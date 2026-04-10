I Cesaroni 7, una letterina a Babbo Natale riaccende la saga: Claudio Amendola svela la storia

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Dopo un decennio, tornano in televisione “I Cesaroni 7“, una delle saghe più amate e seguite. Dal 13 aprile la serie televisiva verrà trasmessa su Canale 5 con 12 nuove puntate. Tra i protagonisti, non può mancare il capo-famiglia Giulio Cesaroni che ha il volto di Claudio Amendola. L’attore, che è anche regista dei nuovi episodi, ha rivelato che nel prosieguo delle vicende de I Cesaroni c’è lo zampino di una lettera a Babbo Natale.

La rivelazione di Amendola sulla lettera a Babbo Natale

In un’intervista a TGCom24, Claudio Amendola ha sottolineato come ci sia “ancora c’è tantissimo amore” intorno al progetto della serie I Cesaroni che, negli anni, ha riscosso “un affetto pazzesco“.

Sull’idea di realizzare nuove puntate, l’attore ha rivelato di aver “letto una letterina di un bambino che era attaccata all’albero nel piazzale della stazione Termini”.

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Nella missiva con i desideri del piccolo c’era scritto: “Per piacere Babbo Natale portami la settima stagione dei Cesaroni”.

Amendola, dopo averla letta, si è convinto che valesse la pena ricominciare.

“Ci siamo riusciti. Siamo molto emozionati, e soddisfatti pure – ha detto – anche perché c’è la consapevolezza di aver rispettato molto le stagioni precedenti. È un ritorno al passato che dialoga col presente”.

Cosa aspettarsi dalla nuova stagione

Claudio Amendola ha rivelato di non aver avuto difficoltà a rimettersi i panni di Giulio perché il personaggio gli è “sempre vicino” e gli somiglia quanto lui gli somiglia.

“Se non avessi avuto la fortuna di avere i genitori che ho avuto, la mia vita sarebbe stata simile a quella di Giulio. Non a caso, infatti, in parallelo all’attività da attore, ho aperto anche io i miei ristoranti: c’era qualcosa dei Cesaroni in me”, ha confidato.

Il Giulio dei nuovi episodi però “è un po’ invecchiato: ha messo da parte definitivamente il lato sentimentale della sua vita. È un nonno contento. Sta pensando seriamente di andare in pensione, ma non potrà. Come tanti, del resto, in Italia”.

A mancare di più tra i personaggi della serie è ovviamente Cesare, interpretato da Antonello Fassari che è morto nel 2025.

“Abbiamo avuto un pensiero per tenerlo con noi nelle prime serate, sul finale di puntata. C’è un piccola cosa molto delicata, romantica e di grande amore a lui dedicata”.

Il ruolo da regista di Claudio Amendola

Oltre a recitare nella serie, Claudio Amendola si è impegnato anche nel ruolo di regista per in 12 nuovi episodi.

A tal proposito, l’attore ha spiegato di essere “la persona che conosce meglio i Cesaroni e mi divertiva prendermi questa responsabilità, condividerla con gli attori vecchi e nuovi”.

I nuovi personaggi sono due persone molto vicine ad Amendola perché suoi cari amici: Ricky Memphis e Lucia Ocone.

“Ricky e Lucia entrano con due personaggi chiave – ha spoilerato – che vanno a formare un nuovo terzetto come me: sono due Cesaroni nati, anzi ci siamo chiesti come mai non li abbiamo chiamati nelle precedenti stagioni. Poi ci sono i cameo delle guest star, un marchio di fabbrica dei Cesaroni: tocca a Paolo Bonolis e poi a Fabio Rovazzi, perché la musica è sempre centrale in questa storia”.