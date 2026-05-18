I "5 ingredienti proibiti" da evitare "per vivere meglio" di Matteo Bassetti, dai coloranti agli oli di palma

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Matteo Bassetti lancia l’allarme sui cibi ultra-processati e indica cinque ingredienti da limitare: coloranti artificiali, nitrati e nitriti, emulsionanti, oli di palma interesterificati e sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio. L’esperto avverte sui rischi per intestino, metabolismo e salute cardiovascolare.

L’allarme di Matteo Bassetti

Gli alimenti ultra-processati sono sempre più presenti sulle tavole di milioni di persone e, secondo gli esperti, il loro consumo eccessivo potrebbe avere conseguenze importanti sulla salute.

A rilanciare il tema è stato il virologo Matteo Bassetti attraverso un post pubblicato sui social, nel quale ha evidenziato cinque ingredienti considerati particolarmente problematici nei prodotti industriali di largo consumo.

Secondo quanto riportato da Bassetti, negli Stati Uniti oltre la metà della dieta quotidiana è ormai composta da cibi ultra-processati, mentre in Italia la quota sarebbe arrivata a circa un terzo dell’alimentazione media.

Numeri che stanno attirando sempre più attenzione da parte della comunità scientifica internazionale, soprattutto per il possibile legame tra questi prodotti e malattie metaboliche, cardiovascolari e tumorali.

Gli ingredienti e i rischi

Tra le sostanze finite sotto osservazione ci sono innanzitutto i coloranti artificiali, spesso presenti in snack, dolciumi e bevande zuccherate. Alcuni studi hanno collegato l’assunzione frequente di determinati coloranti a problemi comportamentali nei bambini, soprattutto in soggetti predisposti.

Un altro elemento molto discusso riguarda nitrati e nitriti, conservanti utilizzati soprattutto nelle carni lavorate come wurstel, salumi e insaccati. Diversi studi scientifici hanno evidenziato un’associazione tra il consumo frequente di carni processate e il rischio di tumore del colon-retto. Anche la World Health Organization, attraverso la IARC, ha classificato le carni lavorate come cancerogene per l’uomo.

Nella lista indicata da Bassetti compaiono poi gli emulsionanti, additivi impiegati per migliorare consistenza e conservazione dei prodotti confezionati. Tra questi viene citato il polisorbato-80, sostanza che secondo alcune ricerche potrebbe alterare l’equilibrio del microbiota intestinale, favorendo infiammazioni e disturbi metabolici.

Attenzione anche agli oli di palma interesterificati, utilizzati in molti prodotti industriali da forno. Alcuni esperti ritengono che un consumo eccessivo possa influire negativamente sulla salute cardiovascolare, soprattutto se associato a una dieta ricca di grassi saturi e zuccheri raffinati.

L’ultimo ingrediente segnalato è lo sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio, molto utilizzato nelle bibite zuccherate e nei prodotti dolciari industriali. Un’assunzione elevata di questa sostanza è stata collegata a steatosi epatica, aumento del grasso viscerale e insulino-resistenza.

Le raccomandazioni degli esperti

Secondo gli specialisti, oltre al singolo ingrediente, a preoccupare è soprattutto il cosiddetto “effetto cocktail“. Nella vita reale, infatti, le persone assumono contemporaneamente numerosi additivi chimici attraverso diversi alimenti confezionati: questo mix potrebbe generare effetti più dannosi rispetto a quelli osservati nei test effettuati sulle singole sostanze.

Come altri esperti, Bassetti sottolinea comunque che uno “sgarro” occasionale non rappresenta un pericolo immediato. Il problema nasce quando snack industriali, bevande zuccherate, cibi pronti e prodotti confezionati diventano la base dell’alimentazione quotidiana.

Per questo motivo nutrizionisti e medici consigliano di privilegiare alimenti freschi, poco trasformati e ricchi di fibre, capaci di sostenere la salute intestinale e metabolica nel lungo periodo.