Perché i cantanti di Sanremo fanno il segno della U all'Ariston, cosa c'entrano Fantasanremo e Paralimpiadi

Il Festival di Sanremo, da qualche anno, è anche… Fantasanremo. Il gioco non è un divertimento solo per gli appassionati che compongono la loro squadra ma anche per cantanti, artisti, ospiti e conduttori che, consapevoli di poter portare punti con frasi o gesti, spesso di prestano volentieri. E nella serata dedicata alla cover c’è stato un bonus giornaliero speciale legato a Rai Pubblica Utilità e alle Paralimpiadi di Milano Cortina.

Sanremo e il Fantasanremo

A volte basta un gesto. Per portare punti ai propri fantallenatori, i cantanti in gara a Sanremo 2026 hanno vari modi: con i piazzamenti certo, ma anche con gesti dentro e fuori dall’Ariston.

Da una linguaccia o un bacio sul palco a una foto coi gabbiani, ormai gli artisti si sottopongono volentieri a strani rituali che fanno la gioia di chi partecipa al Fantasanremo 2026.

A portare bonus possono essere standing ovation ricevute dal pubblico, occhiali da sole, saluti coi conduttori o, in questo caso, un gesto con le dita.

Perché i cantanti di Sanremo 2026 fanno il segno della U

Alcuni cantanti hanno fatto, mentre erano sul palco dell’Ariston, un particolare segno con le dita che non è passato inosservato.

Anche Ermal Meta, tra gli altri, ha fatto il segno della U, per la gioia di chi lo ha nella sua squadra del Fantasanremo.

Oltre che per il Fantasanremo, però, questo gesto ha anche un significato sociale importantissimo. Ma che cosa significa esattamente?

Il segno della U e le Paralimpiadi di Milano

Innanzitutto si è trattato di un bonus assegnato solo nella giornata di venerdì 27 febbraio 2026, in occasione delle cover.

A spiegare il significato del segno della U ci ha pensato l’account ufficiale del Fantasanremo: 20 punti assegnati per ogni artista che farà un segno U, per un bonus assegnato in collaborazione con Rai Pubblica Utilità.

Che cosa significa la U? È il segno della medaglia nella lingua dei segni. “In questo modo possiamo mostrare il nostro supporto agli atleti che parteciperanno alle Paralimpiadi di Milano cortina 2026 con l’augurio di dare il massimo e tornare con un bel bottino di medaglie”, hanno fatto sapere gli organizzatori del Fantasanremo.