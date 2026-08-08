I capelli di Donald Trump di nuovo virali: sospetti di parrucca, trapianto e ironia social

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Nel corso di un intervento a Las Vegas, i capelli di Donald Trump sono finiti al centro dell’attenzione per un evidente cambio di look. Il presidente Usa si è mostrato con una chioma più folta e dai toni arancioni decisi. La trasformazione ha rubato la scena al suo discorso economico, scatenando un immediato dibattito online.

I capelli di Donald Trump di nuovo virali

Come riporta ANSA, la trasformazione estetica ha scatenato la curiosità e il sarcasmo di utenti, giornalisti e osservatori della politica americana.

Il noto commentatore politico Aaron Rupar ha sollevato forti dubbi attraverso un post su X, chiedendosi ironicamente se il magnate facesse uso di un parrucchino del tutto nuovo o se si fosse sottoposto a un recente intervento chirugico di trapianto di capelli.

La questione non è rimasta confinata all’ambito del costume, ma ha assunto rapidamente una valenza politica: l’account ufficiale del Partito Democratico statunitense è infatti intervenuto rilanciando le immagini dell’evento e mettendo a confronto il look recente con fotografie di pochi mesi prima, in cui la capigliatura del tycoon appariva decisamente più rada e priva di volume.

Chi sostiene il nuovo look di Trump e perché

Di contro, la nuova immagine del presidente ha riscontrato l’entusiasmo e l’approvazione della sua base elettorale.

Diversi sostenitori e gruppi della comunità pro-Trump hanno difeso con forza la scelta estetica, celebrando la capigliatura come il simbolo evidente di un apparente ringiovanimento e di una ritrovata energia psicofisica.

Dai numerosi commenti pubblicati dagli utenti sulle varie piattaforme social si nota come la base dei suoi fedelissimi abbia accolto con grande favore l’evoluzione dell’acconciatura, interpretandola come un segnale distintivo di vitalità, forza e prontezza in vista delle prossime sfide pubbliche.

Quali tecniche utilizza Trump contro la caduta dei capellli

L’attenzione mediatica riservata alla chioma costituisce un argomento ampiamente dibattuto lungo l’intera carriera pubblica di Trump.

Nel corso degli anni, lo stesso leader politico ha ammesso in varie occasioni di adottare specifiche tecniche di pettinatura e strategie di styling per coprire e nascondere al meglio le zone diradate del cuoio capelluto.

Inoltre, le passate rivelazioni diffuse dal suo medico curante avevano già confermato l’assunzione prolungata e regolare di specifici farmaci contro la calvizie per contrastare la naturale caduta dei capelli, rendendo questo dettaglio estettivo uno dei tratti più iconici e discussi della sua figura pubblica.