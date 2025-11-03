I bonus per i single in realtà non esistono, per le agevolazioni su affitto e bollette conta solo l'ISEE

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Sfatiamo un mito: i bonus per i single, praticamente, non esistono. Nell’erogazione delle misure, infatti, lo Stato tiene per lo più conto del valore dell’ISEE. E considerato il fatto che il reddito di un single è tendenzialmente più basso del reddito familiare di una coppia di coniugi, ecco che nel gergo comune si parla di “bonus per single”, che possono riguardare l’affitto, le bollette o anche altro. Anche chi vive da solo, dunque, può accedere a numerose agevolazioni purché rispetti i requisiti legati al reddito e all’ISEE.

Bonus luce e gas

Il bonus sociale per luce, gas e acqua rappresenta la principale misura di sostegno per chi si trova in difficoltà economica.

L’agevolazione si applica automaticamente a chi ha un ISEE non superiore a 9.530 euro, oppure fino a 20.000 euro in caso di famiglie numerose. Il bonus garantisce uno sconto diretto sulle bollette per 12 mesi e si estende anche ai residenti in condominio. Per il 2025 è previsto un contributo straordinario di 200 euro sulle forniture di energia elettrica per chi ha un ISEE fino a 25.000 euro.

iStock Oleg Elkov

Bonus per disoccupati

Per chi è disoccupato o in cerca di occupazione, esistono poi due misure distinte, che hanno preso il posto del vecchio Reddito di cittadinanza:

l’Assegno di Inclusione (Adi), rivolto ai nuclei familiari con ISEE fino a 10.140 euro, che combina un sostegno al reddito con un aiuto per l’affitto. L’importo complessivo può arrivare fino a 10.000 euro l’anno. La sua erogazione è condizionata a un percorso attivo di reinserimento sociale;

il Supporto per la Formazione e il Lavoro (Sfl) è rivolto a chi ha tra i 18 e i 59 anni e partecipi a percorsi di formazione o progetti utili alla collettività. Prevede un’indennità di 500 euro al mese per un massimo di 12 mesi.

Bonus psicologo

Anche il bonus psicologo è accessibile ai single, ma non riservato a loro. Si tratta di un contributo destinato a chi vive una condizione di disagio psicologico, con un ISEE non superiore a 50.000 euro. L’importo massimo riconosciuto è di 1.500 euro totali per beneficiario (max 50 euro per seduta).

Bonus Tari

Sullo stesso principio si basa anche il bonus Tari, che prevede una riduzione del 25% sul tributo per la raccolta dei rifiuti urbani. L’agevolazione scatta in automatico per chi presenta un ISEE inferiore alle soglie previste (9.530 euro o sotto i 20.000 euro per le famiglie numerose), senza necessità di domanda: un aiuto che, per un’utenza media, può tradursi in un risparmio annuo di circa 60-70 euro.

Bonus affitto

Anche sul fronte abitativo non esistono bonus specifici per i single, ma diverse agevolazioni accessibili in base al reddito e all’età. Le detrazioni per l’affitto variano in funzione del contratto e del reddito complessivo. I giovani tra i 20 e i 31 anni possono ottenere una detrazione fino a 2.000 euro all’anno per quattro anni, se il reddito non supera 15.493,71 euro.

Bonus mutuo prima casa

Per chi acquista la prima casa, il bonus mutuo under 36 offre una garanzia pubblica sul mutuo del 50%, che può salire fino all’80% per chi ha un ISEE entro i 40.000 euro.

Bonus ristrutturazione

Infine, chi ristruttura la propria abitazione può usufruire del bonus per le ristrutturazioni edilizie: nel 2025 è prevista una detrazione del 36% (50% se prima casa) fino a un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. Per gli anni 2026 e 2027 la detrazione scende al 30% (36% se prima casa).