualcuno me li ha anche dati, altrimenti non sarei la persona che sono oggi. Adesso sento soprattutto il bisogno di trasmettere quello che ho imparato. Credo ci sia anche un desiderio di eternità: sperare che i propri pensieri, le parole e le canzoni possano sopravvivere a chi li ha creati. Se la tua testimonianza aiuta anche un solo ragazzo a evitare uno degli errori che hai commesso, hai già raggiunto un risultato importante. Poi, naturalmente, ognuno farà le proprie scelte”.

Il mestiere del musicista, tra concerti e spostamenti continui, quanto pesa anche fisicamente?

“È un mestiere usurante. Pensi a quando raggiunge Bergamo, o un’altra città della Pianura Padana, per un concerto. Sale sul palco, suda sotto i fari, magari beve qualcosa, mentre l’adrenalina è alle stelle. Poi esce ancora sudato e deve caricare il furgone, magari affrontando uno sbalzo di temperatura enorme. Bisogna sollevare pesi e trascorrere ore seduti durante gli spostamenti. È una professione fisicamente impegnativa. Se poi ci aggiunge qualche sgarro, la frittata è fatta”.

Nell’ultima canzone, E nisciuno parla cchiù, affrontate anche il tema del silenzio. A volte, nei rapporti di coppia, si smette di parlare non perché non ci sia più nulla da dire, ma perché non si sa più come comunicarlo all’altra persona. Le è mai capitato di perdere qualcuno non per un litigio, ma per le parole che non siete più riusciti a dirvi?

“Sì. Probabilmente le perdite più importanti nascono proprio dalla difficoltà di comprendersi. Naturalmente dipende dalle situazioni, ma credo che il dialogo sia fondamentale, anche quando si trasforma in una discussione animata. Siamo esseri umani: può capitare di alzare la voce, arrabbiarsi, persino dirsi parole spiacevoli. A volte anche questo è un tentativo di capirsi e salvare un rapporto. Il vero male, secondo me, sono i silenzi, le parole non dette. Magari provi disagio per un episodio insignificante. Se ne parlassi, il confronto potrebbe ridimensionarlo o addirittura dissolverlo. Quando invece tieni tutto dentro, quel pensiero rischia di crescere fino a diventare un ostacolo insormontabile. Confrontarsi serve anche a dare agli episodi il giusto peso, oppure a scoprire che non ne avevano poi così tanto. Per questo temo molto più i silenzi delle discussioni”.

Dopo trent’anni di carriera, quale insicurezza vi accompagna ancora?

“Non so quali siano gli scheletri nell’armadio di ciascuno di noi, ma credo che questa sensazione, se affrontata nel modo giusto, possa avere anche un risvolto positivo. Può significare che senti di avere ancora margini di miglioramento. Naturalmente dipende dall’equilibrio psicologico individuale: per una persona particolarmente ansiosa o insicura, il timore di non essere all’altezza può diventare un’ulteriore fonte di disagio. Il nostro, poi, è un mestiere particolare, per certi versi evanescente. Viviamo delle reazioni del pubblico, dei commenti e dei giudizi altrui. Non produciamo scarpe, che possono essere valutate attraverso criteri relativamente oggettivi, come la comodità o la qualità dei materiali. La musica, invece, è continuamente esposta a valutazioni soggettive, spesso molto diverse tra loro. Da trent’anni viviamo in questa sorta di centrifuga, che inevitabilmente può alimentare ansia e senso di inadeguatezza. Questo non significa dover essere una barca in balia del vento. Puoi avere piena consapevolezza del tuo percorso, sapere che cosa vuoi comunicare e difendere le tue scelte, musicali o politiche. Eppure le critiche arrivano comunque”.

Nel vostro caso, poi, ogni disco ha rappresentato anche un cambiamento musicale. Quanto ha pesato il rischio di deludere una parte del pubblico per rimanere fedeli alla vostra evoluzione artistica?

“Non siamo mai stati una band legata a un unico genere. Siamo partiti negli anni Novanta con l’elettronica e il dub, poi abbiamo attraversato il rock e lavorato molto sulla forma canzone. Nel tempo abbiamo perso alcuni ascoltatori e ne abbiamo conquistati altri. Chi amava soprattutto la nostra componente elettronica potrebbe essersi allontanato con Metaversus, mentre altre persone si sono riconosciute maggiormente nelle sonorità rock. Ogni disco rappresenta quello che siamo nel momento in cui lo realizziamo: la musica che ascoltiamo, le influenze che ci accompagnano e le esperienze personali che stiamo vivendo. È bello pensare che anche il pubblico possa crescere insieme a noi, ma ogni cambiamento suscita reazioni differenti. C’è chi si sente deluso e chi torna ad apprezzarci perché ritrova una chitarra distorta. Sono esempi, naturalmente, ma rendono bene l’idea dell’instabilità che accompagna il nostro lavoro. Dopo trent’anni continuiamo a vivere di emozioni. Forse è proprio questo il punto: facciamo un mestiere che non può essere misurato attraverso criteri completamente oggettivi. Perciò una certa insicurezza rimane, anche dopo tutto questo tempo”.