I calciatori del Milan in campo con nomi diversi sulle maglie: l'omaggio per la Festa della Mamma

In occasione della Festa della Mamma, i giocatori del Milan sono scesi in campo contro il Bologna con nomi diversi sulle maglie. La scelta è ricaduta infatti sul cognome materno, un omaggio per la ricorrenza e un’iniziativa benefica. Le maglie saranno infatti messe all’asta per aiutare delle giovani mamme milanesi.

Perché il Milan ha nomi diversi sulle maglie

Durante la sfida di serie A fra Milan e Bologna, in calendario venerdì 9 maggio, quasi tutti i calciatori rossoneri hanno indossato maglie con un nomi insoliti.

La maggioranza dei cognomi (Harlow, Ailmore, Laurence e tanti altri) risultano totalmente estranei al pubblico, ma la scelta simbolica nasce per celebrare la Festa della Mamma, che si tiene in molte nazioni domenica 11 maggio.

Fonte foto: IPA

Alcuni nomi sulle maglie del Milan sono identici o molto simili

I cognomi stampati sul retro delle divise sono infatti quelli delle madri dei giocatori, un tributo affettuoso che il Milan ha voluto portare in campo.

Iniziativa per la Festa della Mamma

Così come fatto dai calciatori del Milan, anche la Fiorentina ha scelto di rendere omaggio alle madri adottando la stessa idea per la partita contro il Venezia.

Il progetto rossonero va poi oltre il semplice gesto simbolico, visto che una parte del ricavato ottenuto dall’asta delle maglie sarà destinata alla Fondazione Milan, che avvierà una raccolta fondi specifica per supportare circa 70 giovani madri residenti a Milano.

Perché alcuni nomi sulle maglie sono gli stessi

Una curiosità ulteriore è rappresentata dal fatto che alcuni calciatori rossoneri hanno conservato il cognome consueto sulla maglia, o ne hanno uno molto simile. Il motivo, che non è certamente un rifiuto dell’iniziativa, cambia da giocatore a giocatore.

Mike Maignan, ad esempio, porta la scritta “Y. Maignan” in omaggio alla madre Yolene, che ha lo stesso cognome e che ha cresciuto il portiere da sola, poiché lui non ha mai conosciuto il padre. Ruben Loftus-Cheek mostra invece solo “Cheek”, che è il cognome materno: il centrocampista, infatti, utilizza entrambi i cognomi dei genitori nella vita quotidiana.

João Félix ha invece scelto “Carla Felix”, in onore della madre, il cui cognome è lo stesso con cui è noto nel calcio. Jovic e Pavlovic, infine, hanno mantenuto il proprio cognome, considerando che in Serbia, loro Paese d’origine, le donne spesso assumono il cognome del marito dopo il matrimonio.

La lista dei cognomi sulle maglie del Milan

Di seguito ecco la lista di tutti i cognomi apparsi sulle maglie dei calciatori del Milan in questa occasione speciale:

Numero 7, Gimenez – Zolotarchuk

Numero 8, Loftus-Cheek – Cheek

Numero 9, Jovic – Jovic

Numero 10, Leao – Conceicao

Numero 11, Pulisic – Harlow

Numero 14, Reijnders – Lekatompessy

Numero 16, Maignan – Y. Maignan

Numero 19, Theo Hernandez – Laurence

Numero 20, Jimenez – Sanchez

Numero 21, Chukwueze – George

Numero 22, Emerson – Ferreira

Numero 23, Tomori – Sodipo

Numero 28, Thiaw – Paivarinta

Numero 31, Pavlovic – Pavlovic

Numero 33, Bartesaghi – Pozzi

Numero 38, Terracciano – Braga

Numero 46, Gabbia – Colombo

Numero 57, Sportiello – Capuana

Numero 69, Nava – Brogi

Numero 73, Camarda – Ciaramicoli

Numero 79, Joao Felix – Carla Felix

Numero 80, Musah – Abubakari

Numero 90, Abraham – Ukueku

Numero 96, Torriani – Pozzoli

Numero 99, Sottil – Spinelli