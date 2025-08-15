I conigli Frankenstein con tentacoli neri sul muso: cos’è il virus che ha colpito i roditori in Colorado

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Frankenbunnies, ovvero conigli Frankenstein, così sono stati denominati i roditori avvistati tra i prati del Colorado e di altri paesi degli Stati Uniti. Si tratta di conigli selvatici che presentano escrescenze scure su testa e collo, simili a tentacoli neri. Le anomale formazioni, più o meno numerose e spesse, sarebbero dovute a una forma di papilloma virus che si è diffusa tra gli animali.

I virus dei conigli

Sono i conigli selvatici, in particolare quelli della razza detta coda di cotone, i più soggetti a tramutarsi in conigli Frankenstein.

La causa è il papilloma virus, infezione virale che si manifesta sotto forma di papillomi cheratinizzati.

iStock Coniglio selvatico dalla coda di cotone

Il virus provoca la crescita di tessuto duro e pigmentato, nero o grigiastro, su testa, collo e attorno agli occhi.

Spesso le escrescenze restano piccole verruche rugose, in alcuni casi si allungano e ramificano fino a ricoprire l’intero muso dell’animale.

Come si formano i tentacoli neri

Il contagio da papilloma virus avviene attraverso la puntura di insetti come zanzare, zecche e pulci.

Per via del contagio da parte delle zanzare, la diffusione registra il suo picco nei più caldi mesi estivi.

Non si tratta di una malattia letale e, per lo più, la risposta immunitaria dell’animale porta alla guarigione e alla naturale riduzione delle escrescenze.

Nei casi più estremi, però, i tentacoli possono crescere al punto da occludere la gola del coniglio, impedendogli di nutrirsi e causando la morte per fame.

Altre volte, per lo più in specie non selvatiche, il papilloma può provocare l’insorgere di cellule squamose e carcinomi, forma fatale di cancro della pelle.

Come evitare il contagio tra animali

Attualmente, i conigli Frankenstein sono stati avvistati nel territorio degli Stati Uniti.

Numerosi casi si sono verificati in Colorado, Minnesota e Nebraska. Non sembrano essere presenti soggetti malati in Europa.

Il papilloma che colpisce i conigli non può essere trasmesso all’uomo né agli animali domestici. Tuttavia, nel caso ci si imbattesse in un Frankbunny, è bene evitare il contatto.

Toccare l’animale potrebbe causargli ulteriore stress, indebolendo il sistema immunitario già impegnato a combattere il virus.

Gli esperti consigliano di starne alla larga e lasciare che sia la natura a fare il suo corso.