I Coma_Cose potrebbero tornare, Fausto Zanardelli dà speranza ai fan dopo la rottura con Francesca Mesiano

Per parafrase Franco Califano, non è da escludere il ritorno dei Coma_Cose. La band, partita da Milano e salita 3 volte sul palco di Sanremo in 5 anni, si è sciolta lo scorso ottobre, artisticamente ma non solo. Fausto Zanardelli, in arte Fausto Lama, e Francesca Mesiano, in arte California, erano una coppia, nel frattempo convolata anche a nozze. Entrambi hanno avviato la loro carriera solista, ma Zanardelli in qualche modo ha riacceso le speranze dei fan, dichiarando che “non escludiamo di tornare un domani“.

Il ritorno dei Coma_Cose è possibile?

Fausto Zanardelli ha pubblicato il suo primo singolo da solista, A tanto così, tre mesi dopo la fine dei Coma_Cose.

La canzone parla proprio dell’ex compagna, “mi aiuta anche a dissacrare le derive gossip“.

Lo ha dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera, in cui ha spiegato le ragioni della rottura, con il progetto musicale ormai collassato: “Avevamo deciso che Vita fusa sarebbe stato l’ultimo disco insieme”.

L’obiettivo era “tutelare la coppia“, ma “ci siamo resi conto che la musica era quello che ci teneva insieme e che il sentimento si era già assopito. Mischiare amore musica è pericolosissimo, a un certo punto si fondono e non sai più di cosa sei innamorato, di una canzone, di una proiezione”.

Nel frattempo, il sito dei Coma_Cose non esiste più (al contrario dei profili social, che restano accessibili): ma è davvero tutto finito, anche musicalmente?

A dare la risposta è proprio Zanardelli:

“I Coma_Cose esistono con me e Francesca. Senza uno sarebbe un karaoke. Non escludiamo di tornare un domani, dopo un percorso in cui ci sentiremo di esserci riappropriati delle nostre persone, sia musicali che sociali: siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto (…) Esiste un addio fisico, ma quello mentale fra me e Francesca non potrà mai esistere. È stato un pezzo di vita importante. Sappiamo che ci saremo sempre come persone”.

L’ultimo messaggio su Instagram

L’account ufficiale dei Coma_Cose su Instagram è fermo al 6 ottobre 2025, giorno in cui il duo ha condiviso l’ultimo post ufficiale, quello relativo alla separazione, nella vita e sul palco, di Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano.

Oltre 90 mila cuoricini e più di 4 mila commenti: la fine della collaborazione artistica è arrivata dopo 10 anni di successi, una scalata che ha portato la coppia più volte sul palco di Sanremo, con tanto di annuncio del matrimonio, durato nemmeno un anno (si erano sposati nell’ottobre 2024).

Il bacio in spiaggia

La prima a parlare di una possibile crisi della coppia era stata l’espera di gossip Deianira Marzano, che aveva condiviso la foto di un utente immortalante Francesca Mesiano scambiarsi un presunto bacio con un altro ragazzo, che non era il marito.

Dopo la foto in spiaggia diventata virale, la band aveva annullato tre date (tutte proprio a luglio: Firenze, Fasano e Napoli), per poi riprendere il tour con l’intenzione di portarlo a termine.

Obiettivo che si è sgretolato a inizio ottobre, con l’annuncio della fine dei Coma_Cose e l’annullamento dei concerti finali al Forum di Assago (27 ottobre) e al Palazzo dello Sport di Roma (30 ottobre): “Quando ti lasci dopo un decennio, vieni travolto da così tante sensazioni che l’idea dei concerti finisce all’ultimo posto. Spiace per chi aveva comprato il biglietto, ma spero apprezzino la coerenza e la sincerità”, ha detto Zanardelli al Corriere.