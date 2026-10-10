I colossi dell'IA lanciano l'allarme su un "incidente catastrofico" nel 2027, si preparano piani di crisi

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

L’intelligenza artificiale provocherà a breve, nel 2027, un incidente catastrofico che scatenerà la rabbia della popolazione. L’allarme è stato diffuso da Axios, una testata online americana, secondo la quale i vertici delle big tech OpenAI, Anthropic e altre aziende del settore starebbero ragionando su come arginare il problema.

Cosa comporterà l’incidente catastrofico

Per incidente catastrofico si intende che i conti correnti risulteranno bloccati, ci sarà un collasso di internet, lo spegnimento delle centrali elettriche e interruzioni delle forniture di acqua.

L’evento, in pratica, dovrebbe avere un pesante impatto sulla vita quotidiana della popolazione e la minaccia ritenuta più probabile è un attacco informatico su larga scala.

A provocarlo potrebbero essere sistemi autonomi sfuggiti al controllo durante i test oppure criminali capaci di usare i modelli di intelligenza artificiale disponibili in modi imprevisti.

Il risultato sarebbe una crisi capace di travolgere insieme infrastrutture, fiducia nella tecnologia e credibilità delle aziende che la sviluppano.

I piani di crisi delle aziende di IA

Secondo Axios, molti ricercatori e dirigenti considerano inevitabile il verificarsi del grave incidente informatico.

La stima è che accada entro sei o dodici mesi, ma le aziende di intelligenza artificiale si starebbero già preparando con piani di crisi ad affrontare l’eventuale emergenza.

“OpenAI conduce esercitazioni di preparazione in cui i team discutono e affrontano una serie di potenziali scenari”, ha dichiarato un portavoce dell’azienda.

La società ha precisato comunque che questi scenari non sono considerati inevitabili, ma servono a prepararsi per svariate circostanze. Anthropic ha rifiutato di commentare.

Cosa si sta pensando di fare

Se l’incidente catastrofico dovrebbe davvero verificarsi, potrebbe investire Sam Altman, Dario Amodei e anche il presidente Donald Trump, finora restio a regolamentare il settore.

Secondo Axios, le aziende si preparano soprattutto al confronto con il Congresso poiché, dopo una evento come quello ipotizzato, le richieste di fermare lo sviluppo dell’IA potrebbero diventare difficili da respingere.

Tra le proposte circolano la sospensione dei modelli avanzati e l’obbligo di un interruttore di spegnimento.

Il problema è che bloccare sistemi già distribuiti, scaricabili e utilizzabili su computer diversi risulta di difficile applicazione.