I Cesaroni tra le polemiche, Elena Sofia Ricci risponde alle accuse di Claudio Amendola e parla di "rispetto"

Polemiche attorno alla nuova stagione de I Cesaroni. Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci si sono pungolati a distanza. Un botta e risposta ruvido, innescato dalle dichiarazioni nette e dure del regista romano riferite ad alcuni attori del cast storico che hanno deciso di defilarsi dal progetto relativo alla produzione e alla messa in onda su Mediaset di nuovi episodi della serie tv.

I Cesaroni, scontro tra Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci

Tra gli interpreti che non torneranno nel cast della serie tv figurano Alessandra Mastronardi, Elena Sofia Ricci e Max Tortora.

“La Mastronardi era già uscita, Tortora era già uscito, quindi non è che nella sesta stagione c’erano questi attori. Vi giuriamo, così mettiamo un punto, che nessuno è uscito per volontà nostra”, ha assicurato Amendola intervenendo all’Italian Global Series di Rimini.

Fonte foto: ANSA Claudio Amendola

“Non abbiamo bisogno di nessuno – ha aggiunto -. Siamo contenti di chi, del vecchio cast, è rimasto con noi e ha riconosciuto l’importanza dei Cesaroni nelle loro carriere“.

Il regista ha quindi lanciato una stoccata a Ricci: “Mettiamo un punto: nessuno è uscito per volontà nostra, a cominciare dalla signora Ricci. Che poi sembra che siamo noi che non vogliamo la partecipazione. Sono tutti attori che ci hanno detto ‘arrivederci e grazie, ci fa schifo‘”.

La reazione dell’attrice

Elena Sofia Ricci come ha reagito? Ha pubblicato un post tra le sue storie Instagram. Non ha esplicitamente fatto il nome del collega, ma pare proprio che le sue esternazioni siano state una risposta a quelle del regista capitolino.

“Chi ti vuole bene non ti ferisce, non ti mente, non ti usa, non ti tradisce. Perché ancora prima di amarti ti rispetta”, ha tuonato l’attrice.

Amendola polemico anche con Max Tortora?

Amendola ha anche polemizzato con coloro che hanno dichiarato che si sarebbero presi del tempo per valutare il ritorno sul set della popolare serie televisiva.

“Uno dice: “Ora torna, adesso lo rifanno, sto a casa da un po’, forse è il caso che torno a farlo”. Eh, ci potevi pure pensare prima. Porte aperte per chi porta, chi non porta, parta pure. C’è un velo di polemica? Noooo”. A chi si è riferito il regista? Forse a Max Tortora.

Di recente Tortora ha concesso un’intervista nella quale ha raccontato di non aver preso parte alle riprese de I Cesaroni – Il Ritorno, ossia a quelle della nuova stagione. L’attore non ha escluso però un suo ritorno nel ruolo di Ezio.

“Mi prendo del tempo e poi magari torno con il mio Ezio quando sarà il momento giusto. Lui, secondo la sceneggiatura, non è stato eliminato per cui può riapparire quando vuole, se vuole”, le parole di Tortora. Amendola non avrebbe preso affatto bene tale pensiero del collega.