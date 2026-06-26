I consigli di Andrea Giuliacci per ridurre il calore in città, "verniciare tetti di bianco e asfalto chiaro"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

L’Italia in queste ore continua a essere attanagliata da un caldo asfissiante. Sedici città sono da bollino rosso e le persone cercano di trovare refrigerio come possono. Dell’ondata di calore che si sta verificando ha parlato ampiamente il meteorologo e climatologo Andrea Giuliacci, che ha anche dato dei consigli utili per sfuggire alle temperature sahariane.

Andrea Giuliacci e i consigli per sfuggire all’ondata di calore

Giuliacci, in una lunga intervista a Vanity Fair, ha affermato che c’è in corso un cambiamento climatico e che si deve avere consapevolezza di questo fenomeno, aggiungendo che i singoli cittadini possono compiere azioni utili a contribuire a migliorare la situazione.

“Ad esempio, cerchiamo di utilizzare meno energia e meno acqua – ha spiegato – E poi, quando facciamo un contratto con un fornitore, chiediamo se ciò che arriverà nelle nostre case proviene da fonti rinnovabili e se la risposta è negativa rivolgiamoci altrove. Se lo facciamo tutti, il mercato si adeguerà. Vi faccio un esempio: al supermercato troviamo i prodotti che piacciono, non quelli che non si vendono”.

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Nel concreto, secondo il meteorologo bisogna riadattare le abitudini, ripensare alle attività che si svolgono e riflettere su come preservare il territorio.

“Per ciò che concerne il riscaldamento delle città – ha riferito – una soluzione facile e che darebbe ottimi risultati è stata concepita al termine di alcuni studi di settore. Si è capito, infatti, che solo verniciando di bianco i tetti delle abitazioni ed utilizzando colori chiari per l’asfalto, il calore si ridurrebbe quasi del 50%. Sembra incredibile, ma è così”.

Giuliacci ha proseguito dicendo che il sole di per sé non scalda così tanto, “il caldo torrido arriva dalla città che riflette le radiazioni solari. La scelta del bianco porterebbe le superfici a riflettere queste radiazioni, non ad assorbirle come succede ora”.

Anche dare più spazio alle aree verdi aiuterebbe perché “le piante fanno ombra e non assorbono molte radiazioni solari”.

Cambiamento climatico, Giuliacci parla dell’estremizzazione delle piogge

Parlando di cambiamento climatico, il climatologo ha posto il focus sull’estremizzazione delle piogge, raccontando che ci sono studi che dimostrano che in un anno, più o meno, cade sulla Terra sempre la stessa quantità di pioggia. Il problema è che negli ultimi anni questa non è equamente distribuita nei mesi; si concentra in pochi giorni.

“Il risultato è che il suolo non riesce ad assorbirla, così si creano dei fenomeni naturali pericolosi, oltre al fatto che abbiamo sempre più spesso periodi di siccità alternati ad altri di troppa pioggia”, ha osservato Giuliacci.

Per quanto riguarda la mutazione del clima, secondo il meteorologo, l’uomo influisce tanto. “Fino al 1950 – ha dichiarato – l’impatto dell’essere umano era davvero trascurabile, tutto o quasi accadeva naturalmente. Da quella data in poi, gli studi dimostrano che abbiamo contribuito in modo decisivo all’innalzamento delle temperature, soprattutto con le fabbriche, i motori delle auto, degli aerei e delle navi”.

C’è però chi nega che sia l’uomo la causa del cambiamento del clima. La scienza può certificare che c’è la nostra specie all’origine dell’aumento delle temperature? “Non possiamo certificarlo perché la scienza, per emettere sentenze, deve fare ripetuti esperimenti e confrontare i risultati. In questo caso è evidentemente impossibile, però direi che siamo sicuri al 99%”.

Nord e Sud, cosa succederà in futuro secondo il climatologo

Stando sulla situazione italiana, Giuliacci ha spiegato che gli esperti ritengono che “l’allargamento della fascia tropicale verso Nord possa creare problemi soprattutto per ciò che riguarda le piogge. Al Sud pioverà sempre meno, al Nord sempre di più (e ci sarà sempre meno neve)”.

Oggi le previsioni, rispetto ad anni fa, sono più puntuali. Tuttavia capita ancora che non sempre si avvera quel che viene previsto. “Questo accade, per assurdo, perché la meteorologia è una scienza troppo esatta – ha commentato il climatologo -. Mi spiego. Per fare previsioni perfette avremmo bisogno di conoscere cosa sta accadendo in un preciso istante ogni cento metri, una cosa impossibile”.

“Tutto – ha aggiunto – è in evoluzione, per questo non si può parlare di certezze, ma solo di previsioni. Ricordate il paradosso della farfalla? Se sbatte le ali in Brasile può provocare un tornado in Texas! Anche un nostro starnuto modifica l’atmosfera”.