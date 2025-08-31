I cani bagnino salvano la vita a un turista di 59 anni a Viterbo, per loro il quarto salvataggio in un mese

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

La forte corrente lo stava trascinando sempre più lontano dalla riva e, a causa delle alte onde, non sarebbe stato in grado di tornare indietro. A soccorrere l’uomo di 59 anni sono stati Panna e Maia, un labrador e un golden retriver della Scuola Italia Cani Salvataggio. Quello di Viterbo non è il primo atto eroico compiuto dai ben addestrati cani bagnino in quest’estate.

Rischia di annegare a Viterbo

Ha sfiorato la tragedia la vacanza di un uomo di 59 anni residente a Cavenago Brianza e in villeggiatura in provincia di Viterbo.

Il turista si trovava presso lo stabilimento Stella Marina di Pescia Romana, nel comune di Montalto di Castro.

Stava facendo un bagno nelle acque tra il lido e la spiaggia libera quando ha iniziato a essere trascinato a largo dalla corrente.

Il mare era mosso e il bagnante si è reso conto di non aver le forze per tornare indietro a causa delle onde alte.

Spaventato ha così alzato la mano per segnalare la propria difficoltà e chiedere aiuto.

L’intervento dei cani bagnino

Il grido di aiuto del turista ha attirato l’attenzione delle unità cinofile SICS presenti sulla spiaggia libera.

Panna e Maia, un labrador e un golden retriver, si sono subito tuffati in acqua sotto la guida dei loro conduttori.

In pochi minuti i due cani bagnini hanno raggiunto l’uomo in difficoltà, permettendogli di aggrapparsi ai loro imbraghi galleggianti.

Il turista è stato infine riportato a riva grazie al supporto dei bagnini Carlo Borsi ed Emanuel Fabi, in servizio presso lo stabilimento.

La Scuola Italiana Cani Salvataggio

La presenza di un’unità SICS – Scuola Italia Cani Salvataggio è stata voluta dal comune di Montalto di Castro per aumentare la sicurezza in spiaggia.

Si tratta del quarto salvataggio, quest’anno, per i cani bagnino. Il primo a Terni, dove una famiglia era stata bloccata a largo dalla risacca.

Gli altri due a Palermo, dove Nala e Baloo, in un solo pomeriggio, hanno riportato a riva due anziani trascinati dalla corrente.

Tra le più grandi realtà europee del settore, la SICS forma ogni anno decine di unità cinofile in grado di intervenire in situazioni di emergenza in mare aperto.

I cani vengono scelti per forza, equilibrio e predisposizione all’acqua e sottoposti a un percorso di addestramento lungo e rigoroso.